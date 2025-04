Nvidia verlaagt prijzen RTX 3090 Ti, RTX 3090 en RTX 3080 Ti in Europa

Nvidia verlaagt na eerder hints op prijsverlagingen tijdelijk de prijzen van de drie krachtigste videokaarten in de 30-serie. Het gaat om de Founders Editions van de RTX 3090 Ti, RTX 3090 en RTX 3080 Ti. De prijzen van de andere videokaarten in de serie blijven vooralsnog onveranderd.

De prijsverlaging werd opgemerkt door Videocardz, nadat Nvidia twee weken geleden al hintte op een prijsverlaging voor zijn videokaarten. Op de website staat dat het om een tijdelijke 'aanbiedingsprijs' gaat, dus het is niet duidelijk hoe lang Nvidia van plan is de verlaagde prijzen te hanteren.

De prijs van de RTX 3090 Ti is het meest verlaagd en komt nu op 1329 euro uit. Dat is een verlaging van 920 euro ten opzichte van de eerdere adviesprijs. De RTX 3090 kost bij Nvidia nu 1199 euro, wat neerkomt op een prijsverlaging van 350 euro. De RTX 3080 Ti is afgeprijsd naar 1089 euro. Dat is 110 euro minder dan de eerdere adviesprijs.

De prijzen voor de drie videokaarten schuiven daarmee iets meer richting de prijzen die andere aanbieders als Gigabyte, MSI en Asus hanteren. De prijs van de RTX 3080 Founders Edition en de overige 30-serie videokaarten die Nvidia zelf verkoopt, behouden de eerdere adviesprijs. Dat zou er mee te maken hebben dat Nvidia van de videokaarten in het midden- en lage segment minder overschot heeft. In de afgelopen maanden zijn de prijzen van videokaarten in het algemeen gedaald. Zeker de videokaarten in het topsegment.

Nvidia werkt ondertussen ook aan de 40-serie, al is nog niet bekend wanneer Nvidia deze op de markt gaat brengen. Volgens de laatste geruchten zou Nvidia alleen een 4090 aankondigen dit jaar en de overige videokaarten in de 40-serie pas volgend jaar introduceren.