'Steam heeft sinds release Half-Life: Alyx een miljoen extra vr-gebruikers'

Het aantal gebruikers van Steam dat een vr-headset heeft aangesloten is in april met ongeveer een miljoen gestegen. Dat is vermoedelijk voornamelijk te danken aan de release van vr-game Half-Lyfe: Alyx eind maart.

Het cijfer blijkt uit Steams nieuwste Hardware Survey-data, waar Road to VR een analyse van maakte. In de loop van april had 1,91 procent van de Steam-gebruikers een vr-headset aangesloten aan zijn pc. Dat is verreweg het hoogste percentage tot nu toe en het is ook de grootste stijging ooit. De groei was drie keer groter dan de vorige groeispurt, die tussen december 2019 en januari 2020 plaatsvond.

Valve noemt alleen percentages maar geeft geen aantallen. Road to VR claimt eigen modellen te gebruiken om aan de hand van historische data en officiële datapunten van Valve de percentages terug te rekenen naar aantallen. Daaruit zou blijken dat er in april bijna 950.000 vr-gebruikers bij zijn gekomen. Het totaal staat daarmee op 2,7 miljoen aangesloten vr-headsets. De Index-headset van Valve heeft een marktaandeel van 11,9 procent. Oculus staat met 44,6 procent bovenaan en HTC staat op de tweede plek met 30,3 procent.

Steam kan zien of gebruikers een vr-headset hebben aangesloten op hun pc, als gebruikers meedoen met de vrijwillige Hardware Survey. Het is niet te zeggen hoeveel van de vr-gebruikers een nieuwe headset hebben aangeschaft. Het kan ook gaan om gebruikers die al een headset hadden en deze weer hebben aangesloten om Half-Life: Alyx te spelen.