Youtuber knutselt USB-C-poort naast Lightning-poort op iPhone 12 mini

Een modder op YouTube heeft een USB-C-poort gezet naast de Lightning-poort van een iPhone 12 mini. Op zijn telefoon zitten nu dus twee poorten. Hij zorgde ervoor dat er na de aanpassing geen functies verloren gingen.

Op YouTube heeft een Zuid-Koreaanse modder een iPhone 12 mini voorzien van een USB-C-poort. Het is niet voor het eerst dat iemand een iPhone van een USB-C-poort voorziet, maar nu zit de Lightning-poort er ook nog op. De speaker en de microfoon functioneren ook nog steeds.

De modder gebruikte een föhn en scheermes om het apparaat open te krijgen. Daarna verwijderde hij de flexkabels van onder andere het display, de batterij en de speaker. Na bepaald te hebben waar de aansluiting moest komen, boorde hij een gat in de rechteronderkant van de iPhone. Vervolgens plaatste hij in die opening de USB-C-aansluiting en maakte de doorverbinding met de Lightning-connector. Een eigen aansluiting op het pcb was dus niet nodig.

Om ervoor te zorgen dat de luidspreker en microfoon intact bleven, kortte hij de speakerunit in. Op die manier paste zowel de speaker als de microfoon nog in de behuizing. Aan het einde van de video is een gesloten telefoon te zien waarmee via beide aansluitingen verbinding kan worden gemaakt met iTunes.

Apple maakt naar verwachting de komende jaren de overstap naar USB-C. Het bedrijf zou intern al testen met iPhones met USB-C-aansluiting. Vanaf 2024 is het gebruik van USB-C in onder andere smartphones verplicht in Europa.