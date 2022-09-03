CD Projekt RED onthult inhoud Cyberpunk 2077-update op 6 september

CD Projekt RED gaat op 6 september een online presentatie geven over zijn action-rpggame Cyberpunk 2077. Daarin gaat de ontwikkelaar in op de inhoud van een grote update voor het spel en welke nieuwe features er worden toegevoegd.

De presentatie begint om 17.00 uur Nederlandse tijd en is te volgen via het Twitch-kanaal van CD Projekt RED. Naast de onthulling van de update gaat de presentatie ook over de animeserie Cyberpunk: Edgerunners, die vanaf 13 september te zien is op Netflix. Om 17.30 uur gaan Cyberpunk 2077-ontwikkelaars Miles Tost en Patrick Mils meer uitleg geven over de inhoud van de update.

Wat de update precies gaat bevatten en wanneer het wordt uitgerold, is nog niet bekend. Het is mogelijk dat CD Projekt RED tijdens de presentatie ook meer informatie gaat geven over de eerste Cyberpunk 2077-uitbreiding, die in 2023 moet uitkomen,

Cyberpunk 2077 verscheen op 10 december 2020 voor pc's en consoles en werd toen veelal bekritiseerd vanwege bugs en prestatieproblemen. Sindsdien heeft de ontwikkelaar verschillende hotfixes en grote updates doorgevoerd. In februari 2022 verschenen de PS5- en Xbox Series-versies. Deze versies zijn gratis voor spelers die de versies voor de vorige generatie consoles al in bezit hebben.

Cyberpunk 2077

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 03-09-2022 09:18 153

03-09-2022 • 09:18

153

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Cyberpunk 2077

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Reacties (153)

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Verwijderd 3 september 2022 09:22
Ben erg benieuwd. Ondanks de slechte start is de game achteraf toch nog aardig uit de verf gekomen.
Mooi om te zien dat er nog steeds aan gewerkt wordt om het nog verder op te poetsen.
Vooral de implementatie van DLSS heeft de game veel goeds gedaan!

De uitbreiding die voor volgend jaar op de planning staat zal ik ook zeker zonder aarzeling kopen!
Unieke game!

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 30 juli 2024 06:02]

Freakiebeakie @Verwijderd3 september 2022 10:15
Banden niet stuk kunnen schieten en politie die gewoon haast naast je op een dak spawnen was voor mij toen echt een dikke teleurstelling. En ook als ik heel hard door de stad reed werden er geen voetgangers meer ingeladen. Het is gewoon nieyt de next gen game die ze beloofde
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Freakiebeakie3 september 2022 17:46
Dat soort zaken zit er nog steeds in. Soms is om een hoek gaan al voldoende om de vijand kwijt te raken. De AI is soms nog super dom. De voertuigen rijden min of meer nog steeds als een boot vaart. De belofte is nooit waargemaakt en dat gaat waarschijnlijk ook niet meer gebeuren. Je komt het spel steeds vaker in de aanbieding en budget bakken tegen. Het verbaasd mij eigenlijk dat er nog updates komen.
Freakiebeakie @Bor3 september 2022 18:45
Ik heb wel gehad dat ik tijdens een missie met een auto een garage in moest en op het moment dat ik dat deed flipte de auto op zn dak. Ik had geen zin om opnieuw te beginnen dus ben ik met die geflipte auto verder gegaan 😂
U-235 @Bor4 september 2022 19:57
De expansion is de enige grote DLC die voor het spel komt volgens CDPR. Dus daarna is het ook wel echt afgelopen. Ik ben persoonlijk erg bij dat dit spel niet ge-EA'd net als Anthem / Andromeda.
Verwijderd @Freakiebeakie3 september 2022 10:22
Het is maar net waar je prioriteiten en verwachtingen liggen. Heb je liever ultra realistisch, of verwacht je een game a la GTA? Dan gaat het tegenvallen. Maar dit was ook al heel de tijd bekend.
Zoek je echter een game met een goed verhaal en daarbij goede graphics (dit laatste zeker op de pc met raytracing aan), dan krijg je toch een mooie ervaring voorgeschoteld.

Uiteraard zijn er altijd mensen die over elk bugje blijven vallen en meteen roepen: "Zie je wel, het is een schijtgame!"
Elke game heeft bugs tegenwoordig. Witcher 3 had ze ook, en die game wordt vandaag de dag echt de hemel in geprezen.
Cyberpunk gaat zeker ook die kant op, maar eerst even die update afwachten!
marco-ruijter @Verwijderd3 september 2022 23:35
Het gaat totaal niet om bugs waar veel mensen over vallen.

Het gaat om de hele open wereld die totaal niet next gen is en zelfs tegen het trieste aan zit.

Dan kan je nu wel doen alsof het aan de verwachtingen lag van de gamers die wellicht te hoog waren. Maar aub kijk even alle berichten vanuit CD Projekt en alle beloftes die ze maakte. Het meeste wat ze beloofde is totale bs geweest.
Freakiebeakie @Verwijderd3 september 2022 10:42
Toen de game nog niet uit was zeide ze zelf dat bepaalde features er in zouden zitten en dat bleek bij release niet zo te zijn. Nou kan je zeggen dat mensen te veel verwachten bla bla maar dat creëren ze zelf door dingen te roepen. En als ze zodra daar commentaar op komt gaan zeggen ja dat was een design keuze dan vind ik dat een slap verhaal. Games van ruim 10 jaar oud hebben die dingen wel en als je beweert next gen te zijn dan moet je toch op z’n minst die oude meuk in je game kunnen stoppen
lordawesome @Freakiebeakie3 september 2022 13:47
De media aandacht voor Cyberpunk was voor de release extreem. Als journalisten maar blijven vragen naar features kan ik me voorstellen dat bepaalde plannen de uiteindelijke game niet gehaald hebben. Dat lijkt me onderdeel van een game ontwerpen. Misschien vanwege tijdgebrek of vanwege de gameplay. Mijn punt is, deze 'beloftes' zijn naar buiten gekomen vanwege de pers. Zij hebben er ook schuld aan.
Freakiebeakie @lordawesome3 september 2022 14:04
Ben ik het niet mee eens 😁, ik ga er van uit dat die plannen er gewoon waren maar onder druk van investeerders is deze game gepushed. Dat was vlak na de release heel duidelijk. Je ziet het tegenwoordig bij wel meer games dat tijd en geld een issue word en dan een game veelte vroeg word released. Wil niet zeggen dat een game niet alsnog een goeie game word, witcher 3 was in het begin ook een bugfest en is nu een begrip in de rpg wereld. Staat bij mij ook zeker in de top 3 van rpg games dus wie weet gebeurd dat met cp2077 ook nog wel. Ik heb cp2077 uitgespeeld en het verhaal vond ik erg leuk bedacht
Joey-94 @Freakiebeakie5 september 2022 14:30
Ik denk niet dat het uitgemaakt had als de game nog een jaar langer uitgesteld was geweest. Wat veel mensen niet weten of hebben onthouden is dat de eerste teaser al 9 jaar geleden is uitgekomen.
9+ jaar zijn ze bezig geweest met die game en het komt niet eens in de buurt van de diepgang en mechanics van gta V die dat jaar uit kwam.
Development van deze game moet echt een ongelofelijk zooitje zijn geweest, en als investeerders daar iets van mee hebben gekregen snap ik wel dat er op een gegeven moment wordt gezegd van ja nou breng maar gewoon uit die game, af of niet, want het lijkt nooit af te komen.
Freakiebeakie @Joey-945 september 2022 14:32
Ik weet niet hoe de huidige staat van de game is met alle patches en updates etc
Joey-94 @Freakiebeakie5 september 2022 14:58
Kwa bugs en speelbaarheid op alle platforms is het nu wel stabiel geloof ik, zelf op pc nooit echt last gehad van bugs, op een paar visuele dingen na. Maar kwa inhoud (of eerder het ontbreken van) is vanaf release tot op heden nog steeds het zelfde.
Ohja de laatste keer dat ik het spel heb aangeraakt is toen ze 4 nieuwe safe houses hadden toegevoegd, waar niks in te doen is natuurlijk XD, dusja nadat ik die had gekocht en bekeken heb ik het spel er af geknikkerd.

Toch wel een beetje benieuwd wat ze morgen gaan aankondigen.
Freakiebeakie @Joey-945 september 2022 16:55
Ik heb destijds mijn geld terug gevraagd op de playstation want dat was echt onspeelbaar, ze hadden dan spel alleen next gen uit moeten brengen. Nu heb ik een ps5 dus mocht ie nu goed zijn dan koop ik hem weer
Joey-94 @Freakiebeakie5 september 2022 17:00
Ik heb m destijds wel gewoon uitgespeeld dus vond het niet juist om geld terug te vragen. Ben er zn 60 uur mee bezig geweest en toen had ik nagenoeg alles gedaan. story plus zei missies, dus voor een aanbiedingsprijsje is het nog wel de moeite waard om een keer gespeeld te hebben.
Freakiebeakie @Joey-945 september 2022 17:03
Ik heb hem daarna op pc uitgespeeld, wat vrij soepel ging opzich. Geloof 2 keer een saved game moeten ladeb
Bas Boss @Freakiebeakie4 september 2022 11:08
Uiteindelijk moet je de game beoordelen op wat het is, de beloftes vooraf zijn niet relevant. Alle plannen vooraf kunnen gewijzigd worden.
Freakiebeakie @Bas Boss4 september 2022 11:26
hahaha dat zou even mooi zijn voor gamestudio's in deze tijd met pre orders.
Je moet er toch gewoon van uit kunnen gaan dat een game word zoals ze van te voren zeggen.
Een game helemaal kapot hypen en dan zeggen ja het is toch iets anders geworden kan gewoon niet.
Als alle updates er straks opzitten en de reviews zijn goed dan ga ik de game zeker nog een keer uitspelen.
Bas Boss @Freakiebeakie4 september 2022 18:03
Gewoon de hypes niet volgen. En ja, ik spreek uit ervaring.
Uiteindelijk komt alle info van iemand die een product wil verkopen. Het is natuurlijk niet netjes als er content beloofd wordt dat er niet in zit. Maar dat maakt het product enkel slechter dan je verwachtingen. Hierdoor creëer je slechte ervaring terwijl het best een redelijke game kan zijn.
Cowamundo @Freakiebeakie3 september 2022 11:15
Deze ontbrekende features worden nu misschien aangekondigd als nieuwe features? 8)7
Freakiebeakie @Cowamundo3 september 2022 11:33
Ben benieuwd
Freakiebeakie @Verwijderd3 september 2022 10:57
Ik hield deze game al jaren in de gaten voor release en als zij zelf zeggen dat bepaalde dingen in de game komen en bij release zit dat er niet in dan mag ik geen commentaar hebben en hoor ik hier niet thuis 😂

Beetje zielige reactie, ik laat het hier wel bij want jij kan blijkbaar geen normale discussie voeren.
Nephalem82 @Verwijderd3 september 2022 15:27
oh, je bedoelt de verwachtingen die de devs zelf aangewakkerd hebben? waar ook mee geadverteerd is? Ja , nee.. zeker onterecht dat mensen daar een beetje zuur over zijn 8)7
Bumz @Verwijderd3 september 2022 11:05
Woooow, gatekeeping alert. Jij bent absoluut niet degene die kan bepalen wie hier thuis hoort.

Freakiebeakie heeft een prima punt. Het is wat open voor interpretatie en je kiest er helaas voor--laten we maar aannemen per toeval--de meest negatieve interpretatie te nemen.

CDPR heeft er inderdaad voor gekozen om klanten voor te liegen over de content door het schrappen van beloofde features te verzwijgen. Ik meen me ook te herinneren dat sommige features (don't quote me on this) zijn geschrapt omdat ze niet goed werkten. In dat licht is FreakieBeakie's commentaar over ontbrekende features die oudere games wel bevatten heel redelijk. De gameplay stijl zegt ook werkelijk niets over technische scheurtjes die zichtbaar worden als je de game pusht, zoals het niet spawnen van voetgangers bij hoge snelheid.
lilmonkey @Verwijderd3 september 2022 13:33
Mensen die de game willen meten of vergelijken met een GTA doen wat mij betreft sowieso niet mee in de discussie.
Zoals anderen al gezegd hebben, dit heeft CDPR zelf gedaan (niet door letterlijk GTA te noemen, maar door zaken te benoemen die in CP77 zouden zitten die vergelijkbaar zijn met wat je in GTA hebt). Je zegt dus dat CDPR voor jou niet meedoet in de discussie over hun eigen game. Chapeau.
Verwijderd @lilmonkey3 september 2022 13:41
Onzin, CDPR heeft nooit gezegd dat de game dezelfde features als GTA zou hebben. Het is altijd de bedoeling geweest dat het een RPG zou zijn. En ja, je kunt vrij door de stad rijden en je daar misdragen. Maar dat maakt het nog geen kopie of vergelijkbare game met GTA.
CP2077 gaat veel dieper in character development (zoals je bij een RPG hebt) en dat hele gedeelte heeft GTA niet. GTA is een vrij platte game wat dat betreft.
Het is jammer dat zoveel mensen dat inzicht niet hebben maar gewoon hardnekkig steeds weer met GTA blijven vergelijken.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 30 juli 2024 06:02]

lilmonkey @Verwijderd3 september 2022 14:15
CP2077 gaat veel dieper in character development (zoals je bij een RPG hebt) en dat hele gedeelte heeft GTA niet. GTA is een vrij platte game wat dat betreft.
Bedankt dat je dit punt aanhaalt, je haalt daarmee namelijk je eigen argument keihard onderuit. CP77 is uiteindelijk helemaal geen RPG geworden ondanks dat dat wel beloofd was. Ze hebben zelfs de omschrijving van het spel op Twitter voor de release aangepast van 'the role-playing game of the dark future' naar 'an open-world, action-adventure story', lmao _/-\o_

Verder:

https://www.reddit.com/r/...feature_list_will_update/
https://techraptor.net/ga...ed-promise-cyberpunk-2077
https://wccftech.com/cybe...essible-non-shooter-fans/
Ulas @lilmonkey3 september 2022 21:56
Dan weten en jij en CDprojekt niet wat een RPG is. Cyberpunk is wel degelijk een rpg.
FullThrottle @Verwijderd3 september 2022 19:13
Het punt is natuurlijk dat wanneer je een appel als een peer aanprijst je teleurgestelde klanten krijgt, ook al blijft het in feite een heerlijke appel.
Overigens vind ik het een geweldige game, ondanks dat er echt wel hier en daar terechte kritiek op te maken valt, zeker bij de start.
iew @FullThrottle4 september 2022 19:03
Het punt is dat deze discussie weer totaal niet gaat over de aankomende update, zoals gewoonlijk hier op Tweakers…
Shizukana08 @iew5 september 2022 10:03
proberen wij het toch?

ik ben benieuwd wat voor updates we gaan krijgen.
weer cosmetisch? of toch echt een extra sidestory's of zelfs main story-line updates en keuzes.
en hopelijk komt/brengen ze wat extra leven/features uit welke de game weer goed kan opfrissen.
Volgens mij hadden ze toch modders gevraagd of zelfs aangenomen om nieuwe features te maken voor de game? zoals de tram/trein/monorail, of hopelijk misschien betere kleding vendors, of auto shops om je autos te painten, misschien worden er wel tattoo, haar, of piercing shops toegevoegd.
iew @Shizukana085 september 2022 12:31
Helaas horen en zien we maar weinig over de inhoud, wel streamers die proberen om de game niet helemaal dood te laten gaan door telkens met zogenaamde inside informatie te komen maar nooit precies weten wie wat waar en wanneer, vooral clickbait. Ik heb al heel lang het vermoeden dat de volgende update weinig gaat voorstellen en de uitbreiding in 2023 vooral en waarschijnlijk volledig voor de ps5 en xsx gaat zijn, niet meer voor de vorige generatie consoles. En weer geen releasedatum voor aankomende update, alleen een aangekondigd streaming evenement.
Shizukana08 @iew5 september 2022 15:44
ik heb al heel lang het vermoeden dat de volgende update weinig gaat voorstellen
goed punt, terwijl de mod community zijn best doet en gave dingen laat zien. ook gezien de vorige grote update alleen cosmetische items toevoegde. vandaar dat ik ook hoop dat de samenwerking met modders toch een beetje aanwezig is. Dan kunnen we misschien wel leuke features verwachten.

nu 92+ uur inzitten volgens steam, nergens me eigen aan gestoord en lekker genoten, tuurlijk zat rare dingen gezien. Als je door alles heen kijkt maar 1 minpunt tegengekomen, welke (spoileralert) alleen in de storyline zelf is tijdens de carnival festival, speel zelf 1920 met rtx op een rtx 2080.

Game is enorm vermakelijk voor sci-fi liefhebbers. zou zonde zijn als ze de ''strijdbijl'' nu al gaan begraven. 1 keer uitgespeeld met 6 eindes, nu free roamend rustig de stad door al meer dan 40 uur, zoekend naar legendary clothing en weapons. (moet wel toegeven dat ik hem al lange tijd niet aangeraakt heb, teveel andere leuke games waaronder multiplayer).
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Verwijderd4 september 2022 13:13
CP2077 gaat veel dieper in character development (zoals je bij een RPG hebt) en dat hele gedeelte heeft GTA niet.
Ware het niet dat de karakters nogal "shallow" en niet memorabel zijn. Het is een spel met veel potentie welke er jammer genoeg niet uitkomt. Mooi dat ze blijven updaten maar het voelt ook wel een beetje als trekken aan een dood paard.
KouweZakkie @Verwijderd4 september 2022 12:43
steeds weer die oude koeien uit de sloot te halen van toen het spel net uit kwam
Ik heb er (gelukkig) geen seconde van gespeeld --ik heb nog tientallen spellen in mijn Steam backlog die véél beter schijnen te zijn-- maar afgaande op de reacties van bovenstaande tweakerts die het wél hebben gespeeld, is er nog niet zo heel erg veel veranderd met de gameplay bugs (of, als je hetzij bezwaar hebt tegen die term "het gebrekkige design", ook goed). Dat is dus geen ouwe koeien uit de sloot halen, dat is nog steeds de situatie.

Er is bovendien geen kritiek mogelijk, we moeten het allemaal prima speelbaar en leuk vinden, simpelweg omdat jij voldoende verbetering ziet. En da's geen 'gatekeepen'? In mijn tijd was je dan gewoon een fanboi, hoor.
KouweZakkie @Verwijderd7 september 2022 00:47
Ad hominem invalideert mijn constatering niet. Is ook nog eens een enorm mentaal zwaktebod.
MISTERAMD @Freakiebeakie4 september 2022 14:57
We kunnen allemaal aannemen dat er een zeer grote immense hype was toen we allemaal de beelden voor het eerst zagen op de één of andere beurs met Keanu Reeves. We zijn dan allemaal gaan pre-orderen omdat we dachten dat, met de toen Nvidia GeForce RTX 2080 series, het spel "uitstekend" zou draaien.
Los hier van, weten we ook dat games en hardware de eerste paar weken en maanden nog schoonheidsfoutjes bevatten en bugs. We weten ook dat fans EISTEN dat het spel zou gereleased worden, bijna onmiddellijk, omdat we allen het spel wilden spelen.
Hadden wij, de fans, de devs gerust gelaten, dan konden de devs rustig verder alles afwerken zonder dat hun naam CD Projekt RED door het slijk werd gehaald.
Het is wat het is en aangezien de devs nog steeds bezig zijn met bugs etc op te lossen, kunnen we enkel hopen dat het spel binnenkort echt is afgewerkt. Ik hoop althans dat de bugs die ze oplossen geen pleister op de wonde zijn, of dat ze features verwijderen om de fans tevreden te stellen. Persoonlijk mis ik nog steeds VR optie (virtual reality) waarin je zelf in het spel kunt rondlopen, maar de huidige CPU & GPU is daar nog steeds niet klaar voor. Een AMD Ryzen 7950 met een RTX 3090ti zal het misschien aankunnen, wie weet?
MoQh @MISTERAMD5 september 2022 09:18
Allemaal goed en wel, maar kijk nu na .. twee jaar?! Het is nog steeds niet in orde. Dus hadden ze meer tijd gekregen was het nog steeds een kat in een zak. Ik vermoed eerder aandeelhouders die wouden cashen.
Jammer voor de gamers.
brotipneeded @MoQh5 september 2022 10:28
Is het bekend wie de aandeelhouders zijn?
MoQh @brotipneeded5 september 2022 13:01
Is publiek bedrijf dus kan iedereen zijn; hier een yahoo summary;

29.95% % of Shares Held by All Insider
19.32% % of Shares Held by Institutions
27.58% % of Float Held by Institutions
198 Number of Institutions Holding Shares
Linksquest Moderator Spielerij
@Verwijderd3 september 2022 09:39
Ik vind de sfeer van de game ook erg goed, alleen 2x zo vast gelopen op de Xbox One X dat ik niet verder kwam. Wil hem binnenkort nog een keer een kans geven, maar dan op de Series X.

Het normaal geef ik niet gouw een game een herkansing als de game me vast loopt en ik opnieuw moet beginnen, de enige andere keer dat ik dit gedaan heb is bij Skyrim op de PS3, toen de Save file corrupt.
Nokian95dude @Verwijderd5 september 2022 06:01
Er is niks mis met die game, vanaf het begin al niet
nexhil 3 september 2022 09:22
Ik heb het al even niet meer aangeraakt, wel 1x uitgespeeld op de Series X, was best aardig te doen. En bugs zorgde in mijn geval gelukkig voor hilarische situaties. Hoe loopt het tegenwoordig?
PjotterP @nexhil3 september 2022 09:24
Sinds versie 1.5 is het een prima spel. Zeker met rayttracing op hoogste setting met 60fps op een 3090 een ervaring apart
Jeroenneman @PjotterP3 september 2022 10:00
Ik heb het spel zeer recent gekocht, en eigenlijk na de aankoop 2x gespeeld en laten liggen. Zelfs in de verplichte tutorial missie van het spel zit gewoon nog steeds een bug waarbij je je savegame moet reloaden, omdat je de gevraagde actie in de tutorial gewoon niet uitgevoerd krijgt. Bekende bug en nog niet fixed.
gast128 @Jeroenneman3 september 2022 10:23
Ik heb hem een tijd geleden gekocht en de performance was destijds op mijn oude PC niet te doen. Met updates later nog wel geprobeerd. Het was beter maar de problemen waren nog niet over. Evenwel heb ik moeite om het spel op te pakken. De combat is saai met 'bulletsponge' vijanden. Het verhaal trekt mij ook niet echt en de Cyberpunk wereld met teruggeschroefde grafische opties is ook geen lokker.

Wellicht een kwestie van doorbijten.
PjotterP @gast1283 september 2022 13:39
Bulletsponge? Echt totaal geen last van

Het is verder ook geen game om op oude computers te spelen imo. Beste ervaring is met 3080 ti of hoger. Gewone 3080 schiet tekort (edit: als je 60 FPS met hoge (mooie) raytracing settings wil spelen, wat echt een verschil is!).

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 30 juli 2024 06:02]

Fraaank @PjotterP3 september 2022 14:10
Dus de beste ervaring is met een GPU die 1.25% van de gamers (volgens Steam Survey) in bezit heeft? Goeie optimalisatie zeg.
laser50 @Fraaank3 september 2022 15:17
Meh ik kon ook rond de medium/high spelen met een 3070 Ti, met DLSS erbij zal dat nog wel wat beter kunnen zijn.

Over de optimalisatie zou ik niet eens beginnen, want de hele game voldeed gewoon niet aan welke verwachting dan ook denk ik zo aan het begin
BlaDeKke @laser503 september 2022 16:17
Ze hebben misschien 5% van wat door CDPR gehyped is gerealiseerd. En nu moeten we blij zijn, want die 5% werkt nu na jaren extra development zo goed als bugfree. En zelfs de auto's zijn bijna te besturen zoals je zou verwachten.
laser50 @BlaDeKke3 september 2022 22:07
Heerlijk overhyped en zwaar ondergeleverd :) Helaas lijkt het deze dagen steeds wat vaker te gebeuren.

(Of op de legale "early access" manier natuurlijk)
BlaDeKke @laser504 september 2022 01:06
Het gebeurt inderdaad vaker, maar dit is toch net van een ander niveau als de rest.
crptc @BlaDeKke4 september 2022 05:10
Door CDPR overhyped of door de pers en gamers, op basis van The Witcher, zwaar overhyped?
BlaDeKke @crptc4 september 2022 05:28
Het is was de hele molen van pers, streamers, youtubers, gevoed door beloftes van CDPR.
laser50 @crptc5 september 2022 16:38
Zoiezo is het uitleveren van een amper werkende game niet echt netjes, dan voldoe je niet eens aan de basis.
engessa @Fraaank3 september 2022 14:53
Draait prima op mijn RX5700, een videokaart van 3 jaar oud. 4K trekt ie net niet overal, 1440p ging prima.
PjotterP @Fraaank3 september 2022 16:21
Als je met RTX op hoogste setting 60fps+ wil spelen, wat een heel eigen ervaring is, ja dan wel.
pieterdebie @Fraaank4 september 2022 07:55
Het was zeer doenbaar met mijn 2070 super met lichte overclock en alle graphics redelijk hoog. Dit was rond december 2021, dus met al redelijk wat patches.

Mijn grootste probleem met het spel was dan ook niet performance maar eerder dat ik in een verhaal gesmeten werd met characters die mij totaal niet boeiden, zelfs niet na het spel een tweede keer herbegonnen te zijn met een andere story line.

De jank zoals voetgangers die door muren stappen, zwevende auto's en props die verdwenen hadden geen dealbreaker geweest, maar maken het er zeker niet beter op.
WiXX @PjotterP3 september 2022 16:38
Ik heb hem gespeeld op 1440p op high graphics met raytracing op een 2070 super. Had wel DLSS nodig, maar het liep als een zonnetje.

Heb zelf ook weinig bugs gehad. Ben wel iemand die zich vooral aan de verhaallijn heeft gehouden en niks er buiten is gaan doen. Ik vond het een pracht game met een heel cool sfeertje en verhaal.
FullThrottle @PjotterP3 september 2022 18:00
Ach daar heb je toch DLSS voor. Ik speel in ieder geval Cyberpunk 4K, DLSS op performance met raytracing op ultra en vrijwel alles op minimaal high. Daarmee speel ik gewoon lekker op of rond de 60fps met mijn rtx3080. Geen probleem hoor, ziet er geweldig uit. Eventueel kan ik DLSS naaar balanced brengen en dan zit ik op 50fps wat ik voor deze game nog prima te doen vind.

[Reactie gewijzigd door FullThrottle op 30 juli 2024 06:02]

BlaDeKke @PjotterP3 september 2022 16:25
De ene vind een hoge ttk leuker, de andere een lage, dat zijn smaken, geen lasten.
burgt @PjotterP3 september 2022 21:31
Draaid hier goed zat op een gewone 3080 wel op een gsync scherm, dus waarschijnlijk iets minder fps...
Saph @gast1283 september 2022 11:35
Ik heb hem vanaf release op de PC gespeeld zonder problemen, denk dat het ook een kwestie van geluk hebben is geweest.
BlaDeKke @Saph3 september 2022 16:23
Ik denk niet dat het een kwestie van geluk is.

Het is een kwestie van geld genoeg in je PC steken zodat dit spel überhaupt gameplay weergeeft ipv een slideshow. Het is een kwestie van smaak. Je moet je maar kunnen bezig houden met de zoveelste shooter.

De game die Cyberpunk zou worden, volgens CDPR, had iedereen aangesproken. Je kan er blijkbaar alles doen in Cyberpunk, je kan zelfs je geslachtsdeel tweaken, zo GEDETAILLEERD en VOLLEDIG ging het spel zijn. Het ging geen Skyrim 2.0 maar 4.0 worden... Dit is niet wat Cyberpunk geworden is. Eerder een No Man Sky 2.0

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 30 juli 2024 06:02]

burgt @BlaDeKke3 september 2022 21:33
Geslachtdelen kon ke ook aanpassen, al vanaf launch. Maar dat was denk ik niet de feature waar iedereen het meest naar uit keek.
BlaDeKke @burgt4 september 2022 01:08
Waarom is die functie er? Nergens in game wordt er gebruikt van gemaakt. Dit is gemaakt om het vermoeden te versterken dat in Cyberpunk alles kan. En als grote bonus praat elke influencer er nog eens over ook.

Het is destijds echt meegegeven in de zin van "alles kan, kijk zelfs je geslachtsdelen kan je aanpassen..."

Mega marketing molen, maar ook gewoon gigantische leugens, er is nog nooit harder gelogen over een game dan bij deze. Dat mensen kunnen blij zijn met wat er geleverd is... Ik peins dat degene die deze game goed vinden tevreden zijn met een speelbare tech demo. Want ivm gameplay worden er absoluut geen hoge toppen geschoren.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 30 juli 2024 06:02]

Blackice09 @BlaDeKke5 september 2022 22:05
Waarom is die functie er? Nergens in game wordt er gebruikt van gemaakt.
Dat heet role playing.
Saph @BlaDeKke5 september 2022 09:11
Tsja, PC gaming is nu eenmaal duurder dan console gaming maar daar gaat het hier niet. Ik heb in mijn gehele eerste playthrough 2-3 bugs gezien die geen van alle gamebreaking waren. Denk aan een auto die onder grond spawnd of door een raam klimmen en opeens 100 meter terug spawnen en daarna lukte het wel. Maar er waren ook mensen waarvoor het spel totaal onspeelbaar was.
Odder thing @gast1283 september 2022 13:36
Ik raad iedereen aan om zo snel als mogelijk de dubbel jump implant te bemachtigen. Vanaf het moment dat je die hebt komt er een geheel nieuwe speelstijl bij. En die kan jou een compleet andere ervaring geven.
Cowamundo @PjotterP3 september 2022 10:41
Gelukkig past een GPU van 1200€ of meer ook prima in het budget van de gemiddelde gamer. :+
Als het spel met een 3090 nog niet speelbaar zou zijn was het wel erg dramatisch.
computerjunky @Cowamundo3 september 2022 12:04
je mist de belangrijkste statement. RTX ON. met een AMD 6900XT kan je het vergeten.
Pietjeball @computerjunky3 september 2022 14:18
Ach, op 1080p max settings heb je al minimaal een 3080 Ti nodig om 60 fps gemiddeld te halen. Dan game je al op zo'n lage resolutie dat een upgrade in resolutie met raytracing uit er veel mooier uitziet dan raytracing aan op 1080p ;) (zolang je er in PPI op vooruit gaat)

[Reactie gewijzigd door Pietjeball op 30 juli 2024 06:02]

BlaDeKke @Pietjeball4 september 2022 01:18
Zijn er die hun resolutie verlagen om wat meer effectjes aan te kunnen zetten? Je resolutie matchen met je monitor lijkt me het belangrijkste van alle grafische settings. Tenzij je dit kunt omzeilen met DLSS of consoorten. Gewoon je resolutie verlagen is de zwaarste grafische impact die je maar kan krijgen, als je dat doet voor wat gekkere reflecties en schaduwen hier en daar, goed zot imo.
Pietjeball @BlaDeKke6 september 2022 14:19
Er zijn er genoeg die dat doen met bijvoorbeeld DLSS/FSR in performance mode. Dan krijg je raytracing in ruil voor pixelized beelden. Ik vind dat verschrikkelijk, ik zie liever veel meer detail dan minimaal mooiere reflecties.

Het scheelt natuurlijk ook heel erg wat voor ervaringen je hebt. Als je van 24 inch 1080p naar 28 inch 4K gaat dan zul je alles met DLSS/FSR aan nog steeds als een zeer grote upgrade ervaren.
Als je echter van 27 inch 1440p naar 28 inch 4k gaat dan zul je eerder het gevoel hebben dat je weer op 1440p zit te gamen met DLSS/FSR op de meer performance gerichte instellingen.

[Reactie gewijzigd door Pietjeball op 30 juli 2024 06:02]

PjotterP @Cowamundo3 september 2022 16:24
Het is met mindere kaarten wel te spelen op hoge settings, maar niet met raytracing. En raytracing is echt een verschil qua game ervaring.
Yourireplay @PjotterP3 september 2022 23:03
Hoezo is het bij Cyberpunk uitgezonderd een heel eigen ervaring dan?

Ik heb al tijden nu RTX kaarten en ook van de 3000 lijn, heb nog nooit gehad dat ik ray tracing nou echt een verschil vond maken bij andere games.
dj-scratch @PjotterP3 september 2022 11:28
Ik draai op een 3070 en het is inderdaad een grafische beleving
marco-ruijter @PjotterP3 september 2022 12:25
Niet echt mee eens. Ja het is een leuk verhaal maar zodra je door de stad heen gaat voelt alles zwaar nep aan. Nog steeds zie je vaak in een blik meerdere identieke npcs. Voor een open wereld spel is zoiets gewoon niet prima.
Cuqebaqer @PjotterP3 september 2022 23:07
Ja dat is wel goed ja… 60 fps met een 3090…
noda32 @nexhil3 september 2022 09:35
Leuk spel, op pc doorlopen met alles op hoge settings (3080). Leuk verhaal en ja af en toe wat bugs. De sfeer van een drukke overcrowded stad vol mensen uit verschillende sociale klassen hebben ze goed weten neer te zetten naar mijn mening. Nog steeds een aanrader (pc, high res.)
Erik15678 @nexhil3 september 2022 09:49
Ik heb em diverse keren nu uitgespeeld op de series X, op een enkele save opnieuw moeten laden door een bug na weinig problemen tegen gekomen. Ik kijk iig erg uit na de uitbreiding en wat deze gaat brengen.
sfc1971 @nexhil3 september 2022 11:40
Op de PC loopt het aardig maar net als in Skyrim/GTA en andere spellen met physics komen er soms vreemde dingen voor. Zoals auto's die tegen de grond aan kleven als je komt aanlopen en dan op eens om hoog stuiteren.

Van de kleine politie missies is er bij iedere play through wel eentje waar een vijand onvindbaar is en de missie dus niet voldaan kan worden.

Ze hadden het spel gewoon nooit op oude hardware moeten releasen, op Geforce Now 3080 versie draait het lekker maar zelfs daar zie dat er soms moeite is om dingen in te laden. Op een console harde schijf, nou niet bepaald de snelste ooit gemaakt moet het een ramp zijn.

Als je kijkt naar de hoeveelheid merchandise en dan nu een netflix-serie dan hebben ze veel te veel tijd besteed aan het elkaar schouder klopjes geven. Van "kijk eens hoe goed we zijn, we hebben het gemaakt we gaan een enorm success te gemoed".

Het is ook een heel goed spel... MITS je het vergelijkt met een Skyrim/Fallout of Mass Effect/Dragon Age.

Heel veel spelers verwachte echter een GTA V met tien jaar waard aan verbeteringen... en dat is het spel hoe leuk ik het ook vind absoluut niet.

Die vergelijking hadden ze nooit moeten toe staan, had desnoods gemaakt dat je alleen maar in AI auto's kan rijden maar laat het spel niet vergelijken met GTA.

In het hele spel heb je het welgeteld 1 keer aan de stok met de politie (en dan nog zonder een wanted level te krijgen). Krijg je dan een aantal GTA psychopaten die perse op de politie willen schieten, tja... dan krijg je problemen als het systeem dat soort gevechten eigenlijk niet aan kan.

Neem nou The Witcher 3, leuk spel maar zou toch worden afgezeikt als mensen een Red Dead Redemption hadden verwacht en dan krijg je The Witchers's paarden.
Menesis @nexhil3 september 2022 11:51
Ik heb het vanaf het begin op Stadia gespeeld en heb misschien 2 bugs gezien…
Ik vind het nog steeds een erg vette game al is de stad gewoon niet zo levend als GTA V.

[Reactie gewijzigd door Menesis op 30 juli 2024 06:02]

aryan1171 @nexhil4 september 2022 08:33
Sinds versie 1.5 is het een prima spel. Zeker met rayttracing op hoogste setting met 60fps op een 3090 een ervaring apart
Ik vind het een beetje een slecht uitgevoerde film. Zolang je je bezig houdt met het verhaald is er niks aan de hand maar als je afwijkt van het pad kom je er achter hoe oppervlakkig en totaal niet diepgaand dit spel is.

Edit: werken spoilers niet in de comments? Is dit alleen voor het forum?

[Reactie gewijzigd door aryan1171 op 30 juli 2024 06:02]

Jasphur 3 september 2022 09:39
Met regelmaat in de aanbieding in de Stadia store. Misschien dan toch eens een keer kopen.

Goed dat ze grote updates blijven maken.
Caayn @Jasphur3 september 2022 10:51
Op welk platform is Cyberpunk niet regelmatig in de aanbieding :)

[Reactie gewijzigd door Caayn op 30 juli 2024 06:02]

Jasphur @Caayn3 september 2022 11:16
True true. Maar speel niet meer op andere platforms hehe.
fapkonijntje @Jasphur3 september 2022 10:07
Met al die geruchten iedere keer dat Google niet zeker is over de toekomst van Stadia durf ik daar toch echt niet in te investeren.
Jasphur @fapkonijntje3 september 2022 11:11
Hoeft ook niet. Als je zelf al een controller of desktop met m+k en google account hebt is je enige investering de aankoop van de game. Tijdens aanbiedingen is die vaak rond de 30 euro of daaronder. Als je nieuw bent bij Stadia krijg je ook nog eens een maandje PRO. Kun je cyberpunk meteen in 4K hdr gamen zonder kosten. :P

Er zijn al game releases gepland voor halverwege 2023 dus ze blijven echt nig wel even bestaan.
fapkonijntje @Jasphur3 september 2022 13:04
En als ze niet blijven bestaan zijn je aangekochte spellen ook weg. Dat vind ik maar een vervelend idee.
formant @fapkonijntje3 september 2022 10:36
Prima investering was dat lol chromecast, controller en game voor 60 euro en direct na launch gelijk te spelen.
prop_dynamic 3 september 2022 09:36
Heb het spel voor een bodemprijs aangeschaft op Steam, maar nog maar weinig gespeeld (er waren gigantisch veel bugs en crashes). Ik had gehoopt op meer updates en meer toevoegingen maar tot nu toe is het nogal karig geweest, dat valt me tegen. Misschien dat CD Projekt Red nu met een update komen waardoor ik het spel ga spelen, maar als RPG fan heb ik nog weinig hoop hier.
MatthijsBoog @prop_dynamic3 september 2022 10:01
Sinds de 1.5 update is het op pc vrij stabiel volgens redditors. Heb het zelf na die update pas gekocht en mag absoluut niet klagen. Natuurlijk zijn er wel wat kleine bugs, maar in 50+ uur is het spel nog niet gecrasht. Hooguit wat foutjes in de storyline door te vaak op escape te drukken, maar dan is het "save game", "load game" en alles is weer correct ingeladen. En je kunt altijd nog kiezen om mods toe te voegen, die zijn er ook al wel redelijk veel te vinden.
AerodynamiX 3 september 2022 10:06
Momenteel zit de game nog steeds in m’n PS5 en speel ik ‘m regelmatig. Hoewel het een vermakelijke game is verbaas ik mij ondanks de “next gen patch” nog steeds over de hoeveelheid glitches die ik tegenkom door bijvoorbeeld gewoon de stad door te rijden zoals NPC’s die door elkaar heen lopen, T-poses, zwevende objecten en ga zo maar door.

Daarnaast vind ik de npc density bedroevend laag en voelt de stad leeg aan, maar ik gok dat dat in de pc versie anders is.

Ben benieuwd wat ze te melden hebben :).

[Reactie gewijzigd door AerodynamiX op 30 juli 2024 06:02]

MatthijsBoog @AerodynamiX3 september 2022 10:19
Op pc is de npc density in te stellen, als hij op high staat zijn er echt genoeg npcs en ook bijna allemaal verschillend. Heb zelf niets gemerkt van t-poses of vliegende objecten. Afgezien van een auto die soms omhoog schiet op het kruispunt voor V's eerste appartement. Maar echt vrij van bugs is het spel niet natuurlijk.
sfc1971 @MatthijsBoog3 september 2022 11:22
Er zit wel een luxe foutje in, ze hebben de alternatieve loopjes niet zeldzaam genoeg gemaakt waardoor je soms 3 verschillende characters gewond ziet rondlopen achter mekaar. Dat had netter gekund. Als iedereen hetzelfde loopje had was het gewoon zoals in oudere spellen maar nu er verschillende loopjes in zitten valt het enorm op als 3 NPC's achter elkaar hetzelfde lopen.
nielsmp @AerodynamiX3 september 2022 14:28
Heb je wel de PS5 versie gedownload? Ik weet nog dat ik eerst een uur of 3 de PS4 versie had gespeeld voordat ik erachter kwam dat ik de PS5 versie handmatig moest downloaden. In die versie vind ik de stad zeker niet leeg aanvoelen.
Ludewig 3 september 2022 11:30
Hopen dat ze FSR 2.0 toevoegen!
Nephalem82 @Ludewig3 september 2022 15:28
Is al aanwezig :)

https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/3001/

Deze file in je game folder zetten en iets aanpassen in het spel , en het werkt 100% met FSR 2.0.

Tis wel zo dat het natuurlijk de devs zou sieren om dit gewoon in het spel te gooien, dan dat je daar een mod voor nodig hebt die ook niet "alle" features heeft van FSR 2.0. maar het is een goed begin :)

[Reactie gewijzigd door Nephalem82 op 30 juli 2024 06:02]

Ludewig @Nephalem824 september 2022 00:55
Ja, die heb ik gezien, maar de maker van de mod zegt zelf dat het een stuk beter kan als het netjes wordt geïmplementeerd ipv erin gehacked.

Ik draai nu een FSR 2.0 mod in Rise of the Tomb Raider op 4k. Flinke artifacts bij snelle beweging, maar dat vind ik volledig acceptabel in dat spel, waar weinig snelle bewegingen zijn.
MPC60 3 september 2022 09:29
Zwaar teleurgesteld in deze game en dan voornamelijk omdat het op m’n series s nog steeds onspeelbaar is. De frame rate is echt niet te doen. Ik word bijna wagenziek als ik dit spel probeer te spelen.
Taipau666 @MPC603 september 2022 10:12
Ja, dat risico loop je, als je de budget variant haalt toch? Zou mss niet zo mogen werken, maar zo werkt de realiteit wel helaas.
MPC60 @Taipau6663 september 2022 11:29
Budget? Waar baseer je dit op? Ik heb bewust voor de S gekozen omdat ik toen nog geen 4 k tv had. De belofte was ook dat er geen prestatieverschil zou zijn wb framerates. Nou ben ik ook niet gek en snapte echt wel dat dit een leugentje om bestwil was maar zoals cyberpunk nu nog steeds presteert is echt beschamend wat mij betreft.
hottestbrain @Taipau6663 september 2022 10:29
Het is geen budgetvariant maar een 1080p variant. Significant verschil.
Punkbuster @hottestbrain3 september 2022 10:36
Gewoon een trollen opmerking, de series S zou deze game gewoon op 1080p moeten kunnen draaien.
nielsmp @MPC606 september 2022 18:52
Uit de patch notes van v1.6 die vandaag is uitgekomen:
[Xbox Series S] Added a new Performance Mode which can be enabled in Settings > Video > Graphics Mode. FPS is aiming at 60 in 900p with Dynamic Resolution Scaling (in 800p to 1080p range).
MPC60 @nielsmp6 september 2022 19:19
Bedankt voor de tip!
MissMe NL 3 september 2022 12:44
Gisteren de ps4 versie gekocht voor 15 euro en mooi met de gratis ps5 upgrade gespeeld. Het is geen perfect spel maar gewoon zeer vermakelijk. Maar had er zeker geen 60 euro voor willen uitgeven.

[Reactie gewijzigd door MissMe NL op 30 juli 2024 06:02]

WirelessErik @MissMe NL3 september 2022 14:51
Waar heb je die gekocht? In de ps store staat hij voor €50
MissMe NL @WirelessErik3 september 2022 15:06
Tweedehands. Toevallig iemand die dichtbij woonde. Hij is soms ook wel tussen de 15 en 20 tekoop online in de winkel zag ik op pepper.com.
slijkie 3 september 2022 09:37
Heb het spel nog steeds op de (digitale) plank liggen. Wachtend tot het het waard is om te spelen.
Makull 3 september 2022 09:50
Heb het spel toen het uitkwam gespeeld op de PS5 en was prima te spelen (zelfs de platinum gehaald). Niet veel last van bugs gehad toen. Toen de PS5 specifieke versie uitkwam die nog wel heel even bekeken en dat zag er al weer mooier uit dan de PS4 versie. Ik ben benieuwd naar de uitbreiding.

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