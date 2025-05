AMD presenteert Embedded+-architectuur met gecombineerde Ryzen-cpu en Versal-soc

AMD heeft een nieuw Embedded+-platform gepresenteerd. Dat bestaat uit een enkele pcb met daarop een Ryzen Embedded-cpu en een AMD Versal AI Edge-soc. Embedded+-chips zijn bedoeld voor bijvoorbeeld buitenapparatuur, auto's en edgesystemen.

De Embedded+-architectuur combineert de Ryzen Embedded-processor met een Versal AI Edge-soc via PCIe, vertelt AMD in een aankondiging. Doordat deze chips worden gecombineerd op een enkele pcb, kunnen deze met relatief weinig latency met elkaar communiceren. Volgens AMD is de chip onder andere geschikt voor systemen die gebruikt worden voor AI-inferencing of het verwerken van sensorgegevens.

Voor beide chips kunnen oem's kiezen uit verschillende varianten. Zo kunnen er Ryzen Embedded R2000-cpu's met Zen+-cores gebruikt worden, maar ook versies met Ryzen Embedded V2000- of Ryzen Embedded 7000-processors. Die beschikken respectievelijk over Zen 2- en Zen 4-cores. Ook de Versal-soc komt beschikbaar in verschillende varianten, die onderling verschillen op het gebied van rekenkracht en connectiviteit.

Sapphire toont als eerste fabrikant een concreet product op basis van de Embedded+-architectuur. Deze komt beschikbaar in de vorm van een mini-ITX-moederbord met geïntegreerde Ryzen Embedded R2314-processor. Deze beschikt over vier Zen+-cores, een igpu met zes Radeon Vega-compute-units en zestien PCIe 3.0-lanes. Het bord beschikt ook over een AMD Versal AI Edge 2302-soc, met daarop AI-engines, een fpga en vier Arm-cores, namelijk twee Cortex-A72- en twee Cortex-R5-kernen.

Het Embedded+-platform van AMD is compatibel met verschillende soorten sensortypes en andere randapparatuur, bijvoorbeeld via ethernet, USB, HDMI en DisplayPort. De gebruikte Versal AI Edge-soc kan daarnaast overweg met uitbreidingen voor bijvoorbeeld lidar-sensors, medische probes en andere gespecialiseerde sensors. De architectuur is daarmee geschikt voor onder meer automotive-toepassingen, medische apparatuur, industriële netwerkhardware, robotica, en retailapparatuur.