PlayStation-handheld voor streamen PS5-games komt dit jaar uit voor 220 euro

Sony brengt zijn PlayStation-handheld voor het streamen van PS5-games later dit jaar uit. De handheld heeft nu ook een officiële naam: de PlayStation Portal. Het apparaat gaat bij release 220 euro kosten, zo meldt de fabrikant.

Sony kondigde de PlayStation Portal deze zomer al aan onder de noemer Project Q, maar deelt nu de releaseperiode en adviesprijs. Het apparaat krijgt een 8"-lcd met 1080p-resolutie en een refreshrate van 60Hz. Dat scherm wordt geflankeerd door een controller die veel wegheeft van de DualSense. Het apparaat heeft dezelfde controllerfeatures als de DualSense, zoals adaptive triggers en haptische feedback. De Portal heeft daarnaast een 3,5mm-jack voor audio.

Het apparaat kan games streamen via wifi vanaf een verbonden PlayStation 5-console. Gebruikers kunnen daarmee bijvoorbeeld PS5-games spelen in een andere kamer of zonder de tv te gebruiken. De handheld ondersteunt geen mobiele internetverbinding zoals 5G en kan geen PS VR2-games spelen of games via de PlayStation Plus Premium-clouddienst streamen.

De PlayStation Portal is Sony's eerste handheld die volledig is gericht op Remote Play, een functie die Sony eerder al uitbracht. Daarmee kunnen console-eigenaren PS4- en PS5-games streamen naar hun smartphone. Het is niet bekend wanneer de Portal precies uitkomt, maar dat gebeurt dit jaar nog. Het apparaat kost 220 euro; Sony zei eerder al dat de handheld minder dan 300 dollar zou gaan kosten.