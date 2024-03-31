Orange Pi toont 5 Pro-singleboardcomputer met npu voor kleine AI-toepassingen

Het Chinese bedrijf Orange Pi heeft een nieuwe singleboardcomputer getoond. De Orange Pi 5 Pro heeft niet alleen een snellere soc, maar ook een een neural processing unit waarmee het apparaat AI-toepassingen zoals beeldherkenning zou moeten kunnen draaien, zegt het bedrijf.

De Orange Pi 5 Pro is de nieuwste singleboardcomputer van het Chinese bedrijf met een vergelijkbare formfactor als de Raspberry Pi. De 5 Pro is vooral een upgrade ten opzichte van eerdere modellen door de gebruikte chips. De soc is een Rockchip RK3588S met vier Cortex A76- en vier Cortex A55-cores. Daar zit ook een Mali G610-gpu in, maar ook een npu die de singleboard volgens het bedrijf geschikt maakt om kleine AI-toepassingen te draaien. Dat kan met maximaal zes TOP's.

Het apparaat kan worden gekozen met 4GB, 8GB of 16GB aan Lpddr5-ram. De singleboard heeft een microSD-slot, maar kan worden uitgebreid met NVMe- of SATA-ssd's via een M.2-slot. Verder zitten er twee HDMI-poorten op de computer, waarvan eentje voor 2.1 en een andere voor HDMI 2.0. Daarmee kan de 5 Pro volgens Orange Pi 8k-beelden tonen met een stabiele 60fps. Er zit verder een gigabitethernetpoort op het apparaat met Power over Ethernet-mogelijkheden. Net als op de Raspberry Pi zitten er twee USB 2.0- en twee USB 3.1-poorten op het computertje.

De Orange Pi 5 Pro meet 89x56x1,6mm. Het apparaat kan naast Orange Pi's eigen OrangePi OS ook overweg met Ubuntu, Debian en Android 12. Wanneer het model uitkomt en wat het dan kost, is nog niet bekend.