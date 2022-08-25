Nvidia hint op verdere prijsverlagingen voor videokaarten

Nvidia heeft in de bespreking van zijn kwartaalcijfers gehint op verdere verlaging van de prijs van videokaarten. De fabrikant heeft te veel videokaarten gemaakt en heeft daarom afspraken gemaakt 'om de prijzen van high-end desktopvideokaarten aan te passen'.

Nvidia-ceo Jensen Huang spreekt tegen investeerders in de bespreking van de kwartaalcijfers over de prijsaanpassing. "We hebben programma's met onze partners geïmplementeerd om de prijs van het product in het verkoopkanaal anders te positioneren in voorbereiding op de volgende generatie videokaarten."

Die volgende generatie is vermoedelijk de RTX 4000-serie, die Nvidia dit najaar wil uitbrengen. Dat kan de vraag naar RTX 3000-kaarten verlagen, hoewel Nvidia zegt dat ze in het assortiment blijven. Om de bestaande voorraad alsnog te verkopen, zou Nvidia retailers dus willen helpen. Die prijzen daalden afgelopen half jaar al fors.

Nvidia bevestigt dat het met een grote voorraad onverkochte videokaarten zit. Huang zegt daarover dat Nvidia heeft geproduceerd voor een markt met veel vraag. "En dus kwamen we te zitten met een te grote voorraad. Onze strategie is om aan partners minder te verkopen dan zij aan klanten verkopen, zodat zij hun voorraad kunnen corrigeren. Dat gaan we in de komende kwartalen doen."

videokaarten voor een appel en een ei
Videokaarten voor een appel en een ei

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-08-2022 07:33 187

25-08-2022 • 07:33

187

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Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G

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Reacties (187)

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LongTimeAgo 25 augustus 2022 07:58
Zolang de RTX3060 geen 300-350 euro is en de RTX3070 geen 400-450 euro is geloof ik niet in de 'drastische daling van de prijzen'.
snakeye @LongTimeAgo25 augustus 2022 09:34
Inderdaad. En dan hoor je mensen roepen, ja maar ze zitten nu op MSRP!

Joepie na twee jaar eindelijk op de inflated MRSP van Nvidia voor de RTX3000 series met Nvidia tax.
Ik vind de prijzen nog steeds te hoog voor de performance die je er voor terugkrijgt.

Ik zit nu nog op een 1070Ti. Ooit aangeschaft in 2017 voor ongeveer 475 toen waren de prijzen ook al een tijdje hoog. We zijn nu 5 jaar later en als ik iets in hetzelfde prijs segment iets wil kopen zo rond de 500 euro zou ik uitkomen op een 3060ti die heeft +/- 40% betere perfomance. Dus na 5 jaar 500 euro lappen voor een kaart met 40% betere performace. Mischien zijn we in het verleden verwend maar in vind het maar magertjes.

Nu zit ik zelf nog niet te spingen op een upgrade dus ik wacht lekker de aankomende gereratie af.
Enige kaarten die voor mijn gevoel die op dit moment een redelijke goede prijs performance hebben zijn de RX6600(xt).
michielonline @snakeye25 augustus 2022 16:44
Dan maak je nog een eerlijk vergelijk op basis van performance. Overstappen van een 1070ti naar 3060ti klinkt een beetje als je Audi A6 inwisselen voor een nieuwere A3.

Als je in dezelfde lijn gaat vervangen (dus voor een 3070ti) dan moet je nog een redelijk aantal jaren wachten voordat de prijs naar die 500 euro terugloopt.

Dit is ook een beetje het probleem van de prijs stelling van Nvidia. Omdat de nieuwe serie sneller is t.o.v. De oude vinden ze dat deze duurder mag zijn. Terwijl ze eigenlijk gewoon een markt segmentatie zouden moeten gebruiken. 60 serie is budget, Max 250 euro. 70 serie is mid range, prijs 250-500, 80 serie is ultra, prijs 500-800, 90 serie voor 900+

Dit werkt echter natuurlijk alleen als games deze extra power ook kunnen gebruiken en daar gaat het scheef. Ja de nieuwe kaarten zijn sneller, maar de behoefte naar meer power vanuit games is niet evenredig gestegen waardoor je nu waarschijnlijk met een tier lager uit kan. Omdat Nvidia evenveel wil verdienen hebben ze die tier lager gewoon even duur gemaakt als de tier die je al had.
Ludewig
@snakeye25 augustus 2022 10:47
@snakeye Het instorten van de euro maakt het helaas nog erger. We hebben wat dat betreft ook koopkracht ingeleverd, bovenop de hoge inflatie.
YangWenli @Ludewig25 augustus 2022 11:51
Maar een gaming PC functioneert dan wel weer als space heater voor de winter dus je bespaart op gas.
likewise @YangWenli25 augustus 2022 13:59
Precies, en verwarmen met COP = 1 is vaak goedkoper dan verwarmen met gas onder de huidige tarieven.
jhnddy @likewise26 augustus 2022 08:27
Alleen als je zonnepanelen hebt dan.
Pianist1985 @YangWenli25 augustus 2022 18:22
Dat is maar marginaal méér dan vroeger, en komt hoofdzakelijk omdat fabrikanten tegenwoordig echt (bijna) alle performance al af fabriek eruit persen terwijl je vroeger moest gaan overklokken en fabrieksinstellingen veel conservatiever waren.

Vrijwel elke 5820K haalt 4.6ghz. 200 watt? Geen punt. Een wat duurder model van de R9 390X, bijvoorbeeld de Sapphire Toxic of MSI Lightning, trek je ook 400 watt mee als je die gaat overklokken. Maar je haalt nu ook geen 20% overkloks meer. Per saldo is als je zou gaan normaliseren voor voltage/clockspeed curve en bijbehorend verbruik, hardware niet eens zoveel energieslurpender geworden, het is het tunen ervan dat het verschil maakt.

[Reactie gewijzigd door Pianist1985 op 24 juli 2024 21:43]

michielonline @Ludewig25 augustus 2022 16:47
Klopt, dus als Nvidia nog iets wil slijten in Nederland moeten ze de prijzen in euro’s gelijk houden of laten zakken.
Xbox one X kost ook nog steeds 499 terwijl de koers van de euro in de afgelopen jaar min of meer in het ravijn gevallen is. Het kan dus wel!
ikt @snakeye25 augustus 2022 10:17
Ja, echt bizar dat niemand aandacht schenkt aan wat je relatief ervoor terug krijgt na X jaar. De 1000-serie en de laatste GCN kaarten gaven geweldige price/performance en sinds de 2000 serie ga je er eigenlijk weinig op vooruit, als je euro-per-frame rekent.

De afgelopen jaren zijn dus vooral stagnatie geweest, voor als je in dezelfde prijs-range wil upgraden.
LongTimeAgo @snakeye25 augustus 2022 10:37
Lang geleden de GTX1060 voor 290 euro gekocht en later de RTX2070 voor 420 euro.
Kort daarna begon de achterlijke prijsstijging.
Bizar.
_Eend_ @LongTimeAgo25 augustus 2022 11:18
Het is dat ik geen vervanger had, maar anders had ik tijdens het hoogtepunt mijn RX 590 verkocht. Ik zag vraagprijzen van 350-400 euro voorbijkomen op de verschillende tweedehands websites en hier in de PW.

Jammer genoeg had ik geen vervanger, anders had ik het wel geweten :P
Maxxilopez @LongTimeAgo25 augustus 2022 11:58
1080ti voor 600 euro gekocht. Draait nog steeds mijn games prima!
Wachtend op RDNA 3 of lovelace. Ben benieuwd wie er beter is deze generatie. Ik denk dat AMD een goede sprong gaat maken op perf/watt.
LongTimeAgo @Maxxilopez25 augustus 2022 12:18
Het is jammer van de RT cores, maar een maat van me heeft ook de 1080Ti en draait nog steeds álles op een perfecte manier. Hij zit nu pas te twijfelen om de RTX4070 of 4080 te halen als die prijzen een beetje normaal worden. De RTX20 en 30 serie had hij gewoon niet nodig.
En wellicht kan die kaart nog prima mee als de RTX40 serie ook belachelijk duur woden.
Arrigi @snakeye25 augustus 2022 10:53
Of een RX580 die half 2017 voor pakweg 250 (of misschien wel minder) te vinden was en gedurende 2018-2019 voor 160 te vinden kon zijn.

Nu, 5 jaar later, koop je dan een RX6500XT met vergelijkbare of iets snellere performance voor pakweg.. 200-240 euro. Ná de prijsdaling. Anders was het ook 300.

5 jaar later, een paar procentjes meer performance voor gelijkaardige prijs. Echt geweldig.

Om te eindigen nog een leuk stukje over cost per frame van april dit jaar.
Señor Sjon @snakeye25 augustus 2022 11:49
Ik heb een 1080 en die was tot grofweg een halfjaar geleden duurder op MP dan wat ik ervoor betaald heb in 2017 via [Amazon] Korting op Nvidia GTX 10x0 + cashback. Er was een tijd dat een goede midrange 2-300 euro, een high end 4-500 en de elite tot 8-900 euro te koop was. Men is zo gewend geraakt aan debiele prijzen dat men nu schrikt dat ze ermee blijven zitten? De productiekosten zijn niet navenant gestegen.
Dennism
@LongTimeAgo25 augustus 2022 08:43
Hou er wel rekening mee dat door de zwakke euro wij mogelijk minder zien van deze prijsdalingen dan gehoopt, als bijvoorbeeld de kortingen in het retail kanaal gelijk zijn voor de US en EU markt zal dat op de US markt veel meer zichtbaar zijn. Immers met de huidige koersen ($1 = €1) zou een product dat in de US $449 kost bij een webshop hier €543 kosten omdat winkeliers hier verplicht incl BTW. moeten adverteren en in de US prijzen altijd Excl BTW. zijn en als er achteraf sprake is van BTW deze vaak veel lager is.

Of met de huidige koersen €400-€450 realistisch is voor een RTX 3070 in de EU is dus ook maar de vraag.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 24 juli 2024 21:43]

DennisH82 @Dennism25 augustus 2022 08:46
Zo laag verwacht ik ze inderdaad ook niet, er zal hopelijk nog +/- 50 tot 100 afgaan, daarmee houd ik denk ik een heel eind op.
LongTimeAgo @Dennism25 augustus 2022 10:39
Ja dat snap ik wel.
Maar al zouden ze 50 euro hoger zijn dan de bovengenoemde prijzen geloof ik t al.
wiseger @Genosha25 augustus 2022 11:59
De oude prijzen hebben weinig met Corona te maken. De extreme prijzen werden destijds veroorzaakt door de crypto rage waarbij de halve wereld mining farms begon in te richten met tientallen, honderden en soms zelfs duizenden video kaarten.

Nu met de gestegen energie prijzen en de gedaalde crypto koersen, is dat niet langer rendabel dus stoppen de farms er massaal mee. Grote partijen tweedehands kaarten overspoelen de markt. Vraag naar nieuwe kaarten vanuit de crypto markt is opgedroogd.

Gevolg is dat NVidia zich weer op de gamer gaat richten. Nu is die gewend aan torenhoge prijzen dus wil NVidia niet terug naar het prijspeil van voor de crypto rage. Dus gaan ze hun monopolie gebruiken om de prijs kunstmatig te stutten door 'schaarste' te creëren. Zodat de nieuwste kaarten gewoon lekker aan de prijs kunnen blijven bij de introductie.
HugoBoss1985
@Genosha25 augustus 2022 09:28
De webwinkels zullen ook wel moeten.
Hoge prijzen blijven hanteren en niet verkopen is je eigen glazen ingooien.
Als je even een "random webshop" erbij pakt en dan ziet dat ze van één model 3080 12gb videokaart 375 (!) stuks hebben (edit n.a.v. reactie hieronder: te koop aanbieden) ... met een verkoopwaarde van zo'n grofweg €350.000. :+
En dus voor de duidelijkheid: dat is maar één model videokaart, ze (edit: hun leverancier(s)) hebben nog veel meer op voorraad ;)
Daar wil je als winkel (edit: leverancier) absoluut niet mee blijven zitten... tenzij de videokaartprijzen weer enorm door het dak gaan.

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 24 juli 2024 21:43]

MSalters @HugoBoss198525 augustus 2022 14:51
Da's overigens vaak de voorraad inclusief hun groothandel, en die groothandel heeft weer meer klanten. Dus sommige van die 375 kaarten kunnen nog door verschillende webshops verkocht worden.

Evengoed, er zit nog voor miljarden aan voorraad bij de hele handel. En een 3080 is gewoon een concurrent van de 4070, dus als de voorraad nu niet verkocht wordt dan komt over een jaar er druk op de mid-range prijzen.
HugoBoss1985
@MSalters25 augustus 2022 15:10
In dit geval lijkt dat zeker zo te zijn, dus ik had het anders moeten verwoorden!
Er is sprake van meer dan één dag levertijd, waarbij het in het geval van eigen voorraad maar 1 dag is bij die webshop.

Kun je toelichten waarom er dan (pas) over een jaar druk op de mid-range (bedoel je dan 4070 als midrange? )prijzen komt?
MSalters @HugoBoss198525 augustus 2022 15:14
Ik stel niet dat de prijsdruk (pas) over een jaar komt - ik stel dat als de prijsdaling nu niet genomen wordt, dat die dan over een jaar komt. De reden is dat de pijn effectief binnen twee jaar genomen moet worden. Tegen 2024 kun je die 3080 niet meer kwijt.
DennisH82 @LongTimeAgo25 augustus 2022 08:10
Inderdaad ze zijn nog steeds gewoon te duur, maar laten we hopen dat er nog wat afgaat :)
Decarsul @LongTimeAgo25 augustus 2022 10:38
Ben het helemaal met je eens.
Ze zitten nu ongeveer op MSRP. Maar grappig genoeg, de FE varianten zitten al een tijdje op MSRP als je kijkt naar het europese aanbod. Als je kijkt naar de FE varianten voor de Amerikaanse markt, zie je daar wel dat het onder MSRP zit. En de conversie USD naar EUR is het ook niet. Want 50 voor een 3070 ti, 60 voor een 3080 en 70 voor een 3080ti is niet terug te rekenen naar een vast percentage.

EU Shop vs US Shop

Met andere woorden. Als EU persoon voel me ik flink gena...... ;)

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En @Dennism heeft gelijk... BTW vergeten. Omdat ik stom genoeg verwachtte dat er wel een asterix ofzo bij zou staan om dat aan te duiden :S

[Reactie gewijzigd door Decarsul op 24 juli 2024 21:43]

Dennism
@Decarsul25 augustus 2022 11:12
Ik snap eigenlijk niet waarom je je genaaid zou voelen bij die prijzen als EU inwoner, immers US prijzen worden Exclusief BTW geadverteerd en EU prijzen inclusief. Je vergelijkt nu dus geen Appels met Appels.

Ga je dat wel doen en kijk je beide naar de prijs Excl BTW, dan zie je dat de US prijs $599 is voor een RTX 3070 Ti bijvoorbeeld en de EU prijs is dan €537, gezien dat de dollar koers $1 = €1 zou die prijs juist voor ons EU ingezetenen relatief gezien gunstiger zijn.
MornixRS @LongTimeAgo25 augustus 2022 11:30
Tja een RTX 3070 haal je nu al voor rond de 600 dus we komen aardig in de buurt. MSRP boeit mij verder totaal niet het gaat om de marktprijs en hoeveel die lager wordt.
LongTimeAgo @MornixRS25 augustus 2022 12:20
En alsnog vind ik dat een schrikbarend hoog bedrag als je bedenkt dat de RTX2070 meermaals voor 380, 390, 400 +/- euro verkocht is vlak voor de prijsstijgingen. Vooral als je naar price/performance gaat terugrekenen. Als die 500 aantikt (of lager) dan kan ik pas écht geloven dat Nvidia bezig is om hun 'oude stock' weg te werken voor de RTX 40 serie launch.
MornixRS @LongTimeAgo25 augustus 2022 13:29
Ben ik zeker met je eens maar we komen van prijzen die rond de 1000 lagen voor de betreffende kaart dus we zijn op de goede weg.
Danny Phantom @LongTimeAgo25 augustus 2022 16:18
MSRP van de 3060ti was op release 430. Mag inmiddels wel richting de 300 om het interessant te maken, met de nieuwe generatie op komst
Quadrupeltje @LongTimeAgo25 augustus 2022 16:47
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Zolang de RTX3060 geen 300-350 euro is en de RTX3070 geen 400-450 euro is geloof ik niet in de 'drastische daling van de prijzen'.
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Zo lang de bejaarde 1660 en 2060 nog steeds/alweer verkocht worden (wie koopt nog zoiets?) zullen deze kaarten niet of nauwelijks goedkoper worden.
LongTimeAgo @Quadrupeltje26 augustus 2022 10:11
Ja die kaarten zijn ge-herintroduceerd door de enorme vraag vanuit de gaming community... Maar waarom je die zou kopen is mij ook een raadsel. Tenzij je écht wanhopig bent naar iets dat nét aan een beetje 1080p/60fps kan gamen.
Quadrupeltje @LongTimeAgo26 augustus 2022 12:42
Idd,

Het prijspunt van die bejaarde 1660/2060 is waar je de 3060 zou horen nu, en dan kan de rest daarboven (3060ti/3070(ti) ook met prijs omlaag zonder in elkaars vaarwater te komen.

Zolang er nog voorraad is van die oude kaarten gaat er helaas geen drastische prijsverlaging komen voor de 60/70 series.
Mipje @LongTimeAgo30 augustus 2022 09:38
Ik heb een 1060 6gb. Draait alles op stabiele 60 fps met vsync aan. Settings allemaal max, behalve bij de meest veeleisende games dan op high naar max... 1080p scherm. Eigenlijk nog steeds een hele goede budget kaart. Niet iedereen heeft uw portefuille he. Of als je nu moet idd, en wacht op de volgende generatie of de 3xxx generatie goedkoper wordt.
LongTimeAgo @Mipje30 augustus 2022 11:05
Ik heb ook lange tijd de 1060 6GB gehad. Eigenlijk uit 'wanhoop' overgestapt op een RTX2070 omdat ik Red Dead Redemption 2 op 1440p wilde spelen.
Vrijwel alle andere spellen draaide verdomd goed op 1440p met dat kaartje (toen die nieuw was met de destijdse spellen).

Tevens is het nog steeds de meest gebruikte kaart op Steam.

Maar het gaat nu meer over het feit dat Nvidia de GTX1660 en RTX2060 heeft ge-herintroduceerd nadat deze al 'end of life' waren. Met ook nog eens bizar hoge prijzen. De kaarten zijn niet slecht, maar de prijzen die deze kaarten kregen had hun RTX3050 en RTX3060 zijn moeten krijgen.
Mipje @LongTimeAgo31 augustus 2022 13:46
Akkoord, herintroductie is idd vreemd tenzij je oude voorraad chips op moet maken, maar dan wel voor redelijke prijs aanbieden.
rjmno1 @LongTimeAgo26 augustus 2022 12:07
Nee dat denk ik ook niet.Ik geloof dat nvidia kunstmatig de prijzen hoog houden zij waren anderdaags op het nieuws dat ze de voorraden eerst moesten verkopen, maar als ze dat voor een zacht prijsje doen dan zijn ze de videokaarten zo kwijt maar nvidia kennende hebben ze dat nog nooit gedaan.Bovendien zitten we met een nieuwe recessie dus ik weet niet hoe de bal gaat rollen.De euro staat nu lager als de dollar.

[Reactie gewijzigd door rjmno1 op 24 juli 2024 21:43]

D.J.P. 25 augustus 2022 08:36
"Onze strategie is om aan partners minder te verkopen dan zij aan klanten verkopen, zodat zij hun voorraad kunnen corrigeren." suggereert toch dat ze weer meer schaarste op de markt willen creëren om juist potentiële drastische prijsdalingen te beperken, of begrijp ik iets niet?
lordsnow @D.J.P.25 augustus 2022 10:21
Het klinkt alsof nVidia afspraken heeft met hun partners wat betreft het aantal kaarten dat men moet afnemen. nVidia is nu dus akkoord dat de partners minder hoeven afte nemen zodat deze de gelegenheid krijgen om hun overschot aan voorraad weg te werken.
Ludewig
@lordsnow25 augustus 2022 10:45
Ja, Nvidia staat erom bekend dat ze hun partners dwingen om bepaalde hoeveelheden af te nemen. Maar uit dit verhaal haal ik vooral dat Nvidia lagere prijzen gaat rekenen aan hun partners, zodat die de kaarten weer voor lagere prijzen kunnen verkopen. Daardoor worden er meer kaarten verkocht.

Uiteindelijk zal Nvidia de eigen voorraad aan kaarten toch weg willen werken.
MSalters @Ludewig25 augustus 2022 14:55
NVidia heeft niet of nauwelijks een voorraad aan kaarten - ze maken de GPU's en partners maken de kaarten. Vroeger hadden we nog wel eens kaartjes met 2 GPU's, dus toen was dat nog een significanter verschil. Had je teveel GPU's voor de mid-market, dan kon je die voorraad wegwerken in de high-end.

Maar nu is het effectief irrelevant. NVidia moet alsnog van die voorraden GPU's af, en dat kan alleen door ze te verkopen aan partners die dan voorraden kaarten krijgen.
Ludewig
@MSalters25 augustus 2022 15:13
NVidia heeft niet of nauwelijks een voorraad aan kaarten - ze maken de GPU's en partners maken de kaarten.
Als je zorgvuldig leest, zul je zien dat ik dat niet anders beweerd hebt. Ik heb alleen niet expliciet vermeld dat de lagere prijzen die Nvidia rekent gaan over de componenten die zij aanleveren. Overigens is het volgens mij zo dat Nvidia ook het geheugen aanlevert.
SinergyX @D.J.P.25 augustus 2022 09:29
Probleem is dat niemand open kaart durft te spelen.

'volgens insiders' zouden fabrikanten enorme voorraden hebben omdat ze massaproductie zijn gaan doen toen het kon, maar onder andere de hele cryptomining in elkaar stortte.

Andere zeggen dat het een kwestie van 'schaarste' creeeren is voor de nieuwe generatie uit komt, daarmee forceer je mensen automatisch de nieuwe generatie te kopen ipv een goedkopere oudere (die prijs/performance gelijke) kaarten.
Cid Highwind @SinergyX25 augustus 2022 11:37
Maar wat dan met de oude chips doen? Omkatten naar een midrange kaart van de nieuwe generatie, maar met navenant prijskaartje?

Of gewoon een landfill aanleggen omdat het te prefereren is boven de markt z'n werk te laten doen en prijzen te zien dalen?

Dat laatste zou een gigantisch etisch schandaal zijn, maar ik zie ze er wel voor aan als het onder de streep een beter financieel resultaat biedt.
MSalters @Cid Highwind25 augustus 2022 14:57
Een andere oplossing is om ze in de OEM markt weg te zetten, zodat ze niet de markt voor losse kaarten verstoren. Maak een GTX 4040 exclusief voor Dell, zodat er geen los prijskaartje aan hangt.
Jason X @D.J.P.25 augustus 2022 09:34
Ik lees het anders: Nvidia stuurt aan op lagere prijzen. Hierdoor is het voor consumenten interessanter om de kaarten te kopen. Omdat volgens dit bericht Nvidia minder levert aan hun partners, kunnen deze partners hun voorraden wegwerken.

De schaarste is dus niet t.o.v. de consument.
wiseger @D.J.P.25 augustus 2022 11:50
Je begrijpt het uitstekend. Kunstmatige schaarste creëren zodat de prijs niet al teveel daalt.

Typisch gedrag van een monopolist. Tijd voor de Europese commissie om in actie te komen zou ik zeggen.
MSalters @wiseger25 augustus 2022 15:02
Nee, de EC is wel zo slim dat ze daar geen tijd aan gaan verspillen. Bedrijven zijn niet verplicht om met hun eigen oude voorraden te concurreren.

Het helpt ook niet voor je argument dat Intel over Arc struikelt. NVidia kan naar Intel wijzen, en dat is een overtuigend argument dat GPU's ingewikkelde dingen zijn waar logischerwijs dus ook een prijskaartje aan hangt. Sterker nog, NVidia zou realistisch de prijs voor de 3050 kunnen optrekken met als expliciet argument dat ze Intel ruimte willen bieden op de low-end.
jhnddy @MSalters26 augustus 2022 09:05
Nou, dat concurreren met eigen voorraad mag wel eens snel verplicht worden. Het is niet anders dan verspilling als product X geproduceerd wordt en bedrijven het liever vernietigen dan dat ze het verkopen/weggeven.
MSalters @jhnddy26 augustus 2022 09:11
Oh, dat is ook al vrij gebruikelijk. Als de garantiekosten niet opwegen tegen de opbrengst, dan doe je dat als bedrijf. Dan gebeurt wel eens als je QA een steek laat vallen. Allemaal natuurlijk iets wat je met kennis vooraf kunt voorkomen, maar bedrijven zijn niet verplicht om helderziend te zijn.
jhnddy @MSalters26 augustus 2022 09:19
Ik weet dat bedrijven verspillen. Ook bijvoorbeeld in de kledingindustrie. Maar dat zou niet iets moeten zijn waar de politiek zich maar bij neer moet leggen.

Op z'n minst zouden de fabrikanten gedwongen moeten kunnen worden om voor een bepaalde periode onverkoopbare voorraad tegen dumpprijzen aan te bieden of gratis weg te geven. Dan heeft de maatschappij er tenminste nog wat aan. Als er daarna nog over is, mogen ze de producten recyclen. Lijkt me een stuk beter voor deze aarde.
Icrolux @D.J.P.25 augustus 2022 09:55
Het lijkt mij dat ze oude generatie gaan gebruiken om AMD flink the undercutten. De keus wordt dan een goed geprijsde 30x0 of een dure nieuwe gen van AMD of een nog duurde 40x0.
Ludewig
@Icrolux25 augustus 2022 10:41
Het probleem met die theorie is dat Nvidia al veel meer productiecapaciteit voor de 40x0 heeft opgekocht bij TSMC dan ze nodig gaan hebben, dus ze kunnen het beste zoveel mogelijk 40x0 kaarten gaan maken en zo min mogelijk 30x0 kaarten.
umbrella1982 25 augustus 2022 07:37
Ik vroeg me af hoe groot de verdere prijsverlagingen kan zijn tot ze eigenlijk verliez leiden? Was de 3000 serie niet algemen duur om te maken van wegen de geheugen en custome koeler?

[Reactie gewijzigd door umbrella1982 op 24 juli 2024 21:43]

computerjunky @umbrella198225 augustus 2022 12:35
Heel groot, een kaart met 50% verlies levert meer op als een kaart die je helemaal niet verkoopt. En jij bedoeld de Nvidia versie de rest van de fabrikanten hebben geen fancy koeler die kopen alleen een chip van Nvidia.
lastlong @umbrella198225 augustus 2022 07:45
Als de kaarten al geproduceerd zijn dan is dit vooral damage control. Verkopen onder kostprijs is dan ook een optie.
Jan-Will3m @lastlong25 augustus 2022 08:01
Nvidia heeft 2 keuzes.

1. Verkopen voor een lager bedrag om de voorraad op te maken en riskeren dat er minder 4000 serie kaarten worden verkocht.
2.
De voorraad niet verkopen, en de klant dwingen om een dure 4000 kaart te kopen in de toekomst.

Het lijkt erop uit bovenstaand artikel dat Nvidia voor optie 1 heeft gekozen.
ThoffeGast @Jan-Will3m25 augustus 2022 09:34
Misschien ook een probleem dat ze straks helemaal niet zoveel van die 4000 kaarten kunnen produceren door alle problemen en tekorten.
Ludewig
@ThoffeGast25 augustus 2022 11:35
Misschien ook een probleem dat ze straks helemaal niet zoveel van die 4000 kaarten kunnen produceren door alle problemen en tekorten.
Er is nu geen tekort meer bij de productiecapaciteit van TSMC 5, omdat klanten massaal hun orders hebben verlaagd, vanwege de afnemende vraag. Nvidia heeft echter een erg ongunstige deal gemaakt met TSMC door voor miljarden aan capaciteit te kopen voor een hoge prijs, die ze niet kunnen verlagen.

De huidige productieproblemen met chips zitten volledig bij de grote nodes, 28 nm en groter. Dat zijn de chips die bijvoorbeeld massaal in auto's gaan.

Ik voorzie straks eerder een overproductie van 4000 kaarten, zeker als AMD zoals verwacht een erg sterk product neerzet. Dan verliest Nvidia vermoedelijk marktaandeel aan AMD, maar kunnen ze ook minder verkopen door de afnemende vraag in het algemeen. Doordat ze vast zitten aan een hoge afname van chips bij TSMC voorzie ik dat Nvidia de prijzen zal moeten gaan verlagen om al die chips kwijt te raken.
Jan-Will3m @ThoffeGast25 augustus 2022 10:08
Er is overproductie met 3000 kaarten (geweest) dus ik verwacht geen productie problemen (tekorten) met de 4000 serie. De tekorten in de chip industrie lijken nu wel opgelost na 2 jaar.
whiner @Jan-Will3m25 augustus 2022 10:26
We hebben nu overal te korten, in ene keer is alles poef op.
jhnddy @ThoffeGast26 augustus 2022 09:12
Ik verwacht eerder overschot bij de 4000 serie. In EU/VS zijn de energieprijzen hoog waardoor de interesse in dure, onzuige apparaten afneemt. Tegelijkertijd mogen ze in Rusland niet leveren door sancties, en wordt de Chinese markt overspoeld door 2e hands miningkaarten.
computerjunky @Jan-Will3m25 augustus 2022 12:32
Optie 3: Zet de kaarten met een flinke underclock op de markt als low power variant onder een andere naam naast de 4000 serie.

Denk bijvoorbeeld aan een 3080 als een 4060 LP dan is ruwe prestatie ongeveer in lijn maar is het in feite een lager geclockte 3080 en zullen er dus wat nadelen aan kleven doordat je oudere techniek heb.

Ik denk dat er een beste vraag kan zijn naar een chip die voor ruwe fps even snel is als zeg een 4060 maar flink minder sap slurpt.
MSalters @computerjunky25 augustus 2022 15:09
Dat is niet vreemd, dat doet NVidia al. De A2000 is een workstation GPU op basis van Ampere, maar underclocked zodat de hele kaart onder de 75W blijft. En die kaart kost méér, niet minder.
computerjunky @MSalters25 augustus 2022 16:23
Ja die prof. kaarten zijn dan ook meer een gimmick door driver support voor speciale applicaties dan dat ze echt beter zijn in die taak. Als Nvidia zou willen kunnen ze de rest van de ampere kaarten ook die taken uit laten voeren.

Nvidia heeft dus zat opties voor de overgebleven chips.
blorf @lastlong25 augustus 2022 07:55
Wat ze nog hebben liggen is over een half jaar waardeloos. Ik denk dat ze een behoorlijk nauwkeurige berekening uitvoeren en tot op de dag weten wanneer dit in totaal meer gaat opbrengen dan met de bestaande prijzen.
In ieder geval interessant om te zien dat de performance eigenlijk sneller wil stijgen vanwege cryptomining en dat begint te knagen aan de exclusiviteit van videokaarten voor gamers. Zo echt is die "bleeding edge technology" dus niet. Crypto staat het melken van modellen in de weg.

[Reactie gewijzigd door blorf op 24 juli 2024 21:43]

Xeneonic @blorf25 augustus 2022 08:02
De 3xxx serie over een half jaar waardeloos? Statistisch gezien onmogelijk.

Nog nooit gezien dat een vorige generatie videokaart geen waarde meer had bij de introductie van de nieuwe generatie. En dat sinds de introductie van de eerste 3d kaarten op de markt.
Aragnut @Xeneonic25 augustus 2022 08:10
voor de retail wel: wie koopt van product X een 2019 model als het 2021 model er is? Ook al zijn de prestaties gelijk, dan zal de prijs lager moeten zijn om mensen te overtuigen.

Uiteraard worden de kaarten niet in 1 klap waardeloos, zeker op de 2de hands markt niet, maar voor winkels is het een ander verhaal.
apeklootje @Aragnut25 augustus 2022 08:32
Zoals ik (net voor Corona) een RX 580 had gekocht voor 199€ een kaart van de vorige generatie die meer dan voldoende performance gaf voor mij persoonlijk.
Nu een 3070 of 3080 als de 4xxx serie er is kan een goede keuze zijn om de prijs te drukken als je met een budget limiet zit.
DennisH82 @apeklootje25 augustus 2022 08:55
Daar zit ik ook naar te kijken inderdaad ;)
Koja78 @apeklootje25 augustus 2022 09:17
Yep eindelijk vervanging misschien voor mijn Vega56 die me pre corona 400 € heeft gekost.
400-500 € is voor mij echt de psychologische limiet voor videokaarten.
computerjunky @Aragnut25 augustus 2022 12:39
Dat ligt aan de prijs. Er zijn zat kids die nu kwijlen bij de gedachte van een 3080 in hun pc. ALS de 4060 al sneller is wat ik betwijfel dan kan je de 3080 prima goedkoper in de markt zetten en dan is het voor kids zonder veel geld ineens een natte droom die waarheid word.
nzall
@Xeneonic25 augustus 2022 09:32
Het hangt er vooral vanaf hoeveel sneller de volgende generatie is. Als er enige geloofwaardigheid is aan de geruchten van leakers zoals kopiti, dan zou een midrange kaart zoals de 4070 kunnen wedijveren met de 3090 Ti (allebei stock FE versie), en 60% sneller dan de 3070. Dan moet je toch wel een ZEER goede reden hebben om alsnog een 3000 series kaart te kopen...
Ludewig
@nzall25 augustus 2022 11:39
Als de prijs maar laag genoeg is, is elke 3000 kaart interessant.
nzall
@Ludewig25 augustus 2022 11:51
Dan zal Nvidia de prijzen toch ZEER laag moeten maken. Denk dan maar aan prijs gedeeld door twee voor de 3090 Ti. En zelfs dan nog, die superzware kaarten zijn in verhouding zo gulzig van verbruik dat er een hoop andere beslommeringen bijkomen.
Ludewig
@nzall25 augustus 2022 12:22
De stelling hierboven is dat de kaarten waardeloos worden. Dat gaat niet gebeuren.

En uiteraard zullen de duurste kaarten het meeste aan waarde verliezen. Dat is meestal zo, zeker omdat de 3000 serie behoorlijk slecht schaalt.
MSalters @nzall25 augustus 2022 15:06
Het doet inderdaad pijn aan de high-end, maar dat zijn de volumes niet. De 3070 gaat niet door twee; die gaat vergeleken worden met een 4060.
computerjunky @nzall25 augustus 2022 12:42
Als eren 4070 kaart 699 word en je kan straks voor 649 een 3090 kopen dan is die keuze voor velen snel gemaakt.

Meer geheugen en goedkoper.
A_Trouwborst @Xeneonic25 augustus 2022 08:20
Juist met de huidige spanningen in de chipsector (China, Taiwan en de huidige global chip shortage) vermoed ik dat 30 series kaarten nog vrij lang zeer relevant blijven.

Worst case valt China Taiwan binnen en dan ben ik benieuwd of er uberhaupt wel 4000 series kaarten geleverd kunnen worden. Hoewel, dan hebben we meer om ons zorgen over te maken dan alleen GPU's :)
Hobbit13 @A_Trouwborst25 augustus 2022 09:28
Worst case valt China Taiwan binnen
Zeker geen onmogelijk scenario, en dan kan Taiwan zelf niet produceren, en zal Europa waarschijnlijk een ban op alles uit China doen, net zoals nu bij Rusland. Maar in tegenstelling tot Rusland, maakt China enorm veel spullen die we echt nodig hebben, en niet zo maar elders kunnen halen.

Denk dat onze welvaart enorm zal dalen zodra China Taiwan binnen valt.

Of onze overheden vinden de goede relatie met China zo belangrijk dat ze een oogje toeknijpen }>
Bumpy_NL @Hobbit1325 augustus 2022 09:49
Voor de US zal het niet toelaatbaar zijn dat China toegang krijgt tot de laatste generatie fabs. Mochten de fabs (vijandig) worden overgenomen zal de support ook stoppen vanuit de toeleveranciers die gebonden zijn aan de embargo's van de US. Een oogje dichtknijpen gaat niet gebeuren. Hopelijk gaat de situatie niet escaleren, want het stil vallen van grootste (?) moderne fabs zal de welvaart op globaal niveau enorm aantasten. Dat is in ieder geval hoe ik er over denk ;).
whiner @Hobbit1325 augustus 2022 10:27
We hebben een panda beer van China, die krijg je niet zomaar.
blorf @Xeneonic25 augustus 2022 08:27
Wat kost een half jaar oude kaart op Marktplaats vergeleken met de nieuwprijs? Op dat moment is de winstmarge al lang negatief, tenzij ze helemaal stoppen met nieuwe modellen maken totdat alles op is.

[Reactie gewijzigd door blorf op 24 juli 2024 21:43]

computerjunky @blorf25 augustus 2022 12:37
De 3070 en up is echt niet waardeloos. rebrandje en je heb een 4030, 4050, 4060. Clock ze lager en je kan low power kaarten maken. Of je kan ze gewoon naast de nieuwe kaarten verkoipen als je die prijs omhoog gooit en deze daar precies tussen vallen.
De 4000 serie gaat echt niet dermate sneller zijn dat een 4060 een 3080 of 3090 waardeloos maakt.
Seth_Chaos @umbrella198225 augustus 2022 08:04
Gezien de prijzen recent nog 2 tot 3 keer hoger waren dan msrp, zit daar nog wel wat rek in.
Cergorach
@Seth_Chaos25 augustus 2022 08:40
De RTX 3090 Ti, 3090, 3080 Ti zitten nu allemaal onder MSRP. Afhankelijk van wat je met 'recent' bedoeld, de RTX 3090 Ti is al 'veel' langer onder MSRP verkrijgbaar.

Dit is natuurlijk niet vreemd, de duurste modellen worden het minst verkocht, dus zien we daar veel eerder verlagingen. De RTX 3080 zal de volgende zijn die onder MSRP zal duiken (imho).
Seth_Chaos @Cergorach25 augustus 2022 09:10
Dat is niet waar ik op doel. Nvidia heeft record winsten geboekt door het crypto mijnen. Ze kunnen dus wel wat verlies incasseren. Dat probeert Nvidia nu te voorkomen, door de 4000 reeks uit te stellen en kunstmatige schaarste te creëren in hun huidige line-up. Om de bestaande voorraad nog tegen te hoge prijzen te kunnen verkopen.
haarbal @Cergorach25 augustus 2022 09:03
Het is denk ik meer dat de highend 4000 kaarten eerst lanceren. En dan is een 3090Ti niet meer de topkaart. En lang geen 1500 waard.

[Reactie gewijzigd door haarbal op 24 juli 2024 21:43]

Geekomatic @umbrella198225 augustus 2022 07:53
In het gekoppelde Plus artikel staat dat de prijs van een RTX 3080 Ti nu 1089 euro is.
Dat lijkt mij nog niet echt een 'genormaliseerde' prijs van een subtop kaart,
waarvoor veel gamers een upgrade willen gaan doen van hun 1060+ of 1650+ series kaart.
(Dit zijn nu de meest gebruikte).
Ik wacht ook nog ff...
Dennism
@Geekomatic25 augustus 2022 08:47
RTX 3080 Ti is dan ook geen subtop kaart, het is de hoogst gepositioneerde kaart in het x80 segment, die kaart zit ferm in het high end segment.

Kopers van een 1060 of 1650 kijken (en kopen) normaliter niet in het x80 segment, die kijken naar het x50 of x60 segment.
Ludewig
@Dennism25 augustus 2022 11:49
Inderdaad, al zijn de prijzen van Nvidia juist in het lagere segment nog relatief hoog. De prijs van een 3060 is bijna twee keer zo hoog als ik voor mijn 1660 Super heb betaald en is substantieel hoger dan de introductieprijs van de 1060. En kort voor de introductie van de 2000 kaarten daalde de prijzen van de 1060 ook nog flink, dus op dit moment zou de prijs van de 3060 ook flink lager moeten zijn om even interessant te zijn.
OMD @umbrella198225 augustus 2022 07:44
Verlies is in dit geval lastig te bepalen. Alhoewel het misschien onder kostprijs verkocht gaat worden is de winst per kaart zo hoog geweest afgelopen 2 jaar dat ze onder de streep alsnog een goede netto winst hebben geboekt. Dat de omzet en winst lager uit gaat vallen had nVidia al naar zijn investeerders gecommuniceerd.
Bart ® Moderator Spielerij/AI @umbrella198225 augustus 2022 07:53
Verlies maken is niet relevant, de kosten voor de productie van die kaarten zijn immers al gemaakt. Opslag kost daarnaast ook geld. De vraag is nu enkel op welke wijze Nvidia nog zo veel mogelijk geld kan verdienen aan de voorraad. Dat zal uit een business case moeten blijken.

[Reactie gewijzigd door Bart ® op 24 juli 2024 21:43]

likewise @Bart ®25 augustus 2022 14:36
De vraag is nu enkel op welke wijze Nvidia nog zo veel mogelijk geld kan verdienen aan de voorraad.
Correctie: De vraag is nu enkel op welke wijze Nvidia nog zo veel mogelijk geld kan verdienen.

Je trapt in de "sunken cost fallacy".

Iemand die een 30xx koopt zal waarschijnlijk voorlopig geen 40xx kopen en dat zal NVidia mee gaan wegen. Al zal iemand die pas nu een 30xx koopt waarschijnlijk ook pas een late adaptor zijn van een 40xx.

Maar de afweging die NVidia maakt zal op winstmaximalisatie zijn en op welke termijn, niet zozeer alleen gericht op de huidige voorraad.

My 0.02$.
et36s @umbrella198225 augustus 2022 08:37
Prijzen zijn nog steeds hoger dan de adviesprijs waarvoor ze nooit in de winkel lagen. Dus er is ruimte zat voor een prijsverlaging.
Blue_Fear 25 augustus 2022 07:40
Alle Ethereum miners verkopen hun videokaarten omdat ETH op 16 september naar proof-of-stakegaat en je niet meer met videokaarten kunt minen. Dus ze zullen er behoorlijk veel minder aan resellers moeten verkopen om het voorraad gat te dichten.
langestefan @Blue_Fear25 augustus 2022 08:18
Er staan nu ook behoorlijk wat GPU's te koop welke afkomstig zijn uit mining rigs. In een mining rig heeft een GPU 24/7 op 100% gedraaid, dat maakt ze zeer onaantrekkelijk voor herverkoop en krijg je er dus minder voor. Hier gaan heel veel miners verlies op maken.
BenVenNL @langestefan25 augustus 2022 08:24
Ik heb echt geen liefde voor miners, maar deze jongens willen wel graag dat de kaarten draaien op een zo laag mogelijk voltage en daarmee de minste hitte.

Daarbij is het voor een materiaal gunstiger om doorlopend op dezelfde temperatuur te zitten dan continu op te warmen en af te koelen. Maar de koeler op de kaart zou misschien wel wat slijtage kunnen hebben.
DennisH82 @BenVenNL25 augustus 2022 08:50
De echte pro miners zullen hun kaarten inderdaad goed hebben ingesteld, maar er zullen er door de crypto hype ook vele zijn die gewoon 24/7 op 100% hebben gedraaid, dus ja zo'n 2de hands kaart is dan alleen interessant voor een echte goede budget prijs ;)
ddexp67 @DennisH8225 augustus 2022 10:05
Wel nee zelfs mensen die minenen met maar een kaar zullen op zen minst een YouTube filmpje hebben gekeken met settings. Laat je kaart stock staan dan zie je veel lagere Mhs dan ga je vanzelf Google waarom dat is.
In het algemeen zullen meeste kaarten uit een rig prima mee te gamen zijn. Ik heb bijvoorbeeld mijn rigs staan in ruimte met weinig stof. Temperatuur van de 3080 core komt niet boven 46C, VRAM is altijd rond 90C (verschilt per kaart, een is 88C andere 92C)
Kaarten zoals 3060 ti en 6800 zijn nog eens veel koeler daar is VRAM zo rond 60C.

Heb een 3080 in mij game pc staan en 3060TI bij mijn zoon waar temperaturen tijdens gamen vaak boven genoemde warden komen.

Waar je wel op moet letten als je een mining kaart koopt is VRAM. Die kan voor een gedeelte kapot zijn waardoor er problemen komen bij games die volgende VRAM vullen.
DennisH82 @ddexp6725 augustus 2022 10:14
Ah oke, thx :)
Ja had ook al gehoord van de VRAM dat daar dan meestal de eerst problemen ontstaan.
Pasman @langestefan25 augustus 2022 08:29
In een mining rig draaien de kaarten juist niet op 100%. Het is veel efficienter om ze op 80% te laten draaien.
Daarbij heeft Linus GPU's getest die uit een rig kwam en zijn conclusie was dat deze nog voor 99% hetzelfde werkte. Als je dat moet geloven is het juist wel aantrekkelijk om zulke kaarten te kopen, wanneer deze voor een leuke prijs beschikbaar komen
DutchEZmoder @Pasman25 augustus 2022 08:43
Het is ook gewoon een urban myth dat mining kaarten slechter zijn.
lodew @Pasman25 augustus 2022 09:01
Idd, helemaal akkoord. Goed verzorgde mining kaarten hebben zelfs een voordeel. Door de nagenoeg constante temperatuur hebben de soldeer verbindingen minder last gehad van thermische stres door afkoelen en opwarmen. Dat is juist gunstig.
langestefan @Pasman25 augustus 2022 10:22
Het gaat mij om de levensduur van de componenten, niet de performance.
batjes @langestefan25 augustus 2022 08:42
Tweedehands GPU's die stabiel op 100% draaien zijn een stuk minder erg dan een 2de hands game GPU kopen die in diezelfde periode de hele tijd tussen temperaturen heen en weer springt.
DennisH82 @batjes25 augustus 2022 08:53
Daar zijn discussies over ;)
Ook met cpu's.

Heeft er iemand ergens een onderzoek of vergelijking gezien over dit onderwerp ?
Ik ben erg benieuwd.
Linkjes zijn welkom :)
MeltedForest @DennisH8225 augustus 2022 09:34
LTT heeft er een video over gemaakt : https://youtu.be/hKqVvXTanzI
DennisH82 @MeltedForest25 augustus 2022 10:11
Thx, die had ik al gezien, misschien dat er meer vergelijkingen komen binnenkort met alle mining gpus op de 2de hands markt :)
ChojinZ @DennisH8225 augustus 2022 11:07
Alstu:
https://nl.hardware.info/...en-lversletenr-mining-gpu
https://www.youtube.com/watch?v=Lhlt3QoTStI

[Reactie gewijzigd door ChojinZ op 24 juli 2024 21:43]

DennisH82 @ChojinZ25 augustus 2022 14:14
Dank je :)
spokje @langestefan25 augustus 2022 08:29
Misschien heb ik mazzel maar de ex-mining kaartjes die ik tot nu toe heb overgekocht heb ik een tijd gebruikt en uiteindelijk ook weer doorverkocht. Behalve een RX570, die nog in m'n systeem draait. Heb laatst ook opnieuw een RX570 gekocht via Marktplaats waarvan ik vermoed dat ie ook gemined heeft. Je kunt goeie discount krijgen op de kaarten en met mazzel gaan ze nog jaren mee omdat ze of undervolted en/of goed gekoeld zijn geweest.

Maar dat weet je van tevoren natuurlijk niet :)

[Reactie gewijzigd door spokje op 24 juli 2024 21:43]

MiesvanderLippe @langestefan25 augustus 2022 08:22
Of je zegt het er gewoon niet bij? 8)7
DennisH82 @MiesvanderLippe25 augustus 2022 08:35
Die heb je er inderdaad helaas ook bij :(
EchoWhiskey @MiesvanderLippe25 augustus 2022 08:43
Of je zegt dat'ie gebruikt is door een oud oma-tje.
Werkt altijd :+
HADES2001 @EchoWhiskey25 augustus 2022 08:57
Laat me raden, gebruikte het alleen op vrijdag om even bij de supermarkt te bestellen?
Arunia @langestefan25 augustus 2022 09:30
Dat is niet helemaal waar.
Als iemand zomaar wat aan kloot (verwacht je niet als ze meerdere dezelfde kaarten verkopen), dan ja, dan is die kans heel groot.
Maar een goede mining rig houdt een vaste temperatuur en de kaarten draaien altijd op dezelfde snelheid welke niet 100% is.
Wat zelfs beter is dan je pc af laten koelen en weer warm laten worden wat altijd gebeurd met de gemiddelde gamer. Daar gaat zo'n kaart juist stuk van.
langestefan @Arunia25 augustus 2022 10:18
Wat zelfs beter is dan je pc af laten koelen en weer warm laten worden wat altijd gebeurd met de gemiddelde gamer. Daar gaat zo'n kaart juist stuk van.
Is op zich iets voor te zeggen maar zonder bron/data niet te controleren. Wat op een GPU het eerst kapot gaat zijn meestal de fans of de VRM condensatoren, door 24/7 een hoge belasting te draaien ga je dat zeker zien in de levensduur van deze componenten. Ik verwacht dat een mining GPU dus ook minder lang mee gaat dan een GPU die gebruikt is voor gaming, daar moet je als koper rekening mee houden.
TRAXION @langestefan25 augustus 2022 10:58
Eens, al zit er vaak dusdanige kwaliteit componenten op de huidige kaarten dat de levensduur ipv 20 jaar, met mijnen verkort wordt naar 10 jaar wat effectief nog niks uitmaakt vanwege driversupport.

Ik zou me het meeste zorgen maken om het vram dit wil nog weleens kapot gaan.
Verder is mijn ervaring dat hardware redelijk onverwoestbaar is mits er een goede psu gebruikt wordt.
MrFax @Blue_Fear25 augustus 2022 08:13
Zou dit ook betekenen dat de RTX 40 series straks beter beschikbaar gaat zijn? Of gaan ze de supply expres laag houden om zo van de RTX 30 series waarvan grote voorraden zijn kwijt te raken?
DennisH82 @MrFax25 augustus 2022 08:43
Laten we het hopen dat het niet zo gaat als eind 2020....
Op het moment dat de 4000 serie uitkomt en goed beschikbaar is/blijft en een redelijke prijs heeft natuurlijk, zal de 3000 serie tegen op is op prijzen weggaan, die prijs word dan hopelijk onder msrp maar dat zullen we moeten afwachten, kan zomaar dat ze rond de nu aangekondigde lagere prijzen blijven hangen tm ze uitverkocht zijn (wat ik zelf verwacht).
Mensen die willen upgraden gaan toch voor de 4000 serie, wellicht dat sommige voor een goede prijs nog een 3000 kopen.
Maar dat zal aan het prijs/prestatie verschil liggen tussen de 3000 en 4000 serie :)

[Reactie gewijzigd door DennisH82 op 24 juli 2024 21:43]

Ludewig
@MrFax25 augustus 2022 11:06
Zou dit ook betekenen dat de RTX 40 series straks beter beschikbaar gaat zijn? Of gaan ze de supply expres laag houden om zo van de RTX 30 series waarvan grote voorraden zijn kwijt te raken?
Het probleem daarbij is dat AMD ook uitkomt met nieuwe kaarten en dat Nvidia al een groot aantal wafers heeft gekocht bij TSMC. Dus Nvidia is verplicht om die kaarten te produceren. Als ze die dan op voorraad houden en niet verkopen, gaan consumenten shoppen bij AMD. Dan heeft Nvidia alsnog een voorraad probleem, maar nu met grote voorraden van 40x0 kaarten.
.oisyn Moderator Devschuur® @Blue_Fear25 augustus 2022 08:28
Nou, echt niet alle. Reken maar op minstens één PoW fork. Het gaat een beetje van de markt afhangen hoe winstgevend dat zal zijn.
Ludewig
@.oisyn25 augustus 2022 11:26
Er is al een PoW fork, Ethereum Classic.

Maar uiteindelijk zijn het in principe alleen miners die zoiets willen, dus aan wie gaan die hun munten verkopen als ze massaal Ethereum Classic gaan minen? Als miners hun munten alleen aan elkaar kunnen verkopen, is er geen sprake van een 'subsidie' afkomstig van niet-miners, waarmee miners de aanschaf van videokaarten kunnen financieren.
.oisyn Moderator Devschuur® @Ludewig25 augustus 2022 14:47
Er is al een PoW fork, Ethereum Classic.
Maar die heeft niet de huidige state van alle contracts en tokens.
Maar uiteindelijk zijn het in principe alleen miners die zoiets willen
Nou het drama is iets groter dan dat. Het probleem is namelijk dat de 4 grootste stakers die samen de meerderheid hebben Amerikaanse bedrijven zijn en daarmee gevoelig voor OFAC regelgeving, dus er gaan stemmen op onder de gebruikers om een 'UASF' achtige situatie te creëren door op PoW te blijven.

Bitfinex heeft al chain-split tokens waarop getrade kan worden: ETHS (de toekomstige PoS chain) en ETHW (een eventuele PoW fork). ETHW trade momenteel op $52. Dat is wellicht niet veel vergeleken met ETHS ($1652), maar wel meer dan ETC ($36).
Ludewig
@.oisyn25 augustus 2022 15:17
[...]
Maar die heeft niet de huidige state van alle contracts en tokens.
Als ze een nieuwe fork maken, dan heeft die binnen de kortste keren ook niet meer dezelfde state.
en daarmee gevoelig voor OFAC regelgeving
Ik begrijp niet helemaal hoe men beter aan die wetgeving denkt te kunnen voldoen met PoW.
dus er gaan stemmen op onder de gebruikers om een 'UASF' achtige situatie te creëren door op PoW te blijven.
We gaan het zien. Ik verwacht er niet zo veel van.
.oisyn Moderator Devschuur® @Ludewig25 augustus 2022 15:29
Als ze een nieuwe fork maken, dan heeft die binnen de kortste keren ook niet meer dezelfde state.
Dat doet er niet toe. Iedereen die nu tokens heeft, heeft diezelfde tokens op de fork.
Ik begrijp niet helemaal hoe men beter aan die wetgeving denkt te kunnen voldoen met PoW.
Omdat je verkeerd om denkt ;). OFAC heeft geen grip op PoW coins waardoor sancties zinloos zijn. Ze kunnen een exchange verbieden tainted coins te accepteren, maar gebruikers kunnen altijd een andere exchange gebruiken.
Buzz9 @Blue_Fear25 augustus 2022 08:48
Mining algoritmes veranderen. Het verdwijnt niet.
Ludewig
@Buzz925 augustus 2022 11:22
Ethereum gaat wel degelijk overstappen naar een systeem waarbij er niet meer gemined kan worden. Van de crypto-munten die je met videokaarten kunt minen, is dat met afstand de meest winstgevende.

Bitcoin wordt ook gemined en is erg winstgevend, maar dat gaat allemaal met ASICS.

Overigens zijn het de chips voor ASICS die als eerste geproduceerd worden op nieuwe productieprocessen, wanneer er nog veel defecten zijn. Dat zijn namelijk vrij kleine chips, waar desondanks toch goed op verdient kan worden, en een defect niet zo'n groot probleem is (men schakelt dan een deel van de chip uit en dan is de hashrate wat lager).
DennisH82 @Blue_Fear25 augustus 2022 08:07
Eindelijk _/-\o_
whiner @Blue_Fear25 augustus 2022 08:24
Alweer, dit roepen ze al jaren. :+
_Pussycat_ @whiner25 augustus 2022 08:25
Deze keer is het echt al live geschakeld. Geen praatjes meer.
LopendeVogel @Blue_Fear25 augustus 2022 18:28
Die zijn allemaal aan het overstappen op andere coins.
sapphire 25 augustus 2022 07:57
Huang zegt daarover dat Nvidia produceerde voor een markt met veel vraag. "En dus kwamen we te zitten met een te grote voorraad.
Dit is natuurlijk omdat de minimale hoeveelheden gewoon contractueel bij TSCM/.Samsung zijn vastgelegd. Ze moeten dus aantal X afnemen ook al is de vraag nu lager dan de productie.

Wat ik me wel afvraag is hoe het komt dat die vraag nu zoveel lager is? Er werd al jaren geroepen dat de grote vraag door Covid +miners kwam.
Covid en de lockdowns zitten nu op een laag pitje dus dat verklaard eea maar genoeg mensen die lang hebben gewacht op dit moment en nu dus juist gaan kopen.
Zijn het dan toch de miners waarvan nVidia en vele andere riepen dat die het niet waren (Bitcoin is laag geloof ik en ETH gaat naar PoS?)?
equit1986 @sapphire25 augustus 2022 08:17
De tweedehands markten worden momenteel overspoeld met ex-mining kaarten. Je ziet dat de prijzen EU-breed(voor ons relevant) enorm aan het dalen zijn. Ik zie nu regelmatig kaarten voorbij komen die al onder MSRP worden aangeboden(nieuw) gewoon via webshops.
De markt is verzadigd en de miners hoeven ze niet meer.
Die hele schaarste is een opeenstapeling van covid, thuiswerken, miners en lockdowns geweest in fabricage en logistiek. Nu de laatste twee eindelijk wat beter zijn voor Nvidia en AMD en covid en thuiswerken minder aanwezig is, EN nu de mining niets meer oplevert(eerst crash van waarde en nu naar PoS), is het gewoon 2x een Perfect Storm geweest.
Daardoor zitten ze nu gewoon met teveel voorraad en wordt de 2e hands markt overspoeld.
Dit dat ik zou aanraden een 2e hands RTX kaart te kopen, maar daar ging t niet om.
sapphire @equit198625 augustus 2022 08:28
Een omgekeerde perfect storm dus :)

Semi-helaas afgelopen april al een kaart kunnen kopen. Semi-helaas omdat ik er geen spijt van heb want heb mijn oude kaart ook voor een belachelijke prijs kunnen verkopen nog :9 Onder aan de streep dus net zoveel bij moeten leggen met de huidige 2e hands markt en kaart voor MSRP.
MartSB @equit198625 augustus 2022 09:04
Dat is één kant van het verhaal, de andere kant is dat de economie op dit moment in de soep draait. Hoge inflatie, hoge energieprijzen en veel onzekerheid voor veel mensen. Tijdens de lockdowns hadden heel wat mensen geld over (niet op restaurant, concert, festival, reis,...; eventueel extra steungeld van overheid), nu kan/mag alles weer én kost alles plots een pak meer geld. Wie gaat dan dure videokaarten kopen?
Teigetje! @sapphire25 augustus 2022 09:24
Mede doordat de crypto minder interessant is geworden en omdat veel consumenten die het konden betalen afgelopen 2 jaar al hun kaart hebben vervangen, is de vraag er gewoon niet meer. In de hoogtij dagen leverde NVidia gewoon per pallet rechtstreeks aan miners. Die markt is nu weg en miners verkopen de kaarten nu 2e hands, dat levert nu nog wat op. Van de mensen die nu willen vervangen zijn die 2e handskaarten interessant en sommige die al die tijd hebben gewacht kunnen nog wel even wachten op de volgende generatie dus een perfect storm voor Nvidia.
Ludewig
@sapphire25 augustus 2022 12:02
[...]
Zijn het dan toch de miners waarvan nVidia en vele andere riepen dat die het niet waren (Bitcoin is laag geloof ik en ETH gaat naar PoS?)?
Nvidia heeft een boete van $5.5 million moeten betalen omdat ze logen over hoeveel kaarten er naar miners gingen.

Uiteindelijk kun je gewoon berekenen hoeveel extra kaarten er grofweg voor mining worden gebruikt door te kijken naar de toename van de Ethereum hashrate. Er zijn heel veel sites die aangeven welke hashrate een bepaalde videokaart kan halen, dus kun je dan berekenen hoeveel kaarten er extra aan het minen zijn.

Als je op deze site bijvoorbeeld op All-time klikt: https://2miners.com/eth-network-hashrate

Dan zie je een gigantische toename van de hashrate van 2021 tot 2022. Die sterke toename betekent dat er in die periode heel veel extra videokaarten werden gekocht om te gaan minen. Die periode is ook precies de periode waar de prijs van de videokaarten explodeerde.
PjotterP 25 augustus 2022 07:48
Best interessant voor velen die een GPU nodig hebben. Een 3080 ti of 3090 is nog steeds een hele vlotte kaart.
tja 25 augustus 2022 08:14
ik herinner mij dit artikel https://tweakers.net/nieu...ooksbilliger%20en%20LDLC.

krijgen we die procenten nu terug ? of verlagen we verder?
ik heb alleen de prijzen va nde 3090/3090TI omlaag zien gaan maar niet die van de 3080/3080TI.

ben benieuwd.
Cergorach
25 augustus 2022 09:01
Nvidia bevestigt dat het met een grote voorraad onverkochte videokaarten zit.
@arnoudwokke Wellicht komt het wat mierenneukerig over, maar volgens mij zit Nvidia met een overschot aan GPUs, alleen de chips (niet volledige videokaarten). De partners maken de kaarten waarop de GPU chips van Nvidia worden gezet. Ja, Nvidia maakt zo nu en dan ook videokaarten, maar daar lijkt het hier niet om te gaan.

Naar mijn mening is dat belangrijk omdat Nvidia al chips heeft geproduceerd en mogelijk nog steeds chips geleverd krijgt (omdat ze dit lang geleden hebben besteld/ingekocht bij de fabs), die doorverkopen is altijd winst omdat de kosten al zijn gemaakt. Waar het fout kan gaan voor de consument is wanneer de partners zoveel geld kwijt zijn aan het produceren van de boards, dat het geheel niet meer interessant is om de kaarten te produceren, ongeacht voor hoeveel geld Nvidia de GPU chips verkoopt aan de partners (tenzij ze geld gaan betalen aan de partners om de kaarten te produceren)...

Een veel belangrijker stukje 'nieuws' is imho:
And GeForce essentially is a game console inside your PC. And we’ve always believed that the ASP of GeForce should drift towards the average selling price of a game console. And so it should be something along the lines of $500 or so roughly at this time.
Bij deze generatie is dat de RTX 3070, dus verwacht ik eerlijk gezegd dat de RTX 4070 rond diezelfde prijs zal hangen. Ten tijden van de 3070 was de Dollar vs Euro veel gunstiger voor ons Europeanen (in het verleden is dat nog gunstiger geweest). Nu is dat anders en kan de europrijs makkelijk op €600+ liggen voor een RTX 4070...
icceni @Cergorach25 augustus 2022 10:52
De chips zullen toch het grootste deel van de kosten voor een kaart bepalen? Het lijkt me niet dat het veel meer kost om een RTX 3080 te produceren dan een RTX 3060.
Cergorach
@icceni25 augustus 2022 12:20
Normaal zou het wel meevallen, maar tegenwoordig zijn een hoop componenten enorm in kosten gestegen, waaronder video geheugen. En wat ik begreep is dat board partners al geen 3070/3080 kaarten konden maken voor de MSRP, laat staan winst konden maken, vandaar alle niet-Founders kaarten meer kosten dan de Nvidia MSRP voor die dingen.
Ludewig
@Cergorach25 augustus 2022 12:10
[...]
Naar mijn mening is dat belangrijk omdat Nvidia al chips heeft geproduceerd en mogelijk nog steeds chips geleverd krijgt (omdat ze dit lang geleden hebben besteld/ingekocht bij de fabs), die doorverkopen is altijd winst omdat de kosten al zijn gemaakt.
Zo werkt het niet in de boekhouding omdat de voorraad wel degelijk een waarde heeft in de boekhouding. Dus als de chips voor een lagere prijs worden verkocht dan in de boeken staat, dan moet er op de hele voorraad worden afgeboekt, wat een flinke klap kan betekenen.

Doordat het zo werkt kun je zelfs vreemde situaties krijgen waarbij het voor een bedrijf beter is om geen realistische bedragen te vragen, om te voorkomen dat ze de voorraad moeten afboeken en daardoor heel veel verlies moeten melden of zelfs failliet gaan. Ze kunnen in plaatst daarvan erop gokken dat de prijzen weer omhoog gaan. Al is dit voor Nvidia uiteraard geen goede optie omdat de waarde van deze chips op termijn alleen maar verder afneemt.
Cergorach
@Ludewig25 augustus 2022 12:32
Er zijn twee opties:
#1 Verkopen
#2 Niet verkopen

Optie #2 levert helemaal geen geld op, optie #1 levert geld op. De kosten zijn al gemaakt, dus daar is niets te besparen, er zijn alleen lopende kosten van opslag. Over het algemeen wordt er over 'winst' gesproken aan het einde van een boekjaar als alle kosten van de omzet zijn afgetrokken. Het is omzet, waardoor de kans op winst groter wordt of de winst groter wordt. Maar dat zien we pas als Nvidia de cijfers publiceert over dit boekjaar.

Boekhoudtechnisch kan de waarde van je voorraad ook gewoon veranderen. Als je in maart een ton goud kocht voor $66 miljoen, dan is diezelfde voorraad vandaag nog maar $57 miljoen waard. Ik durf niet te zeggen hoe dat precies werkt voor dergelijke grote multinationals, maar als ZZPer kan ik dat belastingtechnisch 1x per jaar doen. En de waarde waar ik belasting over moet betalen van bv. crypto/goud is op basis van de waarde aan het begin van het boekjaar.
Ludewig
@Cergorach25 augustus 2022 15:37
Over het algemeen wordt er over 'winst' gesproken aan het einde van een boekjaar als alle kosten van de omzet zijn afgetrokken. Het is omzet, waardoor de kans op winst groter wordt of de winst groter wordt.
Zo werkt het boekhoudkundig gewoon niet. Door het afwaarderen van de voorraad gaat de winst omlaag, want het afboeken van voorraad telt als 'kosten,' ook als er niet daadwerkelijk iets uitgegeven wordt.

Als je dat niet doet, dan krijg je ook vreemde situaties. Dan zou een bedrijf dat voor 1 miljard euro aan kosten heeft gemaakt en daar flink wat producten van heeft gemaakt die nog niet verkocht zijn, er volgens de boekhouding even goed voorstaan als een bedrijf dat 1 miljard euro in de sloot heeft gedumpd.

Het bepalen van de waarde van voorraad (of enig ander bezit) is echter altijd nogal speculatief, want het is vaak een inschatting wat je er in de toekomst voor zou kunnen krijgen. Het is net als met de WOZ-waarde. De overheid kan wel leuk beweren dat jouw huis een miljoen waard is omdat er in het verleden een enigszins vergelijkbaar huis voor dat bedrag is verkocht, maar als je net moet verkopen tijdens een recessie krijg je er misschien veel minder voor. Of misschien ontdek je wel een verborgen gebrek tijdens de verkoop en blijkt je huis helemaal niet zoveel waard.

Pas nadat je het huis verkocht hebt, weet je wat je er daadwerkelijk voor kreeg, ipv de theoretische waarde.
MSalters @Ludewig25 augustus 2022 15:19
Zo werkt het niet in de boekhouding omdat de voorraad wel degelijk een waarde heeft in de boekhouding. Dus als de chips voor een lagere prijs worden verkocht dan in de boeken staat, dan moet er op de hele voorraad worden afgeboekt, wat een flinke klap kan betekenen.
Dit is misleidend. Je doet namelijk voorkomen alsof je de voorraad wél tegen de hogere prijs op de balans mag laten staan, als je 'm maar niet verkoopt.

De boekhoudregels zijn dat je voorraad moet waarderen op de prijs die je objectief verwacht te kunnen realiseren, niet op basis van historische prijzen. NVidia moet naar AMD kijken bij hun eigen waardering. En als RDNA3 op de markt komt, moet NVidia dus op de voorraad afschrijven.
Ludewig
@MSalters25 augustus 2022 15:50
[...]
De boekhoudregels zijn dat je voorraad moet waarderen op de prijs die je objectief verwacht te kunnen realiseren, niet op basis van historische prijzen.
Maar als je hogere prijzen blijft hanteren kun je als bedrijf toch goed verdedigen dat dit de verwachte verkoopprijs is?

Dat de voorraad dan hoog blijft en de chips dan steeds slechter verkopen is leuk en aardig, maar de wet schrijft niet voor dat je de voorraad binnen een bepaalde periode moet wegwerken. Je kunt er 1000 jaar over doen om die voorraad te verkopen.
MSalters @Ludewig25 augustus 2022 16:01
De wet schijft dat niet direct voor, nee. Maar je accountant gaat je jaarrekening niet goedkeuren. je mag je eigen vraagprijs niet gebruiken als alternatief voor de marktprijs. En ook de fiscus eist dat je een voorraad tegen realistische prijzen op de balans plaatst. NVidia is verder beursgenoteerd, dus die krijgen dan ook nog eens ruzie met de SEC.

Overigens is het hebben van voorraad niet gratis. Die ruimte moet ook gehuurd en bewaakt worden. En voor de financële cijfers is het ook niet goed als je met een balanswaarde van $1000 miljard maar $1 miljard aan cashflow realiseert. Dan wordt je vanzelf overgenomen door een bedrijf dat wél de voorraden met tempo verkoopt, en de cash aan zichzelf uitkeert.
Ludewig
@MSalters26 augustus 2022 13:32
je mag je eigen vraagprijs niet gebruiken als alternatief voor de marktprijs.
Maar de marktprijs is toch de vraagprijs? Of om het anders te stellen, Nvidia kan het aanbod zo laag houden dat de marktprijs hoog blijft. Maar dan raken ze hun voorraad slechts heel traag kwijt.

Overigens verwacht ik niet dat Nvidia dit heel extreem gaat doen, al kan het wel een reden voor ze zijn om de prijzen iets hoger te houden dan nodig is om de voorraad echt weg te werken. Dan houden ze wel wat kaarten over en moeten ze die later afschrijven, maar dan is die afschrijving relatief laag.

Op deze manier spreiden ze de verliezen meer uit, in plaats dat ze in 1 keer een grote tegenvaller moeten melden. Daar houden beleggers niet zo van.
MSalters @Ludewig26 augustus 2022 13:39
Nee, nogmaals, je mag niet zomaar een fantasie-prijs op je voorraad plakken, Ook al kun je 1 kaar voor 1000 euro verkopen, als je op een voorraad van 10 miljoen van die dingen zit dan moet je een realistische prijs rekenen die je kunt krijgen voor de hele stapel. Je moet je voorraad-verlies elk kwartaal nemen als je cijfers publiceert. Dat is dus inderdaad een vorm van "spreiden", maar geen keuze.

Overigens houden beleggers al helemaal niet van elektronica op voorraad. Ze weten dat die voorraad afschrijft, zeker elke keer als AMD weer een nieuwe GPU uitbrengt,. De beleggers zien dat de kosten al zijn gemaakt, en de opbrengsten maar niet gerealiseerd worden. Dat is een snelle manier om als CEO je gouden handdruk te krijgen.
Ludewig
@MSalters26 augustus 2022 14:10
Nee, nogmaals, je mag niet zomaar een fantasie-prijs op je voorraad plakken
Het is geen fantasieprijs, want het is de prijs die Nvidia wel degelijk krijgt. Het is alleen niet de prijs die Nvidia zal krijgen als ze grotere hoeveelheden gaan verkopen.

Dit volgt allemaal uit de standaard economische grafiek over het verband tussen vraag, aanbod en prijs: https://www.examenoverzic.../Vraag-_en_aanbodlijn.png

Het komt er op neer dat als de vraag naar een product op termijn niet veranderd, je hogere prijzen kunt vragen als je de voorraad langzaam verkoopt, dan dat je die voorraad massaal op de markt brengt. Nu veranderd de vraag naar producten in de loop van de tijd natuurlijk wel, met name ook bij videokaarten, maar dat is altijd een subjectieve inschatting. Door de coronacrisis bleef de RTX 2060 bijvoorbeeld heel lang veel waard, zelfs zoveel dat men nieuwe kaarten ging maken.

De meest objectieve manier om voorraad te waarderen, waarbij er geen glazen bol aan te pas komt, is uit te gaan van een liquidatieverkoop op het moment van de waardebepaling. Dat zorgt echter vrijwel altijd voor een onderschatting van de werkelijke waarde, wanneer er op een normaal tempo wordt verkocht. Maar als je de toekomst moet gaan inschatten, is dat al snel subjectief en kun je vrij eenvoudig een optimistisch of pessimistisch scenario gebruiken, om zo de gewenste uitkomst te krijgen (binnen bepaalde marges).
MSalters @Ludewig26 augustus 2022 14:19
Precies die curve dus! Dan mag je dus niet het hoogste punt op de curve pakken en die vermenigvuldigen met je voorraad.

Het ideale geval is dat je de oppervlakte onder de curve realiseert. Dat veronderrstelt een perfecte verkoop-efficiency. Je verkoopt eerst de kaarten aan iedereen die 2000 euro wil betalen, en daarna voer je 1 euro prijsverlaging door, en dan verkoop je er weer een paar aan mensen die wel 1999 euro willen belaten maar geen 2000 euro, etc.

In de praktijk is dat niet realiseerbaar. Tegen de tijd dat je bij de 1900 euro bent aangekomen, is 95% van je doelgroep al naar AMD gelopen. Je kunt misschien 3 of 4 stappen doen. Je ziet dan een consumer surplus - sommige consumenten krijgen een kaart voor 1100 euro terwijl ze ook 1141 euro hadden willen betalen.

Je liquidatie-verkoop is inderdaad het andere extreme. Dan doe je dus 1 stap, en dan moet alles eruit. Dat geeft je een schatting die véél realistischer is dan de "oppervlak onder curve", maar wel wat pessimistischer dan de paar stappen prijsdaling.
Ludewig
@MSalters26 augustus 2022 15:16
We zijn het er dus over eens dat er een maximale en minimale opbrengst kan zijn, afhankelijk van hoe je verkoopt.

Mijn punt is dat de daadwerkelijke opbrengst niet perfect voorspeld kan worden, ook bij een keuze voor een bepaalde strategie. Het is gebaseerd op allerlei aannames. Er is ook geen manier om de toekomst te voorspellen die je kan aanmerken als optimaal.

Binnen bepaalde grenzen kun je daarom gewoon spelen met de voorspelling die je doet. Nvidia kan bijvoorbeeld wijzen naar het verleden en op basis daarvan inschatten dat er weer een cryptoboom komt waarbij ze de voorraad voor topprijzen kunnen verkopen. Of ze kunnen wijzen op de overgang naar Proof of Stake van Ethereum en een voorspelling doen dat de tweedehandsmarkt wordt overspoelt met goedkope kaarten.

Welke van deze voorspelling komt uit? Of nog een andere voorspelling? Je kunt pas achteraf bepalen wie gelijk heeft, maar de daadwerkelijke waarde van de voorraad hangt erg af van welke voorspelling je kiest.
Greymane 25 augustus 2022 09:02
Ah, de crypto winter doet pijn zeker? Krijgen hun GPU's niet meer aan de straatstenen kwijt.

Ik wacht wel tot de 4000 serie of misschien zelfs de 5000 serie nu, die hebben ze notabene toch zelf al aangekondigd. Veel plezier met het overschot. Mijn 2070S doet het vooralsnog prima.
FSXnoob 25 augustus 2022 09:16
We leven in NL he, waar de prijzen snel stijgen en zeer langzaam/minimaal dalen, dat zal ook zo zijn met dit Nvidia verhaal. Al die YT filmpjes waar men praat over "extreme kortingen" blabla gaan wij hier never nooit meemaken :)

En ja het zal dalen, 3080 die nu 850 kost zal dan ergens rond 780 komen en blijven.
z0r3n41991 @FSXnoob25 augustus 2022 13:56
Bizar eigenlijk als je erover nadenkt.

Toevallig zelf aan het azen op de RTX 3080, maar stom genoeg ga ik niet nog een halfjaar wachten op 70 euro....

Ik ben alleen "bang" dat als de 40xx series eruit gaat dat deze sky high gaat qua prijs dus wachten heeft denk ik ook geen zin.

Is allemaal koffiedik kijken op dit moment

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