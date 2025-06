Nintendo houdt komst van Dolphin-emulator op Steam tegen

Nintendo blokkeert de aanstaande release van de Dolphin-emulator op Steam. Aanvankelijk zou de emulator voor Nintendo Wii- en GameCube-games in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar worden op Steam. De release is nu voor 'onbepaalde tijd' uitgesteld.

In juridische berichtgeving gericht aan Steam-moederbedrijf Valve, ingezien door PCGamer, zegt Nintendo dat de Dolphin-emulator de intellectuele eigendomsrechten van de gamefabrikant schendt en daarom uit de Steam-winkel verwijderd moet worden. Nintendo beroept zich hierbij op zijn rechten onder de Digital Millennium Copyright Act, oftewel DMCA. Valve heeft daarop de Steam-pagina van Dolphin verwijderd van het platform.

Dolphin meldt op zijn blog dat de release op Steam nu voor 'onbepaalde tijd' is uitgesteld. "We onderzoeken momenteel onze opties en geven in de nabije toekomst een diepgaandere reactie." De release van de Dolphin-emulator op Steam zou het mogelijk maken om oudere Nintendo-games uit het Wii- en GameCube-tijdperk in een hogere resolutie te spelen op de pc en de Steam Deck. Gebruikers moeten hiervoor wel over legale exemplaren van deze klassieke Nintendo-games beschikken.