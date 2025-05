ASUS-website noemt 'AMD Ryzen AI 9 HX 170'-laptopprocessor met nieuwe naamgeving

AMD is mogelijk van plan om zijn cpu-naamgeving te veranderen in 'Ryzen AI' met de release van zijn volgende generatie 'Strix Point'-laptopprocessors. Dat blijkt uit informatie van ASUS. De website van die fabrikant noemt laptops met een 'Ryzen AI 9 HX'-cpu.

De ASUS-website bevat de specificaties van drie Vivobook-laptops, die allemaal zijn voorzien van een 'AMD Ryzen AI 9 HX 170'-processor, zo merkte @harukaze5719 op. De chip bevat twaalf cores, mogelijk op basis van de Zen 5-architectuur, naast 36MB-L3-cache en een verbeterde Ryzen AI-engine voor het uitvoeren van AI-rekentaken.

Het lijkt er hiermee op dat AMD's volgende generatie laptopprocessors niet wordt uitgebracht in een Ryzen 8050-serie. Daarmee zou de fabrikant zijn naamschema vergelijkbaar maken met de nieuwe namen van Intels processors. De Ryzen AI 9 HX-serie zou bijvoorbeeld kunnen concurreren met de nieuwe Core 9 Ultra-processors van Intel.

AMD heeft de nieuwe naamgeving van zijn Ryzen-processors nog niet bevestigd. Het is dan ook niet bekend of AMD deze wijziging daadwerkelijk gaat doorvoeren, hoewel de informatie wel afkomstig is van een bekende laptopfabrikant. Onlangs verscheen ook informatie over een Lenovo-laptop met een vermeende Ryzen Pro 8050-processor. Het is daarnaast onduidelijk of de potentiële rebrand ook gaat gelden voor AMD's desktop-cpu's. Gigabyte bevestigde onlangs het bestaan van Ryzen 9000-processors voor desktops.