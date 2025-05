Gerucht: AMD Strix Point krijgt hybride architectuur met Zen 5- en Zen 5c-cores

Er zijn details verschenen over een komende generatie AMD Strix Point-apu's. Deze laptopchips krijgen naar verluidt een hybride architectuur met Zen 5- en Zen 5c-cores. AMD zou ook een Strix Halo-laptopserie introduceren met maximaal zestien Zen 5-cores.

AMD komt onder meer met een Strix Point-variant met in totaal 12 cores en 24 threads, meldt leaker Olrak29. De Strix Point-apu in kwestie zou een configuratie met vier Zen 5-cores en acht Zen 5c-cores krijgen. Er verschenen eerder al benchmarks van een Strix Point-apu met in totaal 12 cores en 24 threads, hoewel de exacte configuratie toen nog niet bekend was. Volgens Olrak29 komt AMD ook met een serie Strix Halo-laptopprocessors. Deze krijgen maximaal zestien Zen 5-cores, verdeeld over twee chiplets van ieder acht kernen.

Er wordt al langer gespeculeerd dat AMD hybride architecturen wil gebruiken voor zijn cpu's. De cto van AMD bevestigde eerder tegenover Tom's Hardware dat het bedrijf processors met twee soorten cores wil uitbrengen, hoewel daarbij geen concrete details werden gedeeld. Er gaan ook geruchten rond over de komst van Phoenix 2-apu's, die Zen 4-cores combineren met Zen 4c-kernen. Deze cores met c-achtervoegsel zijn fysiek kleiner, hebben lagere kloksnelheden en verbruiken minder stroom.

AMD deelde eerder al de eerste details over zijn Strix Point-chips. De chips worden volgens de chipmaker gebaseerd op de Zen 5-architectuur. Ook krijgen ze een geïntegreerde 'RDNA 3.5'-gpu en een verbeterde Ryzen AI-engine. Ze worden volgens de fabrikant geproduceerd op een 'geavanceerde node', vermoedelijk TSMC 3nm. De eerste Strix Point-chips staan op de planning voor 2024, maar een concrete releasedatum is nog niet bekend.