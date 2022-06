'Gpu-leveringen voor pc's daalden met 19 procent in eerste kwartaal van 2022'

De leveringen van videokaarten voor pc's zijn in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald. Dat meldt analistenbureau Jon Peddie Research. In het afgelopen kwartaal zouden 19 procent minder gpu's geleverd zijn dan in hetzelfde kwartaal uit 2021.

Volgens Jon Peddie Research bereikte de wereldwijde gpu-markt voor pc's in het eerste kwartaal van dit jaar een aantal van 96 miljoen leveringen. Dat is een daling van 6,2 procent ten opzichte van de gpu-leveringen in het laatste kwartaal van vorig jaar en een daling van 19 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar.

Het analistenbureau stelt echter dat de gpu-markt voor pc's er op de langere termijn relatief goed uitziet. Het bureau voorspelt dat er sprake zal zijn van een compound annual growth rate van 6,3 procent in de periode 2022 tot 2026 en dat de marktpenetratie van afzonderlijke gpu's op de pc-markt in de komende vijf jaar zal groeien naar 46 procent.

Op het vlak van de verdeling van de markt tussen AMD, Intel en Nvidia zijn er geen enorme verschuivingen zichtbaar. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2021 had AMD een marktaandeel dat met twee procentpunt is gegroeid. Nvidia vergrootte zijn marktaandeel naar 21 procent, terwijl Intels aandeel met 8 procentpunt daalde tot 60 procent. Intel heeft nog altijd veruit het grootste gpu-marktaandeel, omdat hier ook geïntegreerde gpu's zijn meegenomen en die zijn veelal in Intels cpu's verwerkt.

Op het gebied van losse videokaarten valt vooral op dat Intel hier zijn intrede doet. Dit marktsegment was voorheen altijd verdeeld tussen Nvidia en AMD, waarbij de verdeling grofweg respectievelijk op 80 en 20 procent zat. Dit is nu licht verschoven door het aandeel van Intel, dat rond de 5 procent schommelt. Dat aandeel zal te maken hebben met de introductie van de Arc-gpu's.