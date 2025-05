AMD bevestigt komst van Phoenix 2-apu's, mogelijk met twee soorten cores

AMD bevestigt dat het binnenkort de Phoenix 2-apu's uitbrengt. De apu krijgt een kleinere omvang dan de huidige Phoenix-apu's en beschikt over zes cores. De apu's krijgen vermoedelijk een hybride architectuur met Zen 4- en Zen 4c-cores, bleek al uit eerdere geruchten.

AMD bevestigt de komst van Phoenix 2 tegen XDA. Het bedrijf zegt de Phoenix 2-apu uit te willen brengen naast de al beschikbare Phoenix-apu die in de Ryzen 7640 zit van eerder dit jaar. Volgens XDA krijgen die apu's een kleinere die met zes cores en een oppervlak van 137mm². De huidige Phoenix-apu's hebben acht cores en een oppervlak van 178mm². De Phoenix 2-apu krijgt mogelijk ook een hybride architectuur. De apu zou over twee 'normale' Zen 4-cores beschikken, maar ook over vier Zen 4c-cores die geoptimaliseerd zijn voor een hogere efficiëntie met een fysiek kleinere omvang en lagere kloksnelheden.

AMD bevestigt het gebruik van een hybride architectuur niet tegenover XDA. XDA baseert zich op eerdere geruchten. Eerder verscheen al een document van AMD waaruit al bleek dat AMD een dergelijke architectuur wilde gebruiken in Phoenix 2. Dat doet Intel ook; dat bedrijf maakt gebruik van krachtige Performance- en lichtere Efficiency-cores in zijn cpu's. XDA legt de link met de efficiënte cores en de Zen 4c-cores die AMD eerder toonde.

Er gingen al langer geruchten rond dat AMD's Phoenix 2-apu's een hybride architectuur krijgen, bestaande uit Zen 4- en Zen 4c-kernen. AMD bevestigde eerder tegenover Tom's Hardware dat het cpu's met twee soorten cores wil uitbrengen, hoewel het niet bevestigde dat Phoenix 2 een dergelijke opbouw krijgt.

AMD zegt dat de Phoenix 2-apu gebruikt wordt in de aankomende Ryzen 3 7440U die later dit jaar uit komt. Die chip krijgt verder ook vier gpu-kernen in plaats van de twaalf van de eerdere Phoenix-apu en krijgt geen Ryzen AI-engine.