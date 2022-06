YouTuber voorziet iPhone 13 van USB-C zonder verlies functionaliteit

Een YouTuber heeft een iPhone 13 voorzien van een USB-C-aansluiting, zonder verlies van functies. Het aangepaste toestel kan snelladen en is nog steeds waterdicht. In een video toont hij uitgebreid hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen.

Australiër Josh van Restore Technique gebruikte het C94-printplaatje uit een Lightning-naar-USB-C-kabel van Apple, de waterdichte USB-C-poort van een Samsung Galaxy A52 en een zelfgemaakt printplaatje om de USB-C-poort werkend te krijgen op de iPhone 13. Op YouTube laat hij het proces tot in detail zien in een video van bijna 16 minuten.

Het eindresultaat is een iPhone 13 met een USB-C-poort die niet van nieuw is te onderscheiden. De USB-C-kabel kan tweezijdig worden ingeplugd, snelladen werkt met 23W, er is ondersteuning voor data-overdracht en updaten via de kabel. Ook is het toestel nog steeds waterdicht. De USB-C-iPhone heeft dus geen nadelen ten opzichte van een origineel exemplaar met Lightning-connector.

Het is niet voor het eerst dat iemand een iPhone van een USB-C-aansluiting voorziet. Eerder deed een masterstudent Robotica dat al met een iPhone X en daarbij publiceerde hij uitgebreide documentatie. Ook voorzag hij een Android-telefoon van een Lightning-connector.

Apple maakt naar verwachting de komende jaren zelf de overstap naar USB-C. Het bedrijf zou intern al testen met iPhones met USB-C-aansluiting, die op zijn vroegst in 2023 uitkomen. Vanaf 2024 is het gebruik van USB-C in onder andere smartphones verplicht in Europa.

Update, 13.43 uur: De iPhone 13 is aangepast door een modder van het YouTube-kanaal Restore Technique en niet door Ken Pillonel, zoals het artikel ten onrechte vermeldde. Het artikel is daarop aangepast.

Afbeeldingen uit YouTube-video van Restore Technique