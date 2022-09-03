CD Projekt RED onthult inhoud Cyberpunk 2077-update op 6 september

CD Projekt RED gaat op 6 september een online presentatie geven over zijn action-rpggame Cyberpunk 2077. Daarin gaat de ontwikkelaar in op de inhoud van een grote update voor het spel en welke nieuwe features er worden toegevoegd.

De presentatie begint om 17.00 uur Nederlandse tijd en is te volgen via het Twitch-kanaal van CD Projekt RED. Naast de onthulling van de update gaat de presentatie ook over de animeserie Cyberpunk: Edgerunners, die vanaf 13 september te zien is op Netflix. Om 17.30 uur gaan Cyberpunk 2077-ontwikkelaars Miles Tost en Patrick Mils meer uitleg geven over de inhoud van de update.

Wat de update precies gaat bevatten en wanneer het wordt uitgerold, is nog niet bekend. Het is mogelijk dat CD Projekt RED tijdens de presentatie ook meer informatie gaat geven over de eerste Cyberpunk 2077-uitbreiding, die in 2023 moet uitkomen,

Cyberpunk 2077 verscheen op 10 december 2020 voor pc's en consoles en werd toen veelal bekritiseerd vanwege bugs en prestatieproblemen. Sindsdien heeft de ontwikkelaar verschillende hotfixes en grote updates doorgevoerd. In februari 2022 verschenen de PS5- en Xbox Series-versies. Deze versies zijn gratis voor spelers die de versies voor de vorige generatie consoles al in bezit hebben.