Marktonderzoek: gpu-leveringen daalden met 14,9 procent in tweede kwartaal 2022

Het aantal gpu-leveringen daalde vorig kwartaal met 14,9 procent. Dat blijkt uit cijfers van Jon Peddie Research. Ook het aantal geleverde cpu's ging omlaag. De vraag naar pc's daalt onder consumenten en daarom beperken distributeurs en pc-makers hun aankopen.

Jon Peddie Research schrijft dat er in het tweede kwartaal ongeveer 84 miljoen gpu's zijn geleverd. Daaronder vallen zowel losse als geïntegreerde videokaarten. Het is een daling van 14,9 procent ten opzichte van een kwartaal eerder en is 32 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vorig kwartaal werden daarnaast 22,6 procent minder losse desktopvideokaarten geleverd. Het aantal geleverde processors daalde in het tweede kwartaal met 34 procent ten opzichte van vorig jaar.

Al met al leverde AMD in het vorige kwartaal 7,6 procent minder gpu's ten opzichte van een kwartaal eerder. Intels leveringen daalden in die periode met 9,8 procent en Nvidia leverde 25,7 procent minder videokaarten. Het is normaal dat het aantal gpu-leveringen teruglopen in het tweede kwartaal, maar de daling ligt dit jaar hoger dan het gemiddelde.

Jon Peddie Research verwacht op de lange termijn wel groei, met een compound annual growth rate van 6,3 procent in de periode van 2022 tot 2026. JPR verwacht ook dat de marktpenetratie van losse videokaarten in de komende jaren zal stijgen naar 30 procent.

Er gaan al langer berichten rond over een dalende vraag naar hardware onder consumenten, waardoor overschotten van bepaalde producten ontstaan. Dat geldt onder meer voor cpu's, gpu's en smartphones. Bedrijven als Intel en Nvidia verlaagden daarom hun omzetverwachtingen voor de rest van het jaar. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de dalende vraag naar hardware. Van andere soorten chips en elektronica zijn nog wel tekorten. TSMC-ceo C.C. Wei vertelde deze week bijvoorbeeld dat low-endchips onder meer de productie van auto's en ASML's euv-lithografiemachines ophouden.

Jon Peddie Research gpu-marktaandeel Q2 2022
Het marktaandeel van gpu-makers in Q2 2022 (inclusief geïntegreerde gpu's). Bron: JPR

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 31-08-2022 10:20 52

31-08-2022 • 10:20

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Reacties (52)

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Jan-Will3m 31 augustus 2022 10:28
Logisch toch?
Tijdens de lockdown is er extra verkocht, die mensen gaan nu niets meer kopen want ze zijn al voorzien.
Er komt een recessie aan, veel mensen zullen zich 2 maal bedenken om nu grote uitgaven te doen.
Khrome @Jan-Will3m31 augustus 2022 11:10
Het lijkt eerder te maken te hebben met de crypto crash denk ik. Veel tweedehands GPU's kwamen daardoor in roulatie.
Ins0mniA @Khrome31 augustus 2022 11:29
dit is waar, crypto crash komt door de kosten van energie.
Tijgertje @Ins0mniA31 augustus 2022 14:58
En Etherium is binnenkort niet meer minebaar, dus dat zal ook een flinke impact hebben.
LurkZ @Jan-Will3m31 augustus 2022 10:44
Zeer zeker zo.
Ook is het zo dat wat mensen hebben voldoet.
Veel mensen doen wat licht Office werk of gebruiken Citrix wat ook weinig eisen stelt.

Een snellere GPU gaat die mensen echt geen enkel voordeel opleveren.
DropjesLover @Jan-Will3m31 augustus 2022 10:44
Degenen die een nieuwe moesten (ivm nieuwe build) of de enthousiastelingen zijn ondertussen wel voorzien. De rest vind ze nog te duur, plus dat er eind dit jaar nieuwe kaarten op de markt komen. Vlak voor release nieuwe kaarten zakt de vraag naar de oude altijd in.
icceni @DropjesLover31 augustus 2022 11:54
Vorige week heb ik net een nieuwe gekocht omdat de prijzen nu in elk geval niet meer zo absurd hoog zijn.
De anderhalf jaar daarvoor waren ze al amper te vinden in winkels. Het kan niet anders of nagenoeg alles ging naar cryptominers.
kr4t0s @Jan-Will3m31 augustus 2022 11:02
En huidige kaarten vooral bij nVidia zitten ook in eind van hun life cycle met de 40x0 serie voor de deur.
jdh009 FP ProMod @Jan-Will3m31 augustus 2022 16:19
Vergeet daarbij niet dat de 4xxxx reeks is aangekondigd. Daar wachten ook nog wel wat mensen op (iig in mijn omgeving)
Vlizzjeffrey 31 augustus 2022 10:41
Miners kopen geen kaarten meer, dat is de grootste reden.
The Chosen One @Vlizzjeffrey31 augustus 2022 11:06
Denk dat Covid toch wel een veel grotere reden is dan miners nog.
Khrome @The Chosen One31 augustus 2022 11:12
Crypto is hard gedaal sinds begin dit jaar, veel miners verkopen hun GPU's en kopen geen nieuwe meer, waardoor de voorraad op de markt sterk is gestegen. De crypto crash heeft veel invloed.
vali @Khrome31 augustus 2022 12:37
veel miners verkopen hun GPU's
Je praat hier misschien over de mensen die thuis een kleine rack hebben draaien, maar gros van de groter miners (die over grotendeel van de hash rate dragen) verkopen echt niet hun kaarten en kopen zo weer nieuwe mocht daar meer winst uit gehaald hebben. De crash van crypto heeft hier weinig invloed op gezien het aanzienlijk lager moet gaan mocht het niet meer rendabel zijn (op het laatste punt spreek ik over btc.

Het is ook niet raar dat veel mensen ( hier op tweakers) dat denken gezien er vrij weinig informatieve zaken rondom crypto wordt besproken.

Verder valt het mij op dat de grafiek zowel igpu als gpu's bevat. Geeft nogal een vertekenend beeld gezien AMD als voorbeeld steeds vaker de igpu eruit haalt. Ook dit zorgt ervoor dat het daalt.

[Reactie gewijzigd door vali op 23 juli 2024 04:19]

batteries4ever @vali31 augustus 2022 15:14
Verrassende uitspraak: de Bitcoin is naar 1/3 van zo'n maximum teruggevallen, terwijl de energiekosten een factor 2-3 hoger liggen: kun je laten zien dat het desondanks nog rendabel zou zijn? Dus als je de hardware al hebt staan - dus puur de energiekosten.
Zie ook de bijdrage van @JDx hieronder!

[Reactie gewijzigd door batteries4ever op 23 juli 2024 04:19]

vali @batteries4ever1 september 2022 00:45
Op bloomberg stond hier een artikel over maar er zijn er meer te vinden. Het gaat, zoals ik aangaf, wel over btc maar het geeft wel een goed beeld hoe goed georganiseerd de grotere miners zijn.
The price of Bitcoin would still need to fall substantially for miners like Hut 8 to even consider significant operational changes or selling their coin stockpiles. But the magic number, known as a breakeven rate, varies by company. Hut’s breakeven rate stands just under $18,000 as of their most recent quarter, while Riot Blockchain Inc. has a rate of $10,000 and Marathon’s is as low as $5,000. Profit margins exceeded 90% at some companies when Bitcoin was at a record high, according to analysts.
Jdx hieronder is een voorbeeld van een miner met een kleine rack die het thuis draait. Niet de doelgroep waar ik het over had.

[Reactie gewijzigd door vali op 23 juli 2024 04:19]

batteries4ever @vali1 september 2022 08:53
OK, inderdaad een enorm verschil en ik zie dat je onterecht gedownmod bent. Ik heb zelf geen modding rights, anders zou ik je een +2 geven want het verschil tussen grote miners en homeminers inderdaad enorm is, moet je echter wel bedenken dat dit artikel in maart was, en de energieprijzen sindsdien geëxplodeerd zijn. Als Marathon nu b.v. 3x zoveel betaalt voor zijn stroom, ligt hun grens nu bij $15000.- dus als dicht bij de huidige koers van $20000/bitcoin.
vali @batteries4ever1 september 2022 10:04
en de energieprijzen sindsdien geëxplodeerd zijn.
Klopt maar je moet rekening mee houden dat je een bedrijf te maken hebt. Hierbij wordt de langere termijn bekeken waar crypto heen gaat en niet erg vinden om een periode hogere kosten te maken. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van zonnepanelen en andere zaken om verhoogde stroomrekening te verlagen. Ze zoeken de plekken op waar stroomkosten ideaal zijn en als het echt uit de hand loopt dan verplaatsen ze het.

Als je zoekt naar dit soort informatie zal je zien dat dit soort zaken bij elke dump naar voren komt en dat de miners er altijd prima weer eruit komen (met veel winst). Een artikel uit 2018 waar men dacht dat mining zou verdwijnen door de hoge stroomkosten en lage koers.

[Reactie gewijzigd door vali op 23 juli 2024 04:19]

ddexp67 @Khrome31 augustus 2022 14:07
Lage crypto stand is zeker niet de enige factor hier. Kleine miners vooral in EU zullen gestopt zijn met minnen en hebben hun hardware rustig afgebouwd toen de prijzen van de GPU’s nog redelijk waren. Echter zullen buiten de EU maar ook grote Farms nog niet gesopt zijn omdat ze redelijke energie prijzen nog hebben. Wat wel een grote rol speelt bij investeren in nieuwe GPU’s voor de miners is vooral wat er gaat gebeuren na dat ETH POS gaat in september. Die hebben dus in afgelopen kwartaal nog even gewacht.

Tweede zeer belangrijke factor is ook dat mensen nu eenmaal na twee jaar opgesloten te hebben gezeten meer buiten willen zijn. Dus minder achter hun pc.Tevens zullen meeste die op een pc wilde game toch al wel GPU hebben gekocht ongeacht gekke prijzen van toen want mensen hadden geld over.

We zijn aantal jaar veder en zullen meeste die nu een nieuwe kaart willen wachten op de nieuwe modellen om te kunnen upgraden.

Dus wat mij betreft gaan echt pas zien of de GPU markt terug is naar voor de crypto gekte als ETH Pos en nieuwe kaarten op de markt zijn.
medjai69 31 augustus 2022 10:58
Als een rtx 3080 rond de 550 gaat kosten dan pas spreken we van een acceptabele prijs..
Kvuivbribumok @medjai6931 augustus 2022 11:03
Inderdaad, de prijzen zijn nog steeds (2 jaar later) hoger dan MSRP. Hopelijk blijven ze met zoveel voorraad zitten dat de prijzen omlaag zullen moeten voor de release van de RTX 4000 series.
Xallistus @Kvuivbribumok31 augustus 2022 17:09
Vergeet de torenhoge inflatie niet. Voor alle prijsvermeldingen van 2 jaar oud, reken ik standaard 30% extra. Ons geld is minder waard geworden.
raro007 @medjai6931 augustus 2022 12:36
Gaat niet gebeuren want waarom 30% marge accepteren als je 60% kan krijgen?
jdh009 FP ProMod @raro00731 augustus 2022 16:23
Moet je ze wel verkopen, als ze op de plank blijven liggen heb je niets aan een hogere marge. Dan kun je beter voor een (iets) lagere prijs aanbieden en meer stuks verkopen. Al is de concurrentie op dit gebied niet bijster goed, dus daar zal de prijsverlaging niet echt van afhangen.
raro007 @jdh00931 augustus 2022 16:57
Zoals je zelf zegt er zijn niet veel concurrenten en die er zijn zijn niet veel goedkoper.
Daarbij zoals ik zeg ze verkopen 1 videokaart die net zoveel op brengt als 2 dus dan nemen ze iets minder verkoop voor lief.
dutchnltweaker 31 augustus 2022 10:28
De prijzen zijn idd er interessant aan het worden, ik heb nog steeds een nvidia 1050Ti om de dood eenvoudige reden. Prijzen rezen de pan uit, nu kan je al een leuke 6700 amd kopen voor 390 euro pricewatch: Powercolor Fighter RADEON RX 6700. Maar is deze goed genoeg voor 1440p gaming op high settings? voor de rest zie ik geen echte andere kant die best bang for buck brengt of toch een nvidia 3060tx met 12gb?

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 23 juli 2024 04:19]

Twam @dutchnltweaker31 augustus 2022 10:55
Ik heb me laten verleiden tot deze 6800: pricewatch: ASRock Radeon RX 6800 Phantom Gaming D 16G OC

Zat op een Fury, maar die werd wat nerveus van m'n 4K-scherm icm dingen als Metro: Exodus en Total War: Warhammer 1/2/3 enzo. Ik kan melden dat die 6800 daar wél prima mee omgaat en dat ook nog eens eigenlijk verbazend stil doet (of naja, verbazend: het is ook wel een enorm blok metaal :+).

En de grootste grap: m'n Skylake i5 6600K is nog steeds niet de bottleneck, omdat de zwaarste last bij 4K nog steeds bij de GPU blijft liggen, dus die upgrade kan ik wél gewoon nog even uitstellen :P
dutchnltweaker @Twam31 augustus 2022 13:47
Ik heb me laten verleiden tot deze 6800: pricewatch: ASRock Radeon RX 6800 Phantom Gaming D 16G OC

Zat op een Fury, maar die werd wat nerveus van m'n 4K-scherm icm dingen als Metro: Exodus en Total War: Warhammer 1/2/3 enzo. Ik kan melden dat die 6800 daar wél prima mee omgaat en dat ook nog eens eigenlijk verbazend stil doet (of naja, verbazend: het is ook wel een enorm blok metaal :+).

En de grootste grap: m'n Skylake i5 6600K is nog steeds niet de bottleneck, omdat de zwaarste last bij 4K nog steeds bij de GPU blijft liggen, dus die upgrade kan ik wél gewoon nog even uitstellen :P
Dat is mooi natuurlijk, maar dat is toch wel pak hem weg 200 euro minimaal duurder. Zoveel game ik tegenwoordig niet op dit moment. Dus weet niet of het die investering waard is. Heb me kunnen behappen met de 1050ti, maar die is toch wel echt aan zijn einde qua high end games.
hellred666 @Twam31 augustus 2022 14:40
Goed om te lezen dat die upgrade je bevalt, ik zit het zelfde te overwegen maar wacht nog even tot een leukere prijs. Zit nu nog met een Fury x en een 6700K waarbij ik ondertussen ook al besloten had de CPU nog maar even te laten voor wat het is
Clarissa @Twam31 augustus 2022 14:54
Met een 9900k+ ga je een grote vooruitgang zien hoor! Ookal is het geen nottleneck, heb je echt wel profijt van een snellere cpu. Ik ben zelf ooit van een 6600k naar 9900k gegaan (met toen nog een 2080 super) en ik schrok van de vooruitgang (minimaal 20 procent)
Twam @Clarissa31 augustus 2022 15:09
Het is een beetje dat het gelijk ook weer zo'n investering wordt. Er moet sowieso een nieuw moederbord komen, maar ik zou dan ook naar mITX willen, wat nog weer duurder is. En dan dus eigenlijk ook een nieuwe/kleinere kast, dus dat komt er dan ook weer bij. Zo weer 600 euro verder, dan :P

Wel goed om te weten dat het toch wel veel uitmaakt. Het gaat uiteindelijk ook wel gebeuren, hoor, maar nu per ongeluk iets meer uitgegeven aan m'n GPU dan gepland, dus misschien toch nog maar even afwachten wat nieuwe generaties CPU's gaan doen. En heel misschien dat ik nog een 5600X aanschaf en dan huidige RAM kan houden ofzo, dat zou dan weer 150 euro 'besparen' (en AM4 op ITX fors goedkoper dan Intel op ITX). We zien wel, voorlopig draait het in ieder geval allemaal op 4K, dat kon ik hiervoor niet zeggen :)
Clarissa @Twam1 september 2022 12:46
Volgens mij kun je nog upgraden naar een 7700/7800 , dat had ik in mijn 2e pc toen gedaan de 6600 verkocht voor 130 eur en een 7800 erin voor 180. Dan heb je voor 50 eur een leuke upgrade (weet de huidige prijzen niet).

En anders mag je mijn 5900x + rog strix mobo overnemen zodra de 7000 serie te koop is :P
youridv1 @dutchnltweaker31 augustus 2022 11:41
Voor die 380 euro is hij het geld zeer zeker waard. https://www.techspot.com/review/2216-amd-radeon-6700-xt/ Dit gaat weliswaar over de XT versie, maar de reguliere mist maar 10% van de cores
batteries4ever @dutchnltweaker31 augustus 2022 15:18
Kijk eens hier:
reviews: Videokaart Best Buy Guide - De beste gpu's in mei 2022
De prijzen zijn natuurlijk veranderd, maar daar zie je heel goed hoe zich kaarten tot elkaar verhouden, b.v. dat "jouw" 6800 gemiddeld 100 fps op 1440... dat moet lukken!
dutchnltweaker @batteries4ever31 augustus 2022 16:03
En de 6700 versie? (niet de xt).
batteries4ever @dutchnltweaker31 augustus 2022 19:43
Staat er niet bij maar de 6600 doet nog 52 fps. Bedenk wel dat dit gemiddelden zijn van een hele reeks spelletjes en er dus best spelletjes zijn die dat ding niet lekker trekt op 1440. Ook kan je erop rekenen die toekomstige spelletjes weer veeleisender worden. Maar de makers van de spelletjes zijn niet gek: als je ergens een 3090 kaart voor nodig hebt om lekker te kunnen spelen, halen ze natuurlijk nooit een leuke omzet, dus de meeste games worden zo gemaakt dat ze op een "normale" kaart "redelijk" lopen.
GarBaGe 31 augustus 2022 10:27
Die grafiek bevat zowel geintergreerde GPUs als discrete GPUs.
Wel jammer, zeker gezien Intel tegenwoordig ook discrete GPUs uitbrengt.
Geintegreerde en discrete GPUs bevinden zich op een compleet ander marktsegment.
En als Ryzen 7000 straks ook allemaal geintegreerde GPUs bevat, wordt het helemaal een niets zeggende grafiek
Ludewig
@GarBaGe31 augustus 2022 11:43
Inderdaad. Het gigantische marktaandeel van Intel komt voor het overgrote deel op rekening van iGPU's, waarvan een deel ook niet eens gebruikt wordt.
watercoolertje @Ludewig31 augustus 2022 18:01
Nu maakt het niks uit, je kan nog steeds zien wie van de 2 andere dan meer aandeel heeft. Gewoon intel uit het plaatje wegdenken en voila het hoogste percentage 'wint'.

Het is pas vervelend als intel een mix heeft van intergrated en dedicated, want dan doen ze pas 'echt' mee.

Daarnaast kan je van AMD in mindere mate hetzelfde zeggen ook die heeft integrated gpus en die tellen neem ik aan ook mee.
Señor Sjon 31 augustus 2022 10:56
De prijzen waren tot een paar jaar terug grofweg als volgt
100 low
200-300 mid 3050/3060
300-500 high 3070/3080
500-1000 premium. 3080 ti / 3090

Onder invloed van de mininggekte, mensen die zich verveelden tijdens corona en leverproblemen met lockdowns en dwarsliggende schepen zijn die prijzen x2-3 gegaan. Dat moet zich weer herstellen tot wat normalere waardes.
Ins0mniA 31 augustus 2022 11:29
Crypto miners vinden de prijzen van energie te hoog, dus de demand voor kaarten zakt.
JDx
@Ins0mniA31 augustus 2022 12:47
Zowel de opbrengst als de kosten zijn tegenover elkaar misschien wel 10x zo slecht.

Vorig jaar haalde ik nog 2 a 3 dollar per dag binnen met een 3060 Ti tegen 16 cent/kw.
Nu zou ik 1 dollar per dag binnen halen tegen een stroomprijs van 80 cent kost dat zo'n 2,40.

Weet niet of 10x klopt, geen zin om te rekenen :9
LangeJan85 @JDx3 september 2022 11:00
In venuzuela kost het 550$ aan stroom om 1 bitcoin te minen..
Vlizzjeffrey 31 augustus 2022 10:39
6700 is maar 30% sneller dan 6600 maar bijna 100% duurder.
daan! @Vlizzjeffrey31 augustus 2022 11:06
6700 is maar 30% sneller dan 6600 maar bijna 100% duurder.
Waarop baseer je dat?
Ik zie een 6600 voor 299 en een 6700 voor 379.
LurkZ 31 augustus 2022 10:58
Dit soort cijfers zijn echt misleidend.
Zelf heb ik al veel CPUs gehad met geintergreerde GPU. Daarmee ben ik in theorie een koper van een geintergreerde GPU.
Maar dat was alleen maar opdat het 'toevallig' in de CPU zit omdat ik altijd een discrete GPU gebruik.

De daling is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de geintergreerde GPUs zodanig snel geworden zijn dat steeds meer gebruikers geen baat hebben bij een discrete GPU.
dimitrios007 31 augustus 2022 12:07
Dit is nog niks dames en heren. De stroom prijzen in het westen gaan nog veel harder stijgen astronomisch. Ik ga zeker bezuinigen hier op energieverbruik. Ik verwacht dat de gpu leveringen nog veel harder gaan dalen de komende tijd.
DennisH82 @dimitrios00731 augustus 2022 17:00
Ik ben er ook bang voor, EU zegt het aan te willen gaan pakken, maar is afwachten hoe, wat, wanneer, etc
Ondertussen blijft de stroomprijs stijgen, vandaag in het nieuws E auto kost meer per km dan benzine.....

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