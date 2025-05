Orange Pi werkt aan Linux-handheld met AMD Ryzen 7840U-processor en Manjaro

Het Chinese bedrijf Orange Pi werkt aan zijn eerste handheld. Deze Orange Pi Neo krijgt onder meer een Ryzen 7000U-apu met Zen 4-cores en een geïntegreerde RDNA3-gpu. Het apparaat draait standaard op Manjaro Linux. Er is nog geen releasedatum of adviesprijs bekend.

Orange Pi heeft de Neo nog niet officieel aangekondigd. De specificaties van de komende handheld staan echter vermeld op de website van Linux-distro Manjaro, merkte VideoCardz op. Het apparaat krijgt een AMD Ryzen 7 7840U-processor, zo blijkt uit informatie die beschikbaar is op de Manjaro-website.

Deze chip gebaseerd op de Zen 4-architectuur en beschikt over acht cores en zestien threads. De chip beschikt daarnaast over een RDNA3-igpu met twaalf compute-units. Daarbij wordt het apparaat geleverd met 16GB of 32GB Lpddr5-geheugen en een M.2-2280-ssd met PCIe 4.0-interface van maximaal 2TB.

De Neo-handheld krijgt verder een 7”-scherm met resolutie van 1920x1200 pixels en een 120Hz-refreshrate. Volgens de fabrikant kan deze een helderheid van maximaal 500cd/m² halen. Het scherm wordt geflankeerd door twee thumbsticks en controllerknoppen. Het apparaat beschikt ook over kleine trackpads aan de linker- en rechterzijde, net als de Steam Deck-handheld van Valve. Verder beschikt de handheld over een 50Wh-accu, twee USB4-poorten, een 3,5mm-jack en een microSD-kaartlezer.

De Orange Pi Neo wordt in ieder geval geleverd met Manjaro, een Linux-distributie die is gebaseerd op Arch. Het is niet bekend of de Neo ook geleverd kan worden met andere Linux-distributies. Orange Pi hint al langer op de komst van een handheld, maar heeft nog geen officiële releasedatum of adviesprijs gedeeld. Het bedrijf is vooral bekend van zijn singleboardcomputers.