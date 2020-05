LineageOS houdt distributie van builds offline na inbraak op servers

Hackers zijn de servers van LineageOS binnengedrongen. Ze misbruikten daarvoor een bekende softwarekwetsbaarheid. Bij de hack zijn geen gegevens of signing keys gestolen, maar LineageOS houdt zijn diensten wel tijdelijk offline.

LineageOS heeft de verspreiding van nieuwe builds tijdlijk offline gehaald. Op de statuspagina is te zien dat dit sinds zondagnacht het geval is. LineageOS zegt op Twitter dat een aanvaller toegang heeft gekregen tot de infrastructuur van het bedrijf. De website en de wiki werken nog wel, maar gebruikers kunnen geen nieuwe versies van het Android-besturingssysteem binnenhalen. Dat kon al niet, omdat de verspreiding van builds door een ongerelateerd probleem sinds 30 april al was stopgezet.

Bij de aanval zijn volgens LineageOS geen gegevens gestolen of gemanipuleerd. De hackers hebben geen code in de builds gestopt of de broncode aangepast. Ook belangrijk is dat volgens LineageOS geen signing keys buitgemaakt. Die keys worden gebruikt om de verspreiding the authenticeren, maar volgens LineageOS stonden die sleutels op een andere infrastructuur als die nu is getroffen.

De hackers kwamen volgens LineageOS op 2 mei binnen. Dat gebeurde via een lek in serverautomatiseringstool SaltStack. Op 30 april werden in Salt twee kwetsbaarheden gevonden. CVE-2020-11651 en CVE-2020-11652 zijn lekken om een remote code execution zonder authenticatie uit te voeren.