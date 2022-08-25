Nvidia hint op verdere prijsverlagingen voor videokaarten

Nvidia heeft in de bespreking van zijn kwartaalcijfers gehint op verdere verlaging van de prijs van videokaarten. De fabrikant heeft te veel videokaarten gemaakt en heeft daarom afspraken gemaakt 'om de prijzen van high-end desktopvideokaarten aan te passen'.

Nvidia-ceo Jensen Huang spreekt tegen investeerders in de bespreking van de kwartaalcijfers over de prijsaanpassing. "We hebben programma's met onze partners geïmplementeerd om de prijs van het product in het verkoopkanaal anders te positioneren in voorbereiding op de volgende generatie videokaarten."

Die volgende generatie is vermoedelijk de RTX 4000-serie, die Nvidia dit najaar wil uitbrengen. Dat kan de vraag naar RTX 3000-kaarten verlagen, hoewel Nvidia zegt dat ze in het assortiment blijven. Om de bestaande voorraad alsnog te verkopen, zou Nvidia retailers dus willen helpen. Die prijzen daalden afgelopen half jaar al fors.

Nvidia bevestigt dat het met een grote voorraad onverkochte videokaarten zit. Huang zegt daarover dat Nvidia heeft geproduceerd voor een markt met veel vraag. "En dus kwamen we te zitten met een te grote voorraad. Onze strategie is om aan partners minder te verkopen dan zij aan klanten verkopen, zodat zij hun voorraad kunnen corrigeren. Dat gaan we in de komende kwartalen doen."