AMD stopt met gamestreamingapp Link

AMD stopt met zijn Link-app voor Android en iOS. Die app maakte het mogelijk om te streamen op een lokaal netwerk. Volgens AMD zijn er inmiddels genoeg alternatieven beschikbaar om dat te doen.

AMD schrijft op een supportpagina dat het bij een volgende versie van de Adrenaline-driver stopt met Link. Het bedrijf bracht die app in 2017 uit. Link was toen nog vooral bedoeld om informatie over gpu's te tonen en gameplaybeelden terug te kijken. In 2019 kreeg de app een grote update waarmee het mogelijk werd games te streamen naar Android TV- en Apple TV-apparaten op een lokaal netwerk.

Nu zal AMD de stekker uit die app trekken, maar het noemt daar nog geen specifieke datum voor. AMD zegt dat het met de app begon 'in een tijd dat er weinig alternatieve gamestreammethodes waren' voor Radeon-gebruikers. "Vandaag de dag zijn er veel opties beschikbaar voor gebruikers die pc-beelden naar andere apparaten willen streamen", zegt het bedrijf. "AMD's rol is om ontwikkelaars te helpen en te ondersteunen, niet om met hen te concurreren." Het bedrijf zegt zich daarom te willen blijven richten op 'onze kernfeatures waar gebruikers iets aan hebben'.