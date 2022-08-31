Marktonderzoek: gpu-leveringen daalden met 14,9 procent in tweede kwartaal 2022

Het aantal gpu-leveringen daalde vorig kwartaal met 14,9 procent. Dat blijkt uit cijfers van Jon Peddie Research. Ook het aantal geleverde cpu's ging omlaag. De vraag naar pc's daalt onder consumenten en daarom beperken distributeurs en pc-makers hun aankopen.

Jon Peddie Research schrijft dat er in het tweede kwartaal ongeveer 84 miljoen gpu's zijn geleverd. Daaronder vallen zowel losse als geïntegreerde videokaarten. Het is een daling van 14,9 procent ten opzichte van een kwartaal eerder en is 32 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vorig kwartaal werden daarnaast 22,6 procent minder losse desktopvideokaarten geleverd. Het aantal geleverde processors daalde in het tweede kwartaal met 34 procent ten opzichte van vorig jaar.

Al met al leverde AMD in het vorige kwartaal 7,6 procent minder gpu's ten opzichte van een kwartaal eerder. Intels leveringen daalden in die periode met 9,8 procent en Nvidia leverde 25,7 procent minder videokaarten. Het is normaal dat het aantal gpu-leveringen teruglopen in het tweede kwartaal, maar de daling ligt dit jaar hoger dan het gemiddelde.

Jon Peddie Research verwacht op de lange termijn wel groei, met een compound annual growth rate van 6,3 procent in de periode van 2022 tot 2026. JPR verwacht ook dat de marktpenetratie van losse videokaarten in de komende jaren zal stijgen naar 30 procent.

Er gaan al langer berichten rond over een dalende vraag naar hardware onder consumenten, waardoor overschotten van bepaalde producten ontstaan. Dat geldt onder meer voor cpu's, gpu's en smartphones. Bedrijven als Intel en Nvidia verlaagden daarom hun omzetverwachtingen voor de rest van het jaar. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de dalende vraag naar hardware. Van andere soorten chips en elektronica zijn nog wel tekorten. TSMC-ceo C.C. Wei vertelde deze week bijvoorbeeld dat low-endchips onder meer de productie van auto's en ASML's euv-lithografiemachines ophouden.