Nvidia verlaagt derde keer in half jaar EU-adviesprijs van GeForce RTX 4090 FE

Nvidia heeft voor de derde keer in een half jaar tijd de adviesprijs van zijn RTX 4090 Founder's Edition met enkele tientjes verlaagd. Inmiddels heeft de kaart een Nederlandse adviesprijs van 1779 euro. Eind vorig jaar was dat nog 1959 euro.

De nieuwe adviesprijs is te zien in Nvidia's webwinkel, waar de kaart overigens niet voorradig is. VideoCardz merkt op dat het de derde prijsverlaging in korte tijd is en dat de kaart in maart en in december enkele tientjes goedkoper is geworden. De kaart kost nu 9,2 procent minder dan toen Nvidia de gpu in oktober vorig jaar uitbracht. Ook de GeForce RTX 4080 Founder's Edition is in prijs verlaagd en kost nu 1329 euro in plaats van 1469 euro. Nvidia legt niet uit waarom de prijzen worden verlaagd, al hebben ze vermoedelijk te maken met wisselende dollarkoersen.