Gitaardienst Rocksmith+ komt op 6 september uit voor pc

Ubisofts gitaargame Rocksmith+ komt dinsdag beschikbaar. Het betreft een dienst om gitaar te leren spelen. Daar moet een abonnement voor worden afgesloten. Rocksmith+ komt alleen beschikbaar op de pc, al komt er op een later moment ook een mobiele app voor Android en iOS.

De uitgever meldt dat Rocksmith+ op 6 september alleen via de Ubisoft Store beschikbaar komt. Het betreft een abonnementsdienst die volgens Ubisoft 'de grootste catalogus van officiële liedjes heeft die ooit in een muziekleerdienst is aangeboden'. Bij de release zijn er meer dan 5000 liedjes in allerlei genres aanwezig en volgens Ubisoft worden er regelmatig nieuwe toegevoegd. De uitgever stelt dat er nog miljoenen nieuwe liedjes zullen worden toegevoegd via samenwerkingen met muzieklabels als die van Sony en Universal.

De game biedt 'gepersonaliseerde realtime feedback' en meerdere oefentools. Het is niet mogelijk om eigen nummers toe te voegen en een onlineverbinding is altijd noodzakelijk. Gebruikers kunnen net als bij eerdere versies van de game een echte gitaar via USB aansluiten met een Real Tone-kabel. In plaats daarvan kan nu ook de RockSmith+ Connect-app gebruikt worden, waarbij de microfoon van de smartphone gebruikt kan worden om de muziekvaardigheden in kaart te brengen.

Rocksmith+ komt deels overeen met de originele game uit 2011 die toen voor consoles uitkwam en een jaar daarna voor de pc. In 2014 volgde een vernieuwde versie. Een abonnement gaat 15 euro per maand kosten, 40 euro per drie maanden of 100 euro voor twaalf maanden.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 31-08-2022 09:52 65

31-08-2022 • 09:52

65

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Rocksmith 2014

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robinez 31 augustus 2022 15:15
aangezien ik gitaar heb leren spelen met rocksmith 2014, hierbij mijn persoonlijke ervaringen ermee.
in 2015 wilde ik graag gitaar leren spelen maar had nog nooit gitaar gespeeld, toen heb ik rocksmith 2014 aangeschaft en daar de lessen in gedaan.

Ik moet zeggen dat dat best lastig was, het grote probleem als je helemaal vanaf niets start is inderdaad dat je geen leraar hebt die je houding, vinger positie, druk op de snaren en dat soort dingen corrigeert voor je. Dus je leert je inderdaad wel foutieve dingen aan, bijvoorbeeld mijn grootste valkuil was dat ik de snaren te hard indrukte waardoor de toon enigzins pitched en het vermoeiend is om te spelen, en vooral dat ik mijn vingers niet dicht genoeg bij de Fret positioneerde. Zo heb ik mij dat de eerste maanden aangeleerd en dan is het wel vrij lastig om af te leren later, en ik ben ervan overtuigd dat een leraar je daar direct mee had geholpen.

Maar goed, je komt er echt wel vanzelf achter dat je toon achter blijft bij mensen die goed kunnen spelen en dan kun je op zoek naar de oorzaak en het dan aanpassen. Dus op zich is dat probleem wel te overzien.

Maar dan kom je op de enorme pluspunten van rocksmith. Het is gewoon GEWELDIG om met bekende songs mee te spelen. Door de gamifaction van originele tracks speel je binnen no time de ene na de andere hit mee. Rocksmith helpt je hier enorm bij door je alleen de noten (in lead mode) te serveren die bij je huidige level passen (dit kun je overrulen naar volledige transscriptie) of als je in Chord mode speelt krijg je versimpelde akkoorden die steeds uitgebreider worden naar gelang je level. Het gevolg hiervan was dat is ik er na een tijd achter kwam dat ik al over de 1000 uur gespeeld hebt omdat het gewoon erg verslavend is. Zoveel studie uren halen met een gewone leraar is best een uitdaging. De gamification in originele songs is hiervoor gewoon de drijfveer achter. En zoals iedereen weet, je wordt alleen maar beter door veel te oefenen.

Ik heb de beta van rocksmith+ ook probeert een tijd geleden. Ik vond het geweldig dat er een enorme library is van bekende songs en ook de opzet van de nieuwe chord detector is een hele goede om je chord skills mee te gaan verbeteren. Ik twijfel dan ook geen seconde om hier een abonnement op aan te schaffen. Ik gebruik nu rocksmith op steam met custom dlc (via customforge) maar ik vond de nieuwe rocksmith+ opzet echt een stuk beter en kwam nummers tegen die ik normaal nooit zou spelen.

Kwa prijs vind ik het best acceptabel, mijn jamplay (online gitaar lessen) is ook niet bepaald goedkoop en ik verwacht dit gewoon vaker op te pakken in rocksmith+doordat je altijd wat nieuws te spelen hebt.

Dus inmiddels 7 jaar verder kan ik wel zeggen dat ik gitaar heb leren spelen door rocksmith 2014. Maar ik moet ook zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat ik nog veel beter gitaar had gespeeld als ik 7 jaar een gitaar leraar had gehad. Maar of ik dat 7 jaar volgehouden had om dan te blijven spelen en oefenen weet ik eigenlijk wel zeker dat me dat nooit gelukt was. Dus voor mij was dit de perfecte gamifaction supported oplossing
hooibergje @robinez31 augustus 2022 20:23
Ik heb wel een leraar gehad, maar op zich is extra motivatie voor leuke liedjes altijd leuk.
Er is echt zo ontzettend veel lesmateriaal on line gratis beschibaar, van Justin Guitar tot aan Paul Davids van eigen bodem, dat het de vraag is of het echt veel toevoegt.

Daarnaast heb ik wel eens horen zeggen dat Rocksmith een issue heeft dat er een kleine delay is tussen het aanslaan van een snaar en het registreren van de die aanslag door RockSmith, en dat je daarom incorrect jezelf leert iets voor de telling uit te spelen. Heb jij die ervaring ook, of helemaal niet?
robinez @hooibergje31 augustus 2022 21:13
nee die ervaring heb ik niet, dat wat jij beschrijft noemen ze latency, op de pc heb je een audio interface in rocksmith+ en meestal zet je die dan op een asio driver die de latency onder de 10 ms kan houden (stel je bij je buffersize in) en dan heb je dat probleem niet. Op de playstation 4 was het er wel, maar daar kon je via toslink rechtstreeks naar je audio interface en dan was dat probleem voorbij.

Als je het via een tv speelt en je gebruikt geen directe game ingang dan krijg je uiteraard alle beeldverbeteraars latency erbij van je tv en dat kan inderdaad wel flink oplopen kwa vertraging. Beste is dan om gewoon de game mode op je pc te gebruiken en die beeldverbeteraars zoveel mogelijk uit te zetten.

In rocksmith zelf kun je overigens je latency compenseren in een scherm, daar zie je dan een wit lampje flikkeren die je dan via een schuifje gelijk moet laten lopen met de audio klik. Daarna heb je de latency ingesteld voor jou specifieke situatie en wordt het beeld vertraagd met de audio delay die je ingesteld hebt waardoor het wel weer synchroon loopt voor je gevoel.

Maar goed, in mijn geval op de pc heb ik er dus geen last van, zelfs niet met de originele kabel, ik vond dat prima te doen.

ik vind het wel veel toevoegen, simpelweg omdat het leuk is om met de originele songs de gitaar partij mee te spelen. Maar goed, dat kunnen we wel meer programma's, ik heb yousician ook een tijd geprobeerd en die is op zijn vlak ook wel ok. Ik vond het iets te beperkt, maar het werkt daar ook wel.
Verwijderd 31 augustus 2022 11:12
Doe jezelf een plezier en schaf rocksmith 2014 remastered aan op steam, als je dan een specifike DLC koopt, is het mogelijk om zelf nummers te importeren waarvan de tracks door de community gemaakt zijn
JPS2K5 @Verwijderd31 augustus 2022 11:29
Dit is wel een YMMV dingetje. Sommige CDLC is niet in sync, harder/zachter dan de rest, soms zelfs gewoon totaal verkeerde noten.... Persoonlijk vind ik het dusdanig irritant dat ik tot op de dag van vandaag meer officiele DLC speel dan CDLC.
Arxonis @Verwijderd31 augustus 2022 14:20
Zijn wel al veel DLCs verdwenen de laatste jaren omwille van copyright contracten die aflopen.

Misschien dat ik deze eens een maandje uit probeer maar heb ook al een melodics abonnement lopen dus betwijfel het dat ik deze er bij neem. Weet ook niet hoe stabiel Ubisoft hun platform is.
HollowGamer 31 augustus 2022 10:03
Ben ik de enige die 15 euro p.m. erg duur vind? Waarom niet gewoon eenmalig een X bedrag?

Met Game Pass Ultimate heb ik al meerdere games, ik ga niet voor elk spel een abo afsluiten.
Rabb @HollowGamer31 augustus 2022 12:40
Een erg goed alternatief is Fender Play. Die hebben regelmatig deals waarbij je voor 40,- een jaar abonnement afsluit.

Zijn filmpjes en tablatures waarbij je zo vaak kan herhalen (of skippen als je al verder bent) als je wilt. Werkt erg prettig.
yinx84 @HollowGamer31 augustus 2022 10:05
Voor gitaarles betaal je makkelijk het dubbele voor een enkele sessie. Het is dan ook voor een zeer specifiek publiek. Zelf vind ik het een schappelijke prijs.
B64 @yinx8431 augustus 2022 11:36
Nou nee hoor... bij een trainer van vlees en bloed krijg je direct feedback over techniek en houding, en bij de muziekschook krijg je er vaak ook nog ensembletraining bij (bandjes, duo's/trio's etc) wat enorm leerzaam kan zijn. Dat zijn 'extra's' die heel veel meer waard zijn dan wat jij nu suggereert.

Daarnaast betaal je privé of met een klein groepje het uurloon van de trainer, waarvan ook nog eens de huur van het leslokaal wordt betaald. Ik gok zo dat de winstmarge per cursist van dit softwarebedrijf, ondanks de lagere prijs, aanzienlijk hoger ligt dan die van de muziekschool waar je veel beter les krijgt tegen een hogere prijs.

Zo bezien is dit dus helemaal geen schappelijke prijs, value for money is gewoon een stuk lager. Maar goed, dat is niet heel erg relevant want zolang er mensen zijn die geïnteresseerd zijn in deze manier van gitaarles, is het gewoon een prima oplossing.
yinx84 @B6431 augustus 2022 12:14
Value for money is een stuk lager - eens. Maar aangezien persoonlijke begeleiding makkelijk +100 euro per maand kost is dit wellicht voor veel mensen een betaalbaar alternatief. Ik wilde zeker niet suggereren dat dit een vervanger is.

Als ik het vanuit mijn situatie bekijk vind ik het schappelijk. Niet als 'docent', maar als aanvulling. Het is en blijft geavanceerde software die gevarieerde en interactieve oefenroutines biedt. M'n favoriet is de 'session mode' uit de vorige editie: speel een willekeurige schaal; de software detecteert het en laat een band meespelen op jouw tempo (die qua instrumenten ook nog helemaal te customizen is). Jammen met de computer dus. Dit soort features haal ik persoonlijk een hoop plezier uit.

[Reactie gewijzigd door yinx84 op 23 juli 2024 04:44]

nullbyte @yinx8431 augustus 2022 14:42
Dan kun je beter instructievideo's op youtube van Marty Schwartz of Justin Sandercoe bekijken. Ben je als beginner beter mee af dan alleen een abonnement van Rocksmith. Het ene sluit het andere niet uit dus als iemand Rocksmith leuk vind dan zou ik het beide doen. UIteidelijk gaat het allemaal om plezier hebben in het spelen. Het leren van een instrument is anders qua motivatie erg moeilijk vol te houden.

Voor een beginner zijn gewone lessen zeer aan te raden. Rocksmith en Ytube lessen zijn beter geschikt als hulpmiddel.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 23 juli 2024 04:44]

Finraziel
@HollowGamer31 augustus 2022 10:08
Bij de release zijn er meer dan 5000 liedjes in allerlei genres aanwezig en volgens Ubisoft worden er regelmatig nieuwe toegevoegd.
Dit is de reden, die liedjes moeten ze allemaal royalties voor betalen. Ik heb momenteel ook nog een jaar abonnement op de app van Justin guitar, die was €70 voor een jaar, om diezelfde reden. Niet dat ik er veel mee opgeschoten ben overigens, maar dat ligt aan mij.
StefanJanssen @HollowGamer31 augustus 2022 10:09
Je moet het niet als game zien maar een gamified muziekles. Het is een game maarik denk dat de meeste het niet in plaats van een ander spel zullen spelen maar in plaats van "Ik zou graag gitaar leren spelen"

Dan is het opeens best goedkoop.
nullbyte @StefanJanssen31 augustus 2022 14:51
Je moet het ook niet zien als een muziekles. Het is een hulpmiddel en iets om gewoon lol mee te hebben zoals elke game. Puur en alleen Rocksmith om gitaar te leren raad ik af. Dit is leuk voor als je al een basis hebt.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 23 juli 2024 04:44]

SG @StefanJanssen31 augustus 2022 19:21
Ik zie het toch meer als game. Want je kiest wat je wilt spelen. Je kiest wat leuk vind. Bij muiek les leer je doel gericht liedjes waar de nadruk ligt op je niveau en technieken die toegepast worden. Ook in groep waar je niet alstijd je eigen keue speeld maar keuze van de groep.
Ik speel dus wat ik leuk vind. En als kies keurig bent en geen zin hebt om wat anderen willen is dat aspect dat je dan niet o geschikt ben voor in band. Ik ben kies keurig. En sommige liedjes wil ik gewoon niet spelen. Dat verschil het is meer game en dus fun. Minder gefocused op leren of gericht op carrierre als musikant.

Het is toch meer game. Maar kan step up zijn naar als je toch serieus wilt aanpakken. Je kan de game ontgroeien.
Het maakt instappen in die muzikant wereld van ik dat mischien toch wel en dan komt die drive. En dan kan het hard gaan.
Oon
@HollowGamer31 augustus 2022 10:21
Als het echt gitaarles is (zoals al bestaat, online gitaarles die je microfoon gebruikt is niet uniek) dan is 15 euro per maand heel goedkoop
QErikNL @HollowGamer31 augustus 2022 10:28
Valt juist wel mee. Een gitaarles van een half uur is 20 a 30 euro. En muziekapps op je telefoon om bijvoorbeeld piano mee te leren, gaan ook voor dit soort bedragen.

En ja persoonlijke begeleiding is natuurlijk anders en niet helemaal te vergelijken :)
JPS2K5 @HollowGamer31 augustus 2022 11:19
Ik denk dat ik met de vorige versies van begin to einde van de DLC naar verhouding meer heb uitgegeven per maand. De abonnementsvorm geeft meer keuze in nummers, en al vanaf aanvang, dus ik zeg graag.
Fraaank @HollowGamer31 augustus 2022 11:34
World of Warcraft was of is ook 15 euro per maand. In mijn ogen biedt dat meer dan WoW.
Aardbol_23564 @HollowGamer31 augustus 2022 11:45
Ik vind het ook duur. Anderen maken de vergelijking met gitaarles om de prijs te verantwoorden, maar het komt er op neer dat dit geen gitaarles is waarvoor je normaal het dubelle afgeeft. Dit is een spel/programma. Bij gitaarles betaal je iemand voor zijn uren die hij maar kan besteden aan een beperkte groep, daarom dat het ook duurder uitkomt voor je. Dit is een computerprogramma die door miljoenen tegelijkertijd zal worden gebruikt, dus is die prijs heel duur als je 1-1 vergelijkt met les van een persoon.

Rocksmith 2014 is een goed alternatief voor je. Je bezit dan ook het spel voor een redelijk bedrag. Je betaalt dan gewoon eenmalig extra voor meer liedjes. Yousician bestaat ook, maar heb er geen ervaring mee, omdat RS voor mij al compleet is.
Arxonis @HollowGamer31 augustus 2022 14:20
Bij melodics betaal je ongeveer hetzelfde voor een soortgelijke software (wel geen gitaar)
Fab1Man 31 augustus 2022 09:58
Nu met 5000 nummers beginnen om er dan “miljoenen” toe te voegen klinkt wat mij betreft erg onrealistisch.
Vinnie.1234 @Fab1Man31 augustus 2022 10:26
Als ze een deal weten te sluiten met Sony dat ze alles mogen gaan gebruiken kunnen er in 1 keer heel veel liedjes bij komen he :). Waarschijnlijk nog bezig met onderhandelen, maar met 5000 liedjes beginnen is genoeg lijkt me voor een release. Wachten tot alles er in dit geval in zit lijkt me ook een beetje onzin
kuijerlattie @Vinnie.123431 augustus 2022 10:42
Het mogen gebruiken van liedjes zal niet de enigste terughoudende factor zijn. Voor elk nummer moet een tab worden gemaakt. Dit zullen ze vast grotendeels geautomatiseerd hebben maar ik kan mij niet voorstellen dat daar helemaal geen handwerk meer in zit. 5000 liedjes per maand op basis van 22 werkdagen van 8 uur per maand komt neer op 28,4 liedjes per uur.
Pianist1985 @kuijerlattie31 augustus 2022 12:50
100% dat dit geautomatiseerd kan.

Ooit gehoord van Concert Creator?

Je laadt daar een (kwalitatief goede) mp3, of, makkelijker, een MIDI-file, van een pianowerk in en genereert er een anatomisch correcte animatie van een pianist die het speelt, mee.

Verdeling van noten over links en rechts, juiste vingerzetting per hand, etc.

Dit programma werkt zo goed dat het zelfs om kan gaan met complexe werken zoals de Beethoven-symfonieën die door Liszt voor piano bewerkt zijn. Ik heb het programma zelf ook en ben echt verbaasd over het realisme.

Nu is het proces voor gitaar anders, maar geautomatiseerd muziek omzetten van en naar notatie (wat, zij het aan de back end kant, Concert Creator ook moet doen - immers moet er een MIDI-signaal naar beide 'handen' van de digitale pianist worden gestuurd) is geen science fiction meer en staat ook niet meer in de kinderschoenen.

[Reactie gewijzigd door Pianist1985 op 23 juli 2024 04:44]

kuijerlattie @Pianist198531 augustus 2022 13:18
Daar had ik nog niet van gehoord, net even snel opgezocht en ziet er interessant uit! Op die manier moet het inderdaad wel mogelijk zijn om flink veel nummers te verwerken. Ik hoop alleen wel dat ze er nog iets aan QC achter zetten, vooral voor de difficulty curve die bij sommige nummers in de originele games naar mijn mening helemaal nergens op sloeg...
Wolfos
@Pianist198531 augustus 2022 18:33
De kwaliteit zal dan echt niet zo goed zijn als we gewend zijn van Rocksmith. Besef je dat dezelfde noot meerdere keren op het fretboard terugkomt, en dat bends en slides bijna hetzelfde klinken.

Misschien dat ze de noten op die manier erin kunnen zetten, maar de manier waarop het gespeeld word gaat software niet kunnen detecteren.
Pianist1985 @Wolfos31 augustus 2022 18:42
Absoluut wel, er zijn dus al voor een paar tientjes MDI-pickups te krijgen die je op je gitaar monteert, die een signaal naar een VST-plugin sturen, waarna je er, inclusief dynamiek, bijvoorbeeld een synth mee kunt bedienen. Dit gebeurt met dusdanig lage latency dat het voor live performance geschikt is.

Er zit geen verschil tussen die info uit een geluidssignaal van een gitaar, of van een kwalitatief goeie audio-opname halen.

[Reactie gewijzigd door Pianist1985 op 23 juli 2024 04:44]

hooibergje @kuijerlattie31 augustus 2022 20:26
Tabs worden over het algemeen met de hand gemaakt.
Als de artiest het niet zelf doet, is het kijken en luisteren en kijken en luisteren, tot het vervelende aan toe, zeker bij snelle en ingewikkelde stukken. Een echte goede tab verkoopt dan ook zo voor 5 tot 10 euro.
Finraziel
@Fab1Man31 augustus 2022 10:17
Inderdaad. Zelfs als ze elke maand er nog 5000 toevoegen ben je 33 jaar verder voor je over miljoenen (dus minstens 2) kunt spreken.
2green 31 augustus 2022 09:57
rocksmith, ha... daarop heb ik praktisch leren spelen (tot groot plezier van mijn gezin *kuch*).

Heb hierop een gruwelijk aantal speel uren staan, erg leuk hoe gamified ze gitaar spelen hebben gemaakt. Werkt zelfs voor iemand als ik die echt totaal geen aanleg heeft voor muziek (maar het heel leuk vind om te doen).

Heb ook nog een tijdje gespeeld op een opensource variant van rocksmit. De basis daarvan stond toen aardig in de steigers, maar kan even niet op de naam komen.

[Reactie gewijzigd door 2green op 23 juli 2024 04:44]

Xxana @2green31 augustus 2022 10:04
Fretsmith. Maar die is enkele jaren terug door Ubisoft verwijderd via DMCA claim.
Amanoo @Xxana31 augustus 2022 11:23
Klinkt als zwaar misbruik van de DMCA. Als je gewoon zelf een ding maakt zonder assets van je inspiratiebron te herbruiken, en je gebruikt ook geen copyrighted materiaal zoals bepaalde muziek, dan heeft de DMCA helemaal niets te zeggen. Dat is een beetje alsof id Software (of is dat tegenwoordig Bethesda?) ineens zou eisen dat Call of Duty en Battlefield niet meer mogen, want dat zijn shooters en zijn dus Doom clones. De naam Fretsmith is misschien betwijfelenswaardig, maar dat klinkt meer als een handelsmerkprobleem. De DMCA slaat op kopieerrecht, niet op handelsmerk, al is die scheidslijn soms niet heel duidelijk.

Maar grote bedrijven die de DMCA misbruiken om concurrentie of afwijkende stemmen te zwijgen, dat is niets nieuws. Zie je vooral op YouTube heel veel. Plaats een negatieve review over een film of zo, krijg een redelijk aantal kijkers, en je bent zo je kanaal kwijt.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 23 juli 2024 04:44]

Finraziel
@2green31 augustus 2022 10:11
Ik vond het vrij vervelend dat je de moeilijkheidsgraad niet vast kon zetten. Lukte het eindelijk om een beetje mee te spelen, ging gelijk automatisch de moeilijkheid omhoog en kwamen er zaken bij die ik nog helemaal niet wist, zonder verder enige uitleg. Het was daardoor ook niet mogelijk om gewoon even lekker te spelen als je nog niet goed genoeg was om een nummer te spelen zoals het eigenlijk echt helemaal hoort.

Als ze dat nu aangepast hebben en er ook echt wat lessen in zitten om je voor te bereiden op wat je nodig hebt om een nummer te spelen dan wil ik het best nog eens proberen in deze nieuwe versie.
yinx84 @Finraziel31 augustus 2022 10:24
Herkenbaar. Voor mij was het iedere keer de snelheid die me nekte. Ja, je kunt specifieke gedeeltes vertragen en laten repeaten, om zo te oefenen... maar voordat je dit ingesteld had was je ook weer 5-10 minuten verder. Zonde van je tijd, vooral als je via tabs die je van internet plukt in alle rust ook kunt oefenen. Het 'Guitar Hero' gedeelte vind ik op een bepaalde manier nooit echt lekker gewerkt hebben.
MrMonkE @yinx8431 augustus 2022 10:46
Ik heb dat met taal en Rosetta Stone.
Dan vragen ze wat en zit je nog te denken en dan BAM!!!! komt stomme rosetta stone al met antwoord.
SG @yinx8431 augustus 2022 18:47
Nou dat is in rocksmith2014 wel in stelbaar je kan de snelheid aanpassen en moeilijke stuken omnieuw in lus oefenen. De kloe is dat je op lage snelheid je muscle memory moet trainen langzaam en correct. Zo had ik hor red chilipeper bass rif. Van dat is onmenselijk niet mogelijk.
Maar langzaam de rif oefenen en opeens kan je dat ook spelen. Niet zo strak als orginele basist. Maar verschil is dat zo een basist mogelijk al 10 20 jaar bezig is intensief en vaak en veel op de bas spelen en ergen in die laaste jaren als ze hoog niveau bereikt hebben breken ze door.
Het zou kunnen dat sommigen wel talent hebben maar nog geen skills hebben
Dat sommigen niet veel talent hebben maar 30 jaar intensief spelen bij de top horen.
Vooral als je van jongs af aan begint.
Ik zo laat komer 50+ zal niet meer zo hoog niveau halen. Maar je merkt het wel als periode veel speeld dat gaat niveau ook omhoog. Speel je periode niet dan kakt het in.
Het is dus kwestie van tijd inzet maar die drive moet je dan wel hebben.

99.9% hebben de tijd er niet voor. Daar zitten dan ook natuur talenten tussen.
Ik heb nu instelling van ik kan alles zolang je er de tijd in investeerd en dat is vaak probleem geen tijd.
cPT.cAPSLOCK @Finraziel31 augustus 2022 11:59
Sinds 2014 remastered (gratis update) kan je de snelheid waarop de Dynamic Difficulty werkt veranderen. Misschien helpt dat!
2green @Finraziel31 augustus 2022 13:31
Al een tijdje niet meer de snelheid hoeven aan te passen ;), maar ben er vrij zeker van dat ik dat in het begin wel gedaan had met mijn "skills".
SG @2green31 augustus 2022 19:01
Er zitten hele moeilijke en ook hele makkelijke liedjes tussen. Maar ja als de tofste songs juist die moeilijke zijn. Omdat de keue beperkt is in rocksmith2014. Heb bass van toen elk liedje geprobeerd krijg je ook thropy voor. Op PSN en PC. En dan kom in aanraking met liedjes waar je nooit interesse in had.
Zo heb Walk - Foo fighter die kon ik niet. Maar ontdekt in Rocksmith 2014.
Op Fender strat lead en Rythm.
Op jassbass bass

Op Gibson LP studio met geforce auto tuner. Gunsn roses AFD maar die zit er niet in die probeer ik op YT vind die te moeilijk.
Dan thunderstruck van ACDC dat rifje. Kweste van heel veel oefenen helaas geen tijd.
Tja als er tijdje uit ben dan begin met paar makkelijke liedjes en dan weer op bouwen.
Finniemc @Finraziel31 augustus 2022 19:08
Aangezien ik maar heel occasioneel speelde had ik dat probleem ook.

Dan had ik voordien Are U Mine? van de Arctic Monkeys wel onder de knie maar een twee maanden later was ik de helft al vergeten en ging dat veel en veel te snel voor mij.
bzzzt @2green31 augustus 2022 10:12
Vind het een boeiende game maar wordt er ook een goede speeltechniek aangeleerd? Lijkt me niet prettig om de RSI achievement te halen ;)
xFeverr @bzzzt31 augustus 2022 11:21
Er zal niet iemand actief naar je houding kijken. Ik heb zelf nooit gitaar gespeeld of lessen gehad, maar ik kan me voorstellen dat een gitaarleraar je houding bekijkt en verbeterd.
Je kunt wel zeggen hoe iemand moet spelen, je kunt ook laten zien hoe iemand moet spelen, maar je kunt niet iemand corrigeren en laten voelen hoe je moet spelen. (Door bijvoorbeeld de elleboog naar de juiste plek te duwen tijdens het spelen oid, ik noem maar een dwarsstraat. ik weet niet eens of dat belangrijk is :+)
jibjqrkl @bzzzt31 augustus 2022 12:30
Vind het zelf wel een aardige manier om nummers te leren/beter te begrijpen hoe ze in elkaar zitten. En door het veel te spelen wordt je vanzelf naturlijk ook beter en die skills vertalen prima naar een echte gitaar. Maar de basis is inderdaad wel iets waar het mis kan gaan. Voor mensen die denken alleen dit te willen gebruiken om gitaar te leren spelen zou ik zeggen doe iig eerst of ernaast een paar lessen zodat je in ieder geval die basis goed hebt en dat iemand dat ook voor je kan bevestigen
SG @jibjqrkl31 augustus 2022 19:12
Ik doe het voor de fun. Geen band ambities. Is gewoon vet als je via SL5 buis versterker met flinke gain en distortion je favo song na te spelen. En je merkt dat geluid de tone groot gedeelte is. Tja dat wordt elke keer beter als vaker probeert.
Maar het is niet de optimale manier om te leren. Probleem is dat je liedjes probeert uit je hoofd te leren . Maar dat is juist niet goed om 100 liedjes uit je hoofd te leren .
Het gaat dan ook om de scales mode en ratios tussen de root note 5th etc dat makelijker met ook onbekende liedje sneller op pakt en ook elf de juiste noten kan vinden voor fill ins en improvisatie. Maar ja dat stap te ver voor mij vergt ook veel meer tijd wat je er in moet stoppen. Op gegeven moment ontdek je ook patronen die terug keren. Op zich ben ik gegaan voor lead en bass . Rythm strummen heb nog redelijk grote moeite mee. Lijk wel motorisch gestoord.
Voor muziek theory volg ik Rick Borato en Adam Neely
yinx84 31 augustus 2022 10:03
Heb nog een Real Tone kabel liggen, dus ga het zeker een maandje proberen. Zeker omdat ik benieuwd ben naar de oefentools, niet zozeer het 'guitar hero' achtige gedeelte.

Heb aardig wat uurtjes in Rocksmith zitten, maar het is en blijft altijd 'play by the numbers'. Een liedje leren is een flinke timesink, en had altijd het gevoel gehad dat ik nooit echt skills opbouwde die ik toe kon passen op een volgend nieuw liedje. Ben na Rocksmith mij dan ook meer bezig gaan houden met het oefenen van scales en een cursus muziektheorie gaan volgen. Pas daarna kwam het écht tot leven.

Hopelijk bieden die oefentools wat interessante oefenroutines.
livePulse @yinx8431 augustus 2022 10:11
Ben na Rocksmith mij dan ook meer bezig gaan houden met het oefenen van scales en een cursus muziektheorie gaan volgen. Pas daarna kwam het écht tot leven.
Precies... zo moet je dit soort dingen zien: een opstapje om "iets" te leren, in dit geval gitaar. Verder dan dat gaat het alleen nooit, daar heb je meer en betere begeleiding voor nodig (zoals gitaarles/theorieles). Zelf speel ik 30+ jaar gitaar, heb heel veel mezelf aangeleerd maar ook les gehad en dat geeft toch meer voldoening omdat je niet simpel iets naspeelt dat op een scherm voorbij komt. Het blijft daarbij, gaat niet de diepte in en geeft geen interactie met bv een leraar, waardoor je veel meer uit een liedje kunt halen dan wordt gepresenteerd.
Invisible_man @livePulse31 augustus 2022 10:37
Ja zo denk ik er ook over. Toen de originele delen uitkwamen heb ik het toen ook wat geprobeerd, maar ook al was gitaar toen nieuw voor mij, speelde ik toen al 20+ jaren saxofoon en ik miste echt de mogelijkheid om vooruit te kunnen kijken wat je in het echt wel kan en je dus niet alleen te reageren op wat op het scherm gebeurd en ik merkte dat je meer bezig was om zo te spelen dat de noten goed herkend werden dan om echt mooi te spelen. Ook vond ik de opbouw van de moeilijkheidsgraden vaak niet handig. Eerst heb je dan bijvoorbeeld steeds maar één nootje, maar op het moment dat je meer naar wat het moet zijn kwam, werd het spelen al zo anders dat wat je van het spelen van dat ene nootje geleerd had al niet zoveel meer waard was. Ik heb dan liever meteen alle noten, maar dan op een langzamer tempo, wederom zoals je het in het echt ook zou doen.

Maar goed, aan de andere kant heb je legio mensen die wel eens iets met gitaar willen doen, maar de stap om les te nemen nog wat te veel van het goede vinden.
Linkser @yinx8431 augustus 2022 10:11
Via deze methodiek leer je, bijna, geen techniek inderdaad.
Een "real-life" docent doet dat, als het een goede is, uiteraard wel.

Maar dit aangevuld met echte lessen lijkt me een goed pad naar een succesvolle manier van gitaar leren.

Sowieso de mooiste hobby die er bestaat! :D
RxTweak 31 augustus 2022 10:29
Waarom niet voor XBOX en Playstation? Dit lijkt me dan typisch een spel wat je graag op een groot scherm zou willen spelen, omdat er een hoop dingen voorbij komen waar je op moet reageren. Daarnaast wil je ook graag een fijne houding aannemen op de bank of een comfortabele stoel. Ik voorzie nu veel gebruikers die bekrompen achter een laptop gaan zitten op een bureaustoeltje, jammer..
thetakman @RxTweak31 augustus 2022 10:53
grootste probleem met de consoles (want de vorige versie was hier wel op uitgekomen) is de delay tussen scherm en geluid.

Je hebt namelijk een Real tone kabel (gitaarkabel naar USB) deze gaat in de xbox.
Die moet dit geluid door het spel opnemen als een soort microfoon. Vervolgens gaat het via HDMI naar je tv en met een beetje ongeluk naar een sound bar.

Hierdoor krijg je ENORME delay tussen beeld en geluid, iets wat met gitaar spelen onmogelijk wordt.
De enige goeie oplossing hiervoor is om een SPDIF kabel vanuit de xbox naar een externe speaker te doen die dit ondersteund (zelfs soundbar op de TV via hdmi is een ramp) De klachten op fora en gebruikers die dit niet goed werkend kregen waren enorm.

Dus het is een beetje raar dat je een "spel + kabel" bundle koopt, maar dat het dan eigenlijk alsnog niet werkt en je meer nodig hebt.
jibjqrkl @thetakman31 augustus 2022 12:35
Er zitten wel instellingen in het spel waarmee je de latency van het spel zelf kan aanpassen zodat met een beetje prutsen het wordt afgesteld tegen de latency van je tv/sound. Maar dit is idd niet altijd even makkelijk om perfect te krijgen. Om nog maar te zwijgen over diverse "smart" functies in de meeste tv's waardoor er zomaar ineens 5ms latency bovenop komt midden in het nummer omdat je tv even wat achtergrondbeelden mooier wilt maken
crazyboy01 31 augustus 2022 14:39
Ik heb hier een echte elektrische gitaar staan en wil het dolgraag leren, maar met de YouTube tutorials vind ik het nog vrij lastig. Er komt wel iets uit, maar goed is het niet.

Werkt dit nou echt zonder enige ervaring om het te leren, of is het stiekem toch gewoon voor de mensen die het al kunnen en een soort Guitar Hero ervaring met echte snaren zoeken?
nullbyte @crazyboy0131 augustus 2022 15:01
Nee dit is geen vervanger van een echte instructeur. Ik heb mezelf de basis geleerd door te luisteren naar CD's en met een akkoorden boek. Daarna les gehad van een instructeur en daarna jaren later veel geleerd van Marty Schwartz en Justin Sandercoe op Ytube. Als je een echte beginner bent en geen geld hebt voor echte lessen dan raad ik deze twee personen aan voor beginnerlessen. Het begint bij de basics, van hoe houd ik een gitaar vast tot de pentatonische toonladder tot de modes van de diatonic major scale. Ook Paul Davids uit Nederland heeft geloof ik een goede cursus voor beginners al moet je die kopen en geeft hij slechts kleine lessen op ytube en via patreon.

Maar nogmaals voor een pure beginner raad ik echte lessen aan zodat je jezelf geen verkeerde gewoontes aanleert. Dat is namelijk enorm lastig om weer af te leren. Verder is het langzaam oefenenen.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 23 juli 2024 04:44]

SG @crazyboy0131 augustus 2022 19:35
Het leer proces is met zoals alles gewoon veel doen. Dan wordt het vanzelf beter.
Dat heeft gewoon veel tijd nodig.

Wat bij mij heel veel heeft geholpen is dat gitaar in de woonkamer grijpklaar staat. Dus je bent zo aan de gang. Al had ik vroeger 5 gitaren grijp klaar staan.
Strat strat
Strat in d tune
LP studie e stepdown
Jassbass
Ibanez 6 string bass
Gretch boven
En nog grijp klare fender acoustische bass.

Nu zijn er minder gitaren onder en wordt er minder naar gegrepen
XBWillem 31 augustus 2022 09:54
Interessant! Met name omdat er zo veel nummers zijn. Ik oefen met Yousician, wat ook te gebruiken is op je laptop. Ik ben benieuwd hoe het zich tot elkaar verhoudt.
SG @XBWillem31 augustus 2022 18:37
Dat valt tegen 5000 is niet veel. Want het zijn veel genres en als je nogal bepaalde liedje leuk vind kan zijn dat je 5% wilt spelen van 5000 heb je 250 liedjes maar je mist die andere 10000 die je ook leuk vind of wilt spelen. Daarom is die Custom DLC zo popie waar je wel die andere iconische song’s kan spelen of op yt maar dan mis je de leer features.
iiMilan 31 augustus 2022 10:35
Super fijn dit! Ik wist helemaal niet dat dit bestond. Nu kan ik eindelijk interactief gitaar gaan leren spelen! Bedankt voor de informatieve bericht erover!

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