Gehackte Nintendo Switch kan mogelijk native PlayStation Vita-games draaien

Ontwikkelaar Sergi Granelli claimt dat hij een manier heeft gevonden om PlayStation Vita-games native te draaien op de Nintendo Switch. Hoewel hij nog geen PS Vita-games heeft gedraaid op de Switch, denkt hij dat dit in de toekomst mogelijk wel kan, zonder emulatie.

Een vroege versie van de tool is door Granelli online gezet op zijn GitHub. Tegenover Liliputing laat Granelli weten dat het om een 'proof of concept' gaat, waarmee nog maar weinig mogelijk is. Hij heeft nog geen officiële PS Vita-games kunnen spelen op de Switch via zijn tool. Op dit moment heeft hij alleen wat lichte homebrew-games kunnen testen.

De tool is vooral opvallend, omdat het geen games emuleert, maar native laat draaien. De tool vertaalt software die is geschreven voor de ARMv7-processor van de PS Vita, naar de ARMv8-processor van de Nintendo Switch. Hierdoor heeft het meer weg van een compatibiliteitslaag, waarmee software op een ander besturingssysteem gedraaid kan worden volgens Granelli.

Toch zijn er nog wel wat hindernissen die genomen moeten worden voor er echt PS Vita-games gedraaid kunnen worden op een gehackte Nintendo Switch. Volgens Granelli kunnen bijvoorbeeld shaders nog niet worden vertaald van de grafische processor van de PS Vita naar die van de Nintendo Switch.