Google Stadia-controller krijgt bluetoothfunctie

Google brengt komende week een 'doe-het-zelftool' uit om Stadia-controllers bluetoothondersteuning te geven. Vanaf 18 januari gaat de streamingservice offline, maar met een bluetoothfunctie zou de controller voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden.

Tot dusver blijft het bij een aankondiging van de bluetoothfunctie en belooft Google volgende week meer uitleg te geven over hoe gebruikers de functie kunnen inschakelen. In principe hebben klanten na de update een gratis 'universele' controller gekregen, aangezien Google alle software- en hardwareaankopen terugbetaalt. Alleen voor het doorlopende Google Stadia Pro-abonnement is geen terugbetaalregeling.

Vooralsnog zou de Google Stadia-controller na het stoppen van de gamingservice niet meer draadloos bruikbaar geweest zijn, aangezien de bluetoothchip standaard uitgeschakeld is. Daarom kan de controller alleen via wifi gebruikt worden in combinatie met Googles service. Met een bluetoothupdate zou de controller daarentegen ook draadloos gekoppeld kunnen worden aan bijvoorbeeld pc's en smartphones. Momenteel kan dat overigens wel al met een kabel.

In september van 2022 werd bekend dat Google de stekker uit Stadia zou trekken. Klanten konden vanaf dat moment geen nieuwe games meer via het platform aanschaffen, maar nog wel games streamen via Googles servers. Vanaf 18 januari is ook dat niet meer mogelijk en stopt de gehele Stadia-service.

Tot die tijd kunnen klanten nog een laatste nieuwe game uitproberen. Worm Game is een Snake-achtig spel dat nog voor de release van de service in 2019 als interne testgame gebruikt werd. Google schrijft: "De game zal geen Game of the Year-award winnen, maar het Stadia-team heeft enorm veel tijd met dit spel doorgebracht en dat wilden we met jullie delen. Bedankt voor het spelen, en bedankt voor alles."