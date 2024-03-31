Orange Pi toont 5 Pro-singleboardcomputer met npu voor kleine AI-toepassingen

Draait dit bordje de mainline Linux kernel met ondersteuning voor alle functies?
De oorspronkelijke Orange Pi 5 heeft sinds een jaar mainline support, al weet ik niet hoe compleet die is.
Dit model is nieuw maar ik denk niet dat er heel veel veranderd is, ik ga er van uit dat in ieder geval de basis al werkt met mainline.
Voor wie zich afvraagt waar we het over hebben: driver support op lange termijn is soms problematisch bij dit soort fabrikanten. Die schrijven één keer een driver en testen die alleen met één specifieke versie van Linux. In plaats van de driver netjes te melden bij de centrale kernel bouwen ze zelf een linux-installer die hun eigen drivers installeert. Dat is minder werk voor hun maar als gebruiker zit je vast aan die oude kernel versie en alle bugs/problemen die daar bij horen.
Sommige van die fabrikanten houden jaren vast aan een oude kernel en blijven ook hun nieuwe drivers alleen schrijven voor hun "huis" kernel waardoor ze steeds minder compatible zijn met mainline. Ze komen daar mee weg omdat dit soort apparatuur vooral voor de embedded markt is en daar is weinig aandacht voor lange termijn support. De hobbyisten onder wie deze computers ook populair zijn beginnen toch geen rechtszaak over slechte support.
Dit soort bordjes worden overigens verkocht als development board. Het idee is dat je dit model alleen gebruikt in de ontwikkelfase van je eigen apparaat en daarna een board/chip op maat laat maken (zonder de onderdelen die je niet nodig hebt). Indien nodig kunnen er dan ook nog aangepaste drivers worden geschreven als deel van het contract (als je maar betaalt). De meeste hobbyisten laten het uiteraard alleen bij een "prototype".
Als je nu begint met een apparaat te ontwikkelen rond dit bordje dan zal het nog maanden zo niet jaren duren voor je product af is en op de markt verschijnt. Tegen die tijd heeft de community waarschijnlijk wel voor volledige mainline support gezorgd. Niet echt hoe het hoort maar ok.
De situatie lijkt (niet geheel toevallig) wel wat op Android. Daar heb je ook de situatie dat Google niet zelfstandig Android kan updaten op iedere telefoon omdat veel telefoons gebruik maken van custom drivers die niet/nauwelijks worden onderhouden. In die markt gaat het wat beter omdat consumentenbescherming de fabrikanten dwingt om updates te geven.
Ik vind het erg interessante hardware en heb vorige jaar bijna een stel Orange Pi 5's gekocht maar heb me (oa) tegen laten houden door de slechte reputatie van de fabrikant wat betreft mainline kernel support (ik gebruik nu N100). Maar sindsdien is die mainline support er toch gekomen en sneller dan ik verwachtte.
Toevallig (nou ja) ben ik zelf ook weer in de markt voor een kleine & zuinige computer en zo'n OP5 is interessant. Ik moet weer eens een vergelijking maken met hoe de OP5(P) zich tegenwoordig verhoudt tot een Intel N100. Een nadeel van N100 is dat er maar een handvol losse bordjes zijn die je makkelijk in je eigen projectjes kan gebruiken. Ze worden vooral verkocht als complete pc. Zo'n OP5 kun je wel als los bordje krijgen (dus zonder kast, voeding, ventilator, etc) en is dan lekker compact en plat (en dat heb ik nodig).