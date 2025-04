AMD gaat naamgeving van Ryzen Mobile-processors vanaf volgend jaar aanpassen

AMD verandert vanaf volgend jaar zijn naamgeving voor Ryzen-laptopprocessors. Volgens AMD maakt dit het makkelijker om onderscheid te maken tussen modellen. Het betreft alleen de namen voor Ryzen-laptop-cpu's. De naamgeving van desktopvarianten blijft ongewijzigd.

AMD past de naamgeving van zijn processors naar eigen zeggen mede aan omdat het oude modelnaamsysteem geen ruimte meer bood voor cpu's in nieuwe processorcategorieën. De Ryzen Mobile-processors behouden een viercijferige modelnaam met een achtervoegsel, maar de betekenis van de cijfers wordt veranderd. Zo wijdt AMD vanaf volgend jaar standaard een cijfer aan de achterliggende architectuur. Dat was in het verleden niet altijd duidelijk. AMD had in de Ryzen 5000 Mobile-serie bijvoorbeeld zowel processors met Zen 2-cores als modellen op basis van Zen 3.

Het eerste cijfer in de modelnaam slaat vanaf volgend jaar op het jaartal waarin de processor uitkomt. AMD begint volgend jaar met het cijfer 7, wat dus staat voor 2023. In 2024 verschijnt Ryzen 8000 en zo verder. Het tweede cijfer in de modelnaam duidt op het marktsegment, waarmee wordt bepaald of een chip in de Ryzen 3-, 5- , 7- of 9-serie valt. Ook Athlon Silver en Athlon Gold worden op deze manier aangeduid, respectievelijk met een '1' of '2'.

Het derde cijfer duidt op de achterliggende architectuur, waarbij het cijfer 4 bijvoorbeeld betekent dat een processor over Zen 4-cores beschikt. Het vierde cijfer is voor 'featureisolatie', voor het aanduiden van kleinere prestatieverschillen tussen chips. Een eventuele Ryzen 9 7945U zou bijvoorbeeld iets beter presteren dan een 7940U. De huidige achtervoegsels, zoals 'U' en 'HX', blijven ongewijzigd en duiden op de tdp van een cpu. AMD geeft als voorbeeld een Ryzen 5 7640U-cpu, die uit 2023 stamt, gepositioneerd wordt in de Ryzen 5-serie, beschikt over Zen 4-cores en een tdp van 18 tot 25W heeft.

AMD gaat dit systeem vanaf volgend jaar hanteren met zijn Ryzen 7000-laptopprocessors. Het bedrijf komt in 2023 bijvoorbeeld met een 7020-serie laptopprocessors op basis van Zen 2, twee Ryzen 7030-cpu-series op basis van Zen 3 en twee Ryzen 7040-chips op basis van Zen 4. Dit systeem is verder niet van toepassing op de Ryzen-desktopprocessors van AMD; die blijven hun huidige naamgeving gebruiken.