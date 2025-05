CD Projekt RED deelt stappenplan om Cyberpunk-savedata uit Stadia te exporteren

CD Projekt RED heeft een stappenplan gedeeld waarin het uitlegt hoe gamers savedata van Cyberpunk 2077 voor Google Stadia kunnen exporteren naar pc. Via cloudsynchronisatie kunnen pc-gamers die savedata vervolgens ook overzetten naar de consoleversies van het spel.

De Poolse gameontwikkelaar heeft een stappenplan gepubliceerd op een officiële supportpagina. Daarin staat te lezen hoe gebruikers Google Takeout kunnen gebruiken om hun Stadia savedata te exporteren. Gebruikers dienen daarvoor de optie ‘een keer exporteren’ aan te duiden, voor een zip-bestand te kiezen en een bestandsgrootte van 2GB te selecteren. Gebruikers kunnen vervolgens het zipbestand exporteren en uitpakken, waarin ook de Cyberpunk 2077-savebestanden te vinden zijn, onder de map 'GAME_SAVE', die op zijn beurt te vinden is in de map 'GAMING'.

De Cyberpunk-savebestanden zijn eveneens gearchiveerd en moeten daarom ook uitgepakt worden. Dat levert volgens CD Projekt RED verschillende mappen op die vervolgens gekopieerd kunnen worden naar de gamebestanden van de pc-versie van Cyberpunk 2077. Deze zijn in Windows te vinden onder %userprofile%\Saved Games\CD Projekt RED\Cyberpunk 2077 . Eenmaal gekopieerd moeten de saves bruikbaar zijn in de pc-versie van het spel.

Consolegebruikers kunnen de savebestanden ook overzetten naar hun PlayStation- of Xbox-console, hoewel ze de game daarvoor ook moeten bezitten op pc. Gebruikers kunnen hun savebestanden op de bovenstaande manier overzetten naar de pc en vervolgens crossplatform saves aanzetten in de instellingen van de REDlauncher. Als dat eenmaal is gebeurd, wordt de savedata in de cloud opgenomen en kunnen gebruikers hun savebestanden ook terugvinden op hun consoles.

Google kondigde eind september aan dat het zou stoppen met Google Stadia, zijn gamestreamingdienst. Stadia zou niet het beoogde aantal spelers hebben gekregen waar Google op had gehoopt. De dienst stopt per 18 januari 2023. Google geeft gebruikers hun geld terug voor softwareaankopen als games. Het bedrijf biedt ook terugbetalingen voor Stadia-hardware, mits die via de Google Store zijn gekocht.