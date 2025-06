Google is begonnen met terugbetalingen aankopen Google Stadia

Google is begonnen met terugbetalingen van aankopen via Google Stadia. Stadia-gebruikers zullen e-mails van Google ontvangen met daarin uitleg over het terugbetalingsproces. Het bedrijf denkt rond 18 januari 2023 het merendeel van de Stadia-klanten te hebben terugbetaald.

Als de betalingsgegevens van een Stadia-gebruiker niet meer blijken te kloppen, zal Google een e-mail versturen naar het Gmail-adres van het gekoppelde Google-account. Daarin zal uitgelegd worden hoe gebruikers hun betalingsgegevens kunnen wijzigingen zodat het terugbetalingproces kan worden voortgezet. Bij gebruikers van wie het Google-account niet meer actief is, zal Google proberen om de terugbetaling te verwerken met de originele betalingsgegevens van dat account. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, dient er contact opgenomen te worden met de klantendienst.

Volgens Google zal het merendeel van de aankopen tegen 18 januari 2023 terugbetaald zijn. Dat is dezelfde dag wanneer de streamingdienst er definitief mee zal ophouden. Er zijn volgens het bedrijf wel vertragingen mogelijk als blijkt dat er extra stappen nodig zijn tijdens het terugbetalingsproces.

Google maakte in september van dit jaar bekend dat het zou stoppen met gamestreamingdienst Stadia. Het bedrijf gaat alle aankopen van Stadia-hardware en -software volledig terugbetalen aan gamers. Daarbij gaat het om alle gekochte games, in-gameaankopen en de controllers. Stadia Pro-gebruikers krijgen geen geld terug, maar kunnen tot de einddatum wel gratis gebruikmaken van de dienst. Die einddatum is vastgelegd op 18 januari 2023. Google kondigde Stadia in 2019 aan. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de geschiedenis en mogelijke toekomst van de gamestreamingdienst van Google.