Percentage Ryzen-laptops in Pricewatch verdubbelde afgelopen jaar tot 26 procent

Van alle laptops die in 2021 aan de Pricewatch zijn toegevoegd, heeft 25,7 procent een AMD Ryzen-processor. Daarmee maakte AMD een flinke inhaalslag op Intel. Een jaar eerder was het percentage toegevoegde Ryzen-laptops nog maar 13,2 procent.

Sinds 1 januari 2021 zijn er in totaal 1170 uitvoeringen van laptops met een Ryzen-cpu toegevoegd aan de Pricewatch. In diezelfde periode werden er 2799 uitvoeringen met een Intel Core-processor toegevoegd. Tweakers vergeleek Pricewatch-data van de afgelopen vijf jaar om de stijging van het aantal Ryzen-laptops in beeld te brengen.

AMD heeft zich in die periode teruggevochten op de laptopmarkt, die het vrijwel volledig verloren had aan Intel. Eind oktober 2017 introduceerde AMD zijn eerste Ryzen Mobile-processors. Die waren niet direct verkrijgbaar in Nederland en België, maar sinds dat jaar staan de eerste twee Ryzen-laptops in de Pricewatch.

De opmars van AMD Ryzen-processors in laptops kwam moeizaam op gang. In 2018 werden er maar 68 uitvoeringen toegevoegd aan de Pricewatch en in 2019 waren dat er 198. Ondanks de stijgende lijn was dat nog een zeer beperkt aanbod in vergelijking met Intel Core-laptops, waarvan jaarlijks zo'n 2700 tot 3500 nieuwe uitvoeringen in de Pricewatch verschenen.

In 2020 was er met 580 uitvoeringen een significante stijging van Ryzen-laptops in de Pricewatch. In dat jaar bracht AMD zijn op 7nm geproduceerde Ryzen 4000-processors voor laptops uit. Die presteerden beduidend beter dan de eerdere Ryzen-laptopprocessors, die nog op 12nm en 14nm werden gemaakt.

De stijging is in 2021 doorgezet en op het moment van schrijven zijn Ryzen-laptops goed voor ruim een kwart van de laptops in de Pricewatch. Bij de introductie van de Ryzen 5000U- en 5000HX-laptopprocessors begin 2021, gaf AMD al aan dat er veel meer laptopontwerpen met Ryzen-processors zouden verschijnen.

Voor bovenstaande grafieken hebben we een vergelijking gemaakt tussen de populaire AMD Ryzen- en Intel Core-series. De categorie overig bevat naast processors van Apple, MediaTek en Qualcomm, ook de andere cpu-series van AMD en Intel. Dat gaat bijvoorbeeld om de Athlon-, Celeron- en Pentium-modellen.

Met name die Celeron- en Pentium-processors maken een significant deel uit van de categorie overig. Die zitten onder andere in veel Chromebooks. Intel heeft in die categorie nog een grotere voorsprong op AMD dan bij de hoger gepositioneerde laptops met Ryzen- en Core-processors.

Het totale percentage Intel-processors in dit jaar aan de Pricewatch toegevoegde laptops, komt uit op 69,5 procent. Voor AMD is dat 26,5 procent en dus nauwelijks meer dan het percentage Ryzen-laptops. Laptops met socs van Apple, MediaTek en Qualcomm, zijn goed voor de overige 4 procent.

Bij de absolute cijfers gaat het niet om unieke modellen, maar om uitvoeringen. Laptopfabrikanten brengen jaarlijks tal van uitvoeringen van laptopmodellen uit. Een model met 8GB ram krijgt een ander typenummer dan een model met 16GB en datzelfde geldt voor verschillen in processors en ssd's. Bovendien zijn uitvoeringen veelal maar enkele maanden verkrijgbaar. Dit jaar verschenen er bijvoorbeeld 26 uitvoeringen van de Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 in de Pricewatch en er werden 20 uitvoeringen van de Acer Aspire 5 A515-56 toegevoegd.

De cijfers geven geen informatie over de daadwerkelijke verkopen of de verkrijgbaarheid van laptops, maar geven een beeld van wat fabrikanten in de afgelopen jaren hebben uitgebracht. AMD maakt zelf ook geen specifieke cijfers bekend over verkopen van laptopprocessors, maar na de release van de Ryzen 4000-laptopprocessors noemde AMD die bij de presentatie van kwartaalcijfers specifiek als reden voor een flinke omzetstijging.

De Pricewatch geeft ook inzicht in welke laptops veel bekeken worden door bezoekers van Tweakers. De top 10 van meest bekeken Windows-laptops bevat op het moment van publicatie negen modellen met Ryzen-processors en één Intel Core-model.

Verkrijgbaarheid

Van de huidige verkrijgbaarheid is een beeld te krijgen door in de Pricewatch te filteren op laptops met een levertijd van maximaal drie dagen. Dat resulteert in 1677 uitvoeringen, waarvan 25,8 procent voorzien is van een Ryzen-processor en 58,1 procent van een Intel Core-cpu. Die cijfers wijken nauwelijks af van het totale aantal toegevoegde uitvoeringen en dat geeft aan dat er momenteel geen significant verschil is in de verkrijgbaarheid van AMD- of Intel-laptops.

Zowel Intel als AMD kondigen op 4 januari 2022 op de CES-beurs nieuwe producten aan en het is de verwachting dat de fabrikanten daar hun nieuwste laptopprocessors tonen. Of het marktaandeel van Ryzen-processors in laptops de komende jaren ook sterk blijft groeien is afwachten. In ieder geval is duidelijk dat AMD een significant aandeel in het laptopsegment heeft verworven.