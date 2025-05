Registratie toont komst Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti met 16GB geheugen - update

Gigabyte heeft een registratie voor een GeForce RTX 3070 Ti-videokaart met 16GB geheugen ingediend. Dat deed het bedrijf bij de Eurasian Economic Commission. Het is niet bekend of en wanneer de videokaart wordt aangekondigd.

De registraties van Gigabyte tonen in totaal vijf verschillende videokaarten, waaronder de nog niet officieel aangekondigde RTX 3070 Ti met 16GB geheugen, merkten Twitter-gebruiker harukaze5719 en Tom's Hardware op. De huidige RTX 3070 Ti beschikt over 8GB GDDR6X-geheugen. Verdere specificaties van de mogelijke 16GB-variant zijn niet bekend.

Twitter-gebruiker Megasizegpu stelde onlangs dat de RTX 3070 Ti een GA102-gpu krijgt. De huidige RTX 3070 Ti heeft een lager gepositioneerde GA104-gpu met 6144 CUDA-cores. Er gingen vorig jaar ook al geruchten rond over een RTX 3070 Ti met 16GB geheugen, die stelden dat de videokaart in januari uit zou komen. Igor's Lab stelde later dat deze videokaart was uitgesteld naar 'later in 2022'.

Berichten over deze RTX 3070 Ti verschijnen vlak voor de komende GeForce RTX 40-serie, waarvan de eerste videokaarten op dinsdag worden gepresenteerd. Nvidia-ceo Jensen Huang stelde eerder al dat de RTX 30-serie beschikbaar blijft naast de volgende generatie, omdat er RTX 30-overschotten zijn. Gelet op deze registratie, lijkt het erop dat Nvidia en boardpartners proberen RTX 30-gpu's te verkopen door deze met meer geheugenconfiguraties aan te bieden. Eerder stelde het doorgaans goed ingelichte VideoCardz al dat Nvidia werkt aan een 8GB-versie van de RTX 3060 en een RTX 3060 Ti-variant met GDDR6X-geheugen. Die videokaarten zouden eind oktober verschijnen.

Een registratie bij de EEC garandeert niet dat het product daadwerkelijk uitkomt. Hoewel EEC-registraties in het verleden een betrouwbare bron van informatie zijn gebleken, zijn er voorheen ook gpu's geregistreerd die niet zijn uitgebracht. Vorig jaar verscheen bijvoorbeeld vroegtijdig de ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition bij de EEC, die een paar maanden later officieel werd aangekondigd. Eind 2020 verschenen een GeForce RTX 3060 12GB en een RTX 3080 Ti 20GB van Nvidia bij de EEC. Die eerste werd later daadwerkelijk uitgebracht, maar de RTX 3080 Ti kwam uiteindelijk met 12GB geheugen op de markt.

Update, 9.20u: Er gingen eerder al geruchten rond over een RTX 3070 Ti met 16GB geheugen; dit is toegevoegd aan het artikel. Met dank aan HugoBoss1985.