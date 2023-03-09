Google is ook gestopt met whitelabelversie van Stadia

Google is ook gestopt met de whitelabelversie van zijn cloudgamingdienst Stadia. Het was al gestopt met de versie voor consumenten, maar het was tot nu toe onbekend of de variant voor onder meer providers ook was gestopt.

Een redacteur van Axios zegt dat hij in een interview met Google-cloudstreamingtopman Jack Buser het over de whitelabelversie van Stadia heeft gehad. Buser zei daarbij. "Wij bieden die streamingoptie niet aan, omdat het gelinkt was aan Stadia zelf. Dus toen we besloten te stoppen met Stadia, konden we jammer genoeg die optie ook niet langer bieden."

De Amerikaanse providers AT&T en Capcom gebruikten de whitelabelversie van Stadia in experimenten om eigen klanten de mogelijkheid te geven bepaalde games te laten streamen. Deze optie is nooit uitgemond tot een betaalde cloudgamingdienst bij een ander bedrijf dan Google zelf. Het is onbekend waarom dat niet gebeurd is.

In september van 2022 werd bekend dat Google de stekker uit Stadia zou trekken. Op 18 januari stopte de dienst definitief. Tweakers schreef vorig jaar een langer artikel over het stoppen van Stadia. De whitelabelversie heette Google Stream en Immersive Stream for Games.