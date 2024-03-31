Orange Pi toont 5 Pro-singleboardcomputer met npu voor kleine AI-toepassingen

Het Chinese bedrijf Orange Pi heeft een nieuwe singleboardcomputer getoond. De Orange Pi 5 Pro heeft niet alleen een snellere soc, maar ook een een neural processing unit waarmee het apparaat AI-toepassingen zoals beeldherkenning zou moeten kunnen draaien, zegt het bedrijf.

De Orange Pi 5 Pro is de nieuwste singleboardcomputer van het Chinese bedrijf met een vergelijkbare formfactor als de Raspberry Pi. De 5 Pro is vooral een upgrade ten opzichte van eerdere modellen door de gebruikte chips. De soc is een Rockchip RK3588S met vier Cortex A76- en vier Cortex A55-cores. Daar zit ook een Mali G610-gpu in, maar ook een npu die de singleboard volgens het bedrijf geschikt maakt om kleine AI-toepassingen te draaien. Dat kan met maximaal zes TOP's.

Het apparaat kan worden gekozen met 4GB, 8GB of 16GB aan Lpddr5-ram. De singleboard heeft een microSD-slot, maar kan worden uitgebreid met NVMe- of SATA-ssd's via een M.2-slot. Verder zitten er twee HDMI-poorten op de computer, waarvan eentje voor 2.1 en een andere voor HDMI 2.0. Daarmee kan de 5 Pro volgens Orange Pi 8k-beelden tonen met een stabiele 60fps. Er zit verder een gigabitethernetpoort op het apparaat met Power over Ethernet-mogelijkheden. Net als op de Raspberry Pi zitten er twee USB 2.0- en twee USB 3.1-poorten op het computertje.

De Orange Pi 5 Pro meet 89x56x1,6mm. Het apparaat kan naast Orange Pi's eigen OrangePi OS ook overweg met Ubuntu, Debian en Android 12. Wanneer het model uitkomt en wat het dan kost, is nog niet bekend.

Orange Pi 5 ProOrange Pi 5 ProOrange Pi 5 Pro

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 31-03-2024 09:43 26

31-03-2024 • 09:43

26

Lees meer

Orange pi 5 Pro

geen prijs bekend

Youtuber maakt Android-apparaat met Raspberry Pi CM5
Youtuber maakt Android-apparaat met Raspberry Pi CM5 .Geek van 2 november 2025
Orange Pi toont 6 Plus-singleboard met 45Tops-npu voor draaien van AI-modellen
Orange Pi toont 6 Plus-singleboard met 45Tops-npu voor draaien van AI-modellen Nieuws van 13 oktober 2025
Raspberry Pi Foundation introduceert 7"-Touch Display 2 met hogere resolutie
Raspberry Pi Foundation introduceert 7"-Touch Display 2 met hogere resolutie Nieuws van 4 november 2024
Raspberry Pi OS stapt standaard over op Wayland voor alle Raspberry Pi-modellen
Raspberry Pi OS stapt standaard over op Wayland voor alle Raspberry Pi-modellen Nieuws van 29 oktober 2024
Raspberry Pi brengt add-on met AI-accelerator uit voor Pi 5
Raspberry Pi brengt add-on met AI-accelerator uit voor Pi 5 Nieuws van 4 juni 2024
Raspberry Pi begint verkoop M.2-module voor aansluiten ssd's op Pi 5
Raspberry Pi begint verkoop M.2-module voor aansluiten ssd's op Pi 5 Nieuws van 15 mei 2024
Orange Pi werkt aan Linux-handheld met AMD Ryzen 7840U-processor en Manjaro
Orange Pi werkt aan Linux-handheld met AMD Ryzen 7840U-processor en Manjaro Nieuws van 5 februari 2024
Meer producten en artikelen
Singleboardcomputers Orange pi

Reacties (26)

-Moderatie-faq
26
26
16
2
0
10
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Aragnut 31 maart 2024 10:03
de orange pi 5 pro heeft, net zoals de orange pi 5 plus, een slot voor een eMMC module, welke een stuk stabieler draait dan een SD kaart. Ook de 5 plus heeft NPU aanwezig (via de RK3588, wat de "full size" is van de RK3588s SOC). De orange pi is wel wat lastiger te bestellen (voornamelijk via Ali Express, al zit daar ook de officiele winkel van orange pi), en de install software is in het chinees (maar via config aanpassing wel om te zetten naar het engels) en ook de documentatie voor installatie is duidelijk vertaald vanuit chinees naar engels (maar wel goed en duidelijk te volgen).
Bamboozled @Aragnut31 maart 2024 10:32
Ik heb Orange Pies gehad en gebruikte toen altijd Armbian (= ARM Debian). Een iso daarvan flash je net als RaspiOs op je SD. Geen idee of daar een eMMC variant voor is, ben sinds een tijdje weer terug naar de Raspberry Pi ecosphere, die community is wat groter.

[Reactie gewijzigd door Bamboozled op 23 juli 2024 01:32]

Aragnut @Bamboozled31 maart 2024 11:22
De 5 plus (en ik gok dus ook de pro) kan inderdaad ook van sd booten, naasr emmc en nvme. Voor elke methode staat in de handleiding ook hoe je het mort doen (soms meerdere methoden). Ik heb gekozen voor emmc vanwege ook eerder gemerkte fs issues op een pine64 (sd kaart) in de hoop dat ie sneller en stabieler is (so far so good). Emmc moet je dan wel via het bordje + driver + flashtool doen includief bootloader (tip: gebruik de juiste bootloader wil het werken, scheelt frustraties :+) ). Moet nog kijken hoe het werkt met nvme.

Liefst zou ik nog de image willen aanpassen om lvm te gebruiken en filesystemen te scheiden maar dat is nog wel even iets anders.
Bamboozled @Aragnut31 maart 2024 18:54
LVM goed punt :)

https://gist.github.com/a...a5735c884b927b36c6cc73006

[Reactie gewijzigd door Bamboozled op 23 juli 2024 01:32]

-DarkShadow- @Aragnut31 maart 2024 10:52
Ook verkrijgbaar in NL: https://www.tinytronics.n...ters/orange-pi-5-plus-4gb
z1rconium @Aragnut31 maart 2024 15:21
En een NVMe/m2 slot. Ik heb een Orange Pi 5/16GB (non-pro) draait al een jaar stabiel op proxmox (pimox versie) draait vanaf NVME , ding is erg rap.
MSalters @Aragnut2 april 2024 14:39
eMMC is niet "een stuk stabieler dan een SD kaart". eMMC is simpelweg de embedded variant van SD cards - dezelfde chips, maar dan vastgesoldeerd. Daarom zie je heel veel SBC's waarbij het gebruik van de SD kaart het eMMC uitschakelt. Dan heeft de SoC maar één bus, die gedeeld wordt tussen het eMMC en het SD slot.

En omdat het precies dezelde soort chips zijn, is de één dus niet stabieler dan de ander. Een Kinsgston Industrial Grade SD is veel stabieler dan eMMC op een Orange Pi; er is wél veschil tussen budget-oplossingen en A-merk.
The Zep Man
31 maart 2024 11:05
Draait dit bordje de mainline Linux kernel met ondersteuning voor alle functies?
CAPSLOCK2000 @The Zep Man31 maart 2024 12:57
Draait dit bordje de mainline Linux kernel met ondersteuning voor alle functies?
De oorspronkelijke Orange Pi 5 heeft sinds een jaar mainline support, al weet ik niet hoe compleet die is.
Dit model is nieuw maar ik denk niet dat er heel veel veranderd is, ik ga er van uit dat in ieder geval de basis al werkt met mainline.


Voor wie zich afvraagt waar we het over hebben: driver support op lange termijn is soms problematisch bij dit soort fabrikanten. Die schrijven één keer een driver en testen die alleen met één specifieke versie van Linux. In plaats van de driver netjes te melden bij de centrale kernel bouwen ze zelf een linux-installer die hun eigen drivers installeert. Dat is minder werk voor hun maar als gebruiker zit je vast aan die oude kernel versie en alle bugs/problemen die daar bij horen.

Sommige van die fabrikanten houden jaren vast aan een oude kernel en blijven ook hun nieuwe drivers alleen schrijven voor hun "huis" kernel waardoor ze steeds minder compatible zijn met mainline. Ze komen daar mee weg omdat dit soort apparatuur vooral voor de embedded markt is en daar is weinig aandacht voor lange termijn support. De hobbyisten onder wie deze computers ook populair zijn beginnen toch geen rechtszaak over slechte support.

Dit soort bordjes worden overigens verkocht als development board. Het idee is dat je dit model alleen gebruikt in de ontwikkelfase van je eigen apparaat en daarna een board/chip op maat laat maken (zonder de onderdelen die je niet nodig hebt). Indien nodig kunnen er dan ook nog aangepaste drivers worden geschreven als deel van het contract (als je maar betaalt). De meeste hobbyisten laten het uiteraard alleen bij een "prototype".
Als je nu begint met een apparaat te ontwikkelen rond dit bordje dan zal het nog maanden zo niet jaren duren voor je product af is en op de markt verschijnt. Tegen die tijd heeft de community waarschijnlijk wel voor volledige mainline support gezorgd. Niet echt hoe het hoort maar ok.

De situatie lijkt (niet geheel toevallig) wel wat op Android. Daar heb je ook de situatie dat Google niet zelfstandig Android kan updaten op iedere telefoon omdat veel telefoons gebruik maken van custom drivers die niet/nauwelijks worden onderhouden. In die markt gaat het wat beter omdat consumentenbescherming de fabrikanten dwingt om updates te geven.


Ik vind het erg interessante hardware en heb vorige jaar bijna een stel Orange Pi 5's gekocht maar heb me (oa) tegen laten houden door de slechte reputatie van de fabrikant wat betreft mainline kernel support (ik gebruik nu N100). Maar sindsdien is die mainline support er toch gekomen en sneller dan ik verwachtte.
Toevallig (nou ja) ben ik zelf ook weer in de markt voor een kleine & zuinige computer en zo'n OP5 is interessant. Ik moet weer eens een vergelijking maken met hoe de OP5(P) zich tegenwoordig verhoudt tot een Intel N100. Een nadeel van N100 is dat er maar een handvol losse bordjes zijn die je makkelijk in je eigen projectjes kan gebruiken. Ze worden vooral verkocht als complete pc. Zo'n OP5 kun je wel als los bordje krijgen (dus zonder kast, voeding, ventilator, etc) en is dan lekker compact en plat (en dat heb ik nodig).
segil @CAPSLOCK200031 maart 2024 16:53
Goed, helder verhaal. Alleen vraag ik me af wat je bedoelt met:
Ze komen daar mee weg omdat dit soort apparatuur vooral voor de embedded markt is en daar is weinig aandacht voor lange termijn support.
Ik heb zelf te maken gehad met embedded systemen voor productie processen, en ik kan je verzekeren dat juist daar long term support (qua hardware en software) ontzettend belangrijk is. Juist omdat je vele, vele jaren later nog steeds dezelfde config wilt kunnen leveren aan je klanten, die door-en-door is getest.

Denk aan bedrijven, zoals Siemens Automation en Advantech.
CAPSLOCK2000 @segil31 maart 2024 18:21
Ik gooi inderdaad wat dingen door elkaar.
Dit specifieke bordje is voor developers en heeft alle toeters en bellen om het als complete PC te gebruiken. Voor het eindproduct gebruik je een ander model dat (hopelijk) wel langer ondersteuning krijgt. Maar dan nog zal het vooral bij fixes blijven, nieuwe features zijn zeldzaam. En eerljk gezegd heeft dit bedrijf geen geweldige reputatie, wat dat betreft, al ben ik niet echt een expert.

Het maakt ook wel uit naar welke doelgroep je kijkt. Industriele apparatuur heeft heel andere verwachtingen dan kinderspeelgoed. Deze lijn richtt zich geloof ik op goedkope tablets, entertainmentsystemen, slimme camera's en dat soort spul. Wederom, ik ben geen expert maar heb er ooit overwogen om er zelf een te kopen.
AJediIAm @CAPSLOCK200031 maart 2024 18:41
Ik moet weer eens een vergelijking maken met hoe de OP5(P) zich tegenwoordig verhoudt tot een Intel N100.
Misschien een idee voor Tweakers om een overzicht te maken tussen de verschillende bordjes?

Ik ben toevallig aan het kijken naar een klein homelabje/nas om mee te spelen.
- Raspberry Pi 5 is een laagdrempelige instap met veel kant en klare images.
- Een (Asrock) N100 lijkt erg aantrekkelijk voor energie zuinige performance.
- Zema board en Orange Pi zitten er ergens tussen in.

Elke optie heeft voor en nadelen, maar wat die precies zijn is mij niet helemaal duidelijk.

[Reactie gewijzigd door AJediIAm op 23 juli 2024 01:32]

Parsec01 @CAPSLOCK20001 april 2024 20:41
Ik heb een OrangPi 5. Als de Armbian image erop zet dan is de graphic performance erg slecht. Als ik de Debian variant gebruik dan is de performance zeer goed tussen de hick-ups iedere paar seconden. Geen idee hoe dit komt. Weet zelf niet hoe ik de drivers op Bookworm (de Debian variant) moet installeren
owndampu @The Zep Man3 april 2024 06:37
Ik ben vrij zeker van niet, hier is een tracker van pine64https://wiki.pine64.org/wiki/QuartzPro64_Development.

Ik weet niet hoe up to date deze is, maar er missen nog wat grote dingen.
Quad 31 maart 2024 10:37
Zal deze NPU goed toepasbaar zijn op Frigate? Zal een mooi alternatief kunnen zijn voor de Coral NPU.
Sando @Quad31 maart 2024 12:39
Goede vraag. Dat hangt niet alleen van de NPU af. Ik kocht eens zo'n veel te dure Asus Tinker Edge T (met ingebouwde Coral) om in te zetten als Frigate server. Blijkt dat dat ding niet eens een videostream hardwarematig kan decoderen omdat er nauwelijks een grafische chip in zit. Je hebt dus weinig aan de Tinker Edge T als server, en het is echt alleen bedoeld om een beetje stand alone mee te klooien.

Inmiddels ondersteunt Frigate wat meer dan alleen de Coral, maar ik wil eerst zien dat iemand anders het voor elkaar heeft voordat ik zelf weer iets met die reden aanschaf.
Osiummaster @Quad31 maart 2024 14:28
Rockchip NPU's hebben vaak een speciaal geexporteerd RKNN model nodig en werken niet out of the box met tensorflow-lite modellen. Het is helaas nog niet allemaal zo plug en play maar het wordt al wel snel beter.

Je kunt tf-lite wel op de CPU draaien, dat werkt wat langzamer en een stuk minder power efficient maar gaat een beetje het doel voorbij van de NPU.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 23 juli 2024 01:32]

Maarten60 31 maart 2024 10:46
In tijden van RPi schaarste een Orange Pi5, met SSD gekocht, die toen al de mogelijkheid voor een M2 NVME SSD had. Ben ook begonnen met ARMbian maar dat paste uiteindelijk niet lekker bij mijn toepassingen (Pihole en Unifi manager) en toen Debian Bookworm geinstalleerd. Werkt in principe allemaal prima maar zoals @Bamboozled aangeeft een minder actieve community en soms wat kleine verschillen met RPI OS. Daarom voor homeassistant weer naar RPI 5 gegaan.
Draait verder zeer stabiel en is snel.
uiltje 1 april 2024 16:49
Oh, een heel slechte April grap, niet goed uitgevoerd want overal vergeten Engelse woorden te vertalen. Dit ging over "rekenaar" -> "computer". Jammer hoor, doe het dan goed.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 23 juli 2024 01:32]

Roel1966 31 maart 2024 22:30
Ik heb verder geen ervaring met dit soort boardjes maar in feite zou dit al genoeg zijn voor iemand die verder geen eisen aan een pc stelt. Mij lijkt voor puur en alleen wat Office taken, surfen en mail etc.. dat dit meer als voldoende moet zijn.
OruBLMsFrl @Roel19661 april 2024 00:25
Wat langere en officiële support misschien fijn wel, maar qua performance meer dan prima, zeker de 16GB versie. Dat is best een deftige en toekomstgerichte hoeveelheid werkgeheugen voor zulke toepassingen.
fenrirs 31 maart 2024 23:23
Hoe verhoud zo’n npu zich nou tot zeg een N100 met tensorflow lite of flux(julia). Is dat laatste überhaupt een optie voor een npu?
labomba 1 april 2024 12:18
Goede specs, maar een 2,5Gbps netwerk kaart ontbreekt naar mijn inziens.
Brushi 1 april 2024 18:01
@ Tijs Hofmans/Tweakers:
Ik verbaas me over het gebruik van de term "KI" in de titel (ipv het inmiddels ingeburgerde AI).
KI is bij veel minder mensen bekend en heeft ook nog eens andere betekenissen in het Nederlands (in ieder geval kunstmatige inseminatie en (in België) kadastraal inkomen).
Zie ook deze discussie op Tweakers vorig jaar.
Wildfire @Brushi1 april 2024 20:08
Dat zal komen omdat de 1 april grap van Tweakers dit jaar is zoveel mogelijk Engelse termen in het Nederlands te vertalen. Vandaar o.a. ook de term "enkelbordrekenaar" ipv "singleboard computer".

[Reactie gewijzigd door Wildfire op 23 juli 2024 01:32]

Dark Angel 58 2 april 2024 09:52
Waarom 2 verschillende HDMI's versies en ook 2 verschillende USB versies?
Was het niet makkelijker geweest als het laatste versie gebruikt, want die is compatible met vorige versies?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.