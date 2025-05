Sony zoekt mensen voor cloudgaming PlayStation

Sony heeft 22 vacatures online gezet die gerelateerd zijn aan cloudgaming. Een van die vacatures vraagt specifiek om 'het kunnen ontwikkelen en leveren van een visie voor het streamen van cloudgames op PlayStation'.

In totaal staan er 22 vacatures online die gerelateerd zijn aan cloudgaming. Daaronder vallen vijf vacatures voor platformontwikkelaars, drie voor softwareontwikkelaars, twee voor technische projectmanagers en ten minste één voor een technisch schrijver. Ook is Sony op zoek naar vier reliability engineers inclusief een manager, een DevOps-programmeur, een junior netwerkbeheerder en een senior businessintelligenceanalist. Daarnaast staan de vacatures voor een beveiligingsarchitect en een netwerkcapaciteitsplanner open.

De functieomschrijvingen van enkele vacatures zijn duidelijk gericht op werkzaamheden rondom cloudgaming. Zo gaat de senior businessintelligenceanalist werken aan 'analyses voor de cloudgamingervaring' en zal de beveiligingsarchitect zich richten op 'toekomstige technologie en cloudgaming'. De standplaatsen van de vacatures zijn veelal in Aliso Viejo in California. In die plaats zit Gaikai, een cloudgamingbedrijf wat Sony tien jaar geleden kocht.

Sony ontsloeg onlangs, net als veel andere techbedrijven, een significant deel van zijn personeel, maar lijkt tegelijk ook in te zetten op de ontwikkeling van vooral cloudgaming. De vacatures beschrijven niet precies aan welk project de nieuwe werknemers zouden werken. Wel gaan er de laatste tijd vaker geruchten dat Sony meer wil doen met cloudgaming. Een week geleden ging er bijvoorbeeld een gerucht rond dat Sony zou werken aan een handheldconsole die zou werken als een cloudgamingapparaat dat games streamt vanaf de PlayStation 5.