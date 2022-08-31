Gitaardienst Rocksmith+ komt op 6 september uit voor pc

Ubisofts gitaargame Rocksmith+ komt dinsdag beschikbaar. Het betreft een dienst om gitaar te leren spelen. Daar moet een abonnement voor worden afgesloten. Rocksmith+ komt alleen beschikbaar op de pc, al komt er op een later moment ook een mobiele app voor Android en iOS.

De uitgever meldt dat Rocksmith+ op 6 september alleen via de Ubisoft Store beschikbaar komt. Het betreft een abonnementsdienst die volgens Ubisoft 'de grootste catalogus van officiële liedjes heeft die ooit in een muziekleerdienst is aangeboden'. Bij de release zijn er meer dan 5000 liedjes in allerlei genres aanwezig en volgens Ubisoft worden er regelmatig nieuwe toegevoegd. De uitgever stelt dat er nog miljoenen nieuwe liedjes zullen worden toegevoegd via samenwerkingen met muzieklabels als die van Sony en Universal.

De game biedt 'gepersonaliseerde realtime feedback' en meerdere oefentools. Het is niet mogelijk om eigen nummers toe te voegen en een onlineverbinding is altijd noodzakelijk. Gebruikers kunnen net als bij eerdere versies van de game een echte gitaar via USB aansluiten met een Real Tone-kabel. In plaats daarvan kan nu ook de RockSmith+ Connect-app gebruikt worden, waarbij de microfoon van de smartphone gebruikt kan worden om de muziekvaardigheden in kaart te brengen.

Rocksmith+ komt deels overeen met de originele game uit 2011 die toen voor consoles uitkwam en een jaar daarna voor de pc. In 2014 volgde een vernieuwde versie. Een abonnement gaat 15 euro per maand kosten, 40 euro per drie maanden of 100 euro voor twaalf maanden.