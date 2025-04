Gerucht: Nvidia brengt eind oktober RTX 3060 8GB en RTX 3060 Ti met GDDR6X uit

Nvidia komt mogelijk eind oktober met twee nieuwe GeForce RTX 30-videokaarten. Dat vertellen bronnen aan VideoCardz. Het bedrijf zou nieuwe varianten van de GeForce RTX 3060 en RTX 3060 Ti uitbrengen.

Volgens VideoCardz beschikt het nieuwe GeForce RTX 3060-model over 8GB GDDR6-geheugen, waar de huidige RTX 3060 wordt geleverd met 12GB geheugen. De nieuwe 8GB-variant wordt daarmee vermoedelijk goedkoper dan zijn voorganger. De nieuwe GeForce RTX 3060 Ti krijgt op zijn beurt sneller GDDR6X-geheugen, hoewel de hoeveelheid met 8GB ongewijzigd blijft. Ervan uitgaande dat de RTX 3060 Ti 19Gbit/s-geheugenmodules krijgt, zou de bandbreedte daarmee oplopen van 448GB/s naar 608GB/s.

De geruchten komen overeen met berichten van Twitter-gebruiker Megasizegpu, die de komst van deze videokaarten eerder al voorspelde. Die leaker sprak ook over een nieuwe RTX 3070 Ti met een snellere GA102-gpu, maar daarover kon VideoCardz geen bevestiging krijgen van bronnen.

Het is niet bekend wat de overige specificaties van de videokaarten worden, maar vermoedelijk blijven die ongewijzigd ten opzichte van de huidige RTX 3060 en RTX 3060 Ti. Boardpartners verwachten de komst van deze kaarten een poging van Nvidia is om meer videokaarten aan te bieden in het midrangesegment, waar de concurrentie aan het groeien is.

De berichten over nieuwe RTX 30-videokaarten volgen vlak na de aankondiging van een GeForce Beyond-livestream, waar Nvidia volgende week waarschijnlijk zijn eerste RTX 40-gpu's aankondigt. Vermoedelijk gaat dat aanvankelijk alleen om high-endmodellen, zoals de RTX 4090. VideoCardz schrijft dat de nieuwe RTX 3060 en RTX 3060 Ti eind oktober pas uitkomen nadat de eerste RTX 40-videokaarten zijn verschenen.