AMD-processors bereiken marktaandeel van 30 procent in Steam Hardware Survey

Het aantal Steam-gebruikers met een AMD-processors is gegroeid tot boven de 30 procent. Dat blijkt uit de laatste cijfers die Valve heeft gepubliceerd. In december 2019 was het aandeel van AMD nog minder dan 20 procent.

Eind mei stond het percentage van AMD-cpu's in computers van Steam-gebruikers op 30,13 procent, blijkt uit de Steam Hardware Survey. Dat is een stijging van 0,65 procentpunt ten opzichte van de vorige maand en daarmee is de grens van 30 procent doorbroken. De cijfers op de overzichtspagina gaan terug tot december 2019 en toen was het aandeel van AMD nog maar 19,5 procent.

Wat videokaarten betreft maakt AMD geen inhaalslag. Het percentage Radeon-gpu's staat op 16,2 procent en is al lange tijd vrijwel ongewijzigd. Nvidia heeft hier verreweg het grootste marktaandeel met ruim 75,6 procent.

De meest voorkomende gpu is nog altijd de GeForce GTX 1060, die in 8,7 procent van de systemen zit. De AMD RX 580 is de meestgebruikte Radeon-gpu en die zit in 2 procent van de systemen. De meest voorkomende RTX 30-kaart is de GeForce RTX 3070, in 1,4 procent van de systemen. Radeon RX 6000-kaarten komen niet in de lijst voor. Dat geeft aan dat die in minder dan 0,15 procent van de systemen zitten.

Bij VR-brillen blijft de Oculus Quest 2 een opmars maken op Steam. Van alle VR-gebruikers heeft 29,3 procent die headset van Facebook. Dat is een stijging van 1,5 procentpunt ten opzichte van de vorige maand. De eerste Quest heeft een aandeel van 5,3 procent en in totaal, met de Rift S, heeft Oculus een aandeel van bijna 54 procent.