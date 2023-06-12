Gigabyte onthult RTX 4090 Windforce V2 24G met 12Vhpwr-stekker aan zijkant

Gigabyte heeft een vernieuwde versie van zijn RTX 4090 Windforce-gpu aangekondigd: de V2 24G. Het vernieuwde model behoudt dezelfde specificaties, maar de 12Vhpwr-connector zit bij deze variant aan de zijkant van de videokaart achter de fans, aan het uiteinde van de printplaat.

De V2-variant is net zo lang als het origineel, maar grofweg 2,5 centimeter minder hoog en 2,5 centimeter minder dik dankzij een nieuw koelsysteem. In de behuizing van de koeler is daarnaast een inkeping achter de ventilators aanwezig, waardoor de stroomconnector niet aan de bovenkant van de videokaart zit, maar aan de achterkant en zijkant. Op deze manier hoeft de 12Vhpwr-kabel geen scherpe hoeken te maken, wat kan voorkomen dat niet-correct aangesloten stekkers de connector beschadigen, wat eind vorig jaar veel opschudding veroorzaakte. Tweakers schreef een achtergrondverhaal over deze omstreden stroomtoevoerkabel.

Volgens VideoCardz werd de Gigabyte RTX 4090 Windforce V2 24G zonder grote aankondiging uitgebracht op bepaalde markten, waaronder China. Voor zover bekend is de videokaart nog niet in de Benelux verkrijgbaar. Het is ook niet duidelijk wat de Europese adviesprijs van de kaart wordt. De oorspronkelijke RTX 4090 Windforce 24G is sinds oktober 2022 verkrijgbaar voor een adviesprijs van grofweg 2100 euro.

gigabyte windforce rtx 4090
De Gigabyte RTX 4090 Windforce V2 24G met antidoorzakbeugel en 12Vhpwr-connector aan de zijkant. Afbeelding via Gigabyte

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 12-06-2023 18:32
59 • submitter: nzall

12-06-2023 • 18:32

59

Submitter: nzall

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Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE 24G

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Reacties (59)

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24hourpartypal 12 juni 2023 18:36
Interessant dat op de promotionele foto nu in een keer een anti-sag bracket zit
GekkePrutser @24hourpartypal12 juni 2023 18:44
Ik denk dat dit een reactie is op de problemen met andere Gigabyte kaarten waar de PCI header afbreekt. Daarmee zeggen ze eigenlijk: "Deze doet dit niet hoor!"

Ik wou dat er op mijn FE ook een anti-sag bracket kon trouwens.

Maar die heeft een metalen behuizing, wellicht heeft die uit zichzelf voldoende sterkte?

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 26 juli 2024 20:00]

TheDeeGee @GekkePrutser13 juni 2023 10:28
Lian-Li GB-001
stevens20 @GekkePrutser12 juni 2023 19:37
Wat let je om er zelf iets onder te maken zodat het niet inzakt? Een houten stokje kan al genoeg zijn.
Frame164 @stevens2012 juni 2023 19:59
Het is toch raar als je producten in deze prijsklasse koopt dat je nog moet gaan rommelen om het goed te kunnen gebruiken?
DrVic @Frame16412 juni 2023 21:55
ach, je kan het stokje van een magnum gebruiken, dan heeft het nog iets van klasse
stevens20 @Frame16412 juni 2023 22:59
Ben ik helemaal met je eens. Maar mocht het in de loop van de tijd dan toch gebeuren hoeft een oplossing niet moeilijk te zijn. Ik ben het er zeker mee eens dat dat niet hoort, begrijp me niet verkeerd.
n4m3l355 @Frame16413 juni 2023 02:29
Ja en nee. Grafische kaarten zijn nu eenmaal veel groter maar nog vervelender, ze zijn zwaarder. Lange kaarten is niks nieuws maar de standaarden houden geen rekening met dit probleem. Zelfs een bracket is toch wel een gezochte oplossing. Het zou mooier zijn als op termijn kasten een tweezijdige slot krijgen waar je een kaart zowel links als rechts vast zet. Of standaard staand zoals we nu al soms zien. Het probleem met de 4090 zal alleen maar meer voorkomen met nieuwere kaarten cq een nieuwe generatie kaarten.
MISTERAMD @Frame16413 juni 2023 16:29
Is altijd al zo geweest toch? Komt iets nieuws op de markt, kost kei duur en je moet je behelpen met lap middelen als het ding stuk gaat. Pas als de leverancier genoeg klachten ontvangt, dan gaan ze pas echt aan de slag om de problemen op te lossen, maar heb je wel kei veel klanten die op hun vervang kaart of vervang onderdeel of onderdelen zitten te wachten.
GekkePrutser @stevens2012 juni 2023 19:42
Ik zou niet echt weten waar ik het aan vast moet maken eigenlijk. Aan de andere kant zitten intake fans. En ik ben niet zo'n fan van hout naast iets dat echt behoorlijk warm wordt.

Ik hoop er maar het beste van.. Bij mij zit hij ook horizontaal, net zoals in de meeste kasten natuurlijk. En ik hoop dat de meeste kracht wordt opgevangen door de 3-bay bracket en de metalen behuizing (die de meeste aftermarket kaarten niet hebben)

Vroeger (denk XT/AT tijd) had je aan de andere kant een soort gleuven waar lange kaarten in konden, juist toen de kaarten veel lichter waren, maar dat is al jaren niet meer, helaas. Ook MCA kaarten hadden het, uit de PS/2 tijd.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 26 juli 2024 20:00]

haarbal @GekkePrutser12 juni 2023 20:05
Ik zou niet echt weten waar ik het aan vast moet maken eigenlijk. Aan de andere kant zitten intake fans. En ik ben niet zo'n fan van hout naast iets dat echt behoorlijk warm wordt.
Zo warm wordt het niet toch?
X_pl0visi0n @haarbal13 juni 2023 11:27
Brand / vuur zou ik niet mee inzitten, maar afhankelijk van welk type hout kunnen er wel harsen uit beginnen lopen wat een smerige boel zal maken bij hogere temperaturen.
Steem @GekkePrutser12 juni 2023 20:05
Het hoeft toch niet vast te zitten? Ik heb met zwarte lego een bracket gemaakt die rechtsvoor (vanaf de open zijkant van de kast gezien) de kaart extra ondersteund. Aangezien ik een dark tint glas heb zie je die bracket niet eens.
supersnathan94 @GekkePrutser12 juni 2023 20:11
Ik zou niet echt weten waar ik het aan vast moet maken eigenlijk. Aan de andere kant zitten intake fans. En ik ben niet zo'n fan van hout naast iets dat echt behoorlijk warm wordt.
Je gebruikt het niet als heatsink he?

Overigens wordt de zelfontbrandingstemperatuur van hout op 270 graden celsius gezet voor vrijwel alle zachtere houtsoorten. Een computer gaat die temperaturen nooit halen. Je hebt hoogstens wat kromtrekken of scheurtjes.

Hout is veel robuuster dan men denkt. Zeker als het goed verwerkt is.
The Reeferman @GekkePrutser12 juni 2023 20:45
Ik heb een rol king pepermunt onder mn videokaart gezet. Er net zoveel uitgehaald dat ie de goede hoogte heeft. Staat op de bodem van de kast en ondersteund de videokaart op kap die om de koeler zit. Til de videokaart een paar millimeter zodat ik er zeker van ben dat ie een deel van het gewicht draagt.
Bij een maat van me was het beeld van zo'n computer ineens zwaar verstoord, we dachten misschien videokaart kapot. Bleek dat de kaart nog nauwelijks in het PCIe slot zat. Weer goed er in gedaan en het was opgelost.
A Lurker @The Reeferman12 juni 2023 22:17
Wel een rol stophoest toegepast als anti-sag bracket bij die maat van je denk ik :+

Wat een inventiviteit hier, ik zie pepermunt, hout, lego, langskomen. De fabrikanten laten het toch al lang wel wat afweten; dan is de community altijd inventief. Leuk om te zien. Maar alsnog jammer dat het moet (en er al kaarten gesneuveld zijn her en der).
cHoc @GekkePrutser13 juni 2023 08:40
Deze Gigabyte heeft er anders wel een mooie oplossing voor bedacht.
hij heeft een beugel onder de kaart en een verstelbare beugel boven de kaart.
Deze schroef je vast op de (E)ATX montagepunten van je moederbord.
Een goeie tweaker kan iets dergelijks maken op zijn videokaart, desnoods ontwerp en (laat je) een steun 3d printen voor de onderkant van de videokaart met montagepunten die overeenkomen met je ATX montage gaten in de kast, een beugel in 3hoek vorm kan al voldoende zijn om de extra steun te geven die je kaart nodig heeft.
beerse @GekkePrutser13 juni 2023 08:49
Ik zou niet echt weten waar ik het aan vast moet maken eigenlijk. Aan de andere kant zitten intake fans. En ik ben niet zo'n fan van hout naast iets dat echt behoorlijk warm wordt.
Bedenk dat hout meer hitte kan hebben dan veel metalen. Die metalen worden zacht als ze warm worden, bij 200 graden celcius bijvoorbeerld al. Hout gaat mechanisch pas problemen geven als het echt heet wordt, ruim voorbij de 400 graden.
Zoidberg_AvG @beerse13 juni 2023 12:28
Bedenk dat hout meer hitte kan hebben dan veel metalen. Die metalen worden zacht als ze warm worden, bij 200 graden celcius bijvoorbeerld al.
Als de binnenkant van je behuizing 200 graden is heb je andere zorgen dan de ondersteuning van je GPU. In da praktijk zal je behuizing nooit boven de 100 graden komen, een tempratuur die geen noemenswaardige invloed op de stijfheid en sterkte van staal heeft.
Hout gaat mechanisch pas problemen geven als het echt heet wordt, ruim voorbij de 400 graden.
Als je brand niet als mechanisch probleem ziet heb je gelijk, hout gaat namelijk vanaf 270 graden in de fik....
MrMonkE @GekkePrutser13 juni 2023 09:05
Ik zou niet echt weten waar ik het aan vast moet maken eigenlijk. Aan de andere kant zitten intake fans. En ik ben niet zo'n fan van hout naast iets dat echt behoorlijk warm wordt.

Ik hoop er maar het beste van.. Bij mij zit hij ook horizontaal, net zoals in de meeste kasten natuurlijk. En ik hoop dat de meeste kracht wordt opgevangen door de 3-bay bracket en de metalen behuizing (die de meeste aftermarket kaarten niet hebben)

Vroeger (denk XT/AT tijd) had je aan de andere kant een soort gleuven waar lange kaarten in konden, juist toen de kaarten veel lichter waren, maar dat is al jaren niet meer, helaas. Ook MCA kaarten hadden het, uit de PS/2 tijd.
Of je draait je PC 90 graden zodat je moederbord plat ligt.
Dat ze dat soort kasten niet maken dat zou namelijk wel handig zijn.
Dan kun je bijvoorbeeld je monitor erop zetten en als stand gebruiken.
Therlyn @MrMonkE13 juni 2023 16:10
Niet helemaal zeker of dat sarcastisch was, maar die behuizingen maken ze wel, al zijn die wel ver in de minderheid: categorie: Behuizingen

Overigens zijn er ook staande kasten die de videokaart op de bodem hebben via een PCIe riser.
Dan heb je het probleem ook niet :)
MrMonkE @Therlyn15 juni 2023 10:57
Het was een hallf/half.
Is toch achterlijk dat in towers de PCI kaarten zo in je slot hangen dat het een probleem wordt in plaats dat ze er met geen centje pijn rechtop in staan ?

-edit: ik ben al een tijdje teleurgesteld in de gebrekkige form factors. We hebben nieuwe form factors nodig denk ik

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 26 juli 2024 20:00]

Shmorky @stevens2012 juni 2023 23:24
LEGO blokjes zijn ideaal
Vlizzjeffrey @stevens2012 juni 2023 23:30
Een L profiel in de lengte van de gpu, met precies de hoogte van bovenkant powersupply shroud tot onderkant gpu koeler, vult ook mooi het gat op tussen de gpu en de powersupply shroud.
darknessblade @GekkePrutser13 juni 2023 09:00
Mijn videokaart [Powercolor Red devil RX7900xt] kwam met een universal bracket/support in de doos

Maar ja dat is ook te verwachten van een 3-4 slots kaart
Hoenense @GekkePrutser13 juni 2023 10:37
Heb via de 3d printer een ondersteuner geprint die nu netjes de kaart ondersteunt.
GekkePrutser @Hoenense13 juni 2023 10:39
Wat voor plastic gebruik je dan? Want PLA wordt al een beetje zacht/plakkerig bij 80 graden.

En ik kan zelf geen PETG printen helaas :-(
Hoenense @GekkePrutser13 juni 2023 10:41
Ik heb hem gewoon van PLA geprint. En hij houd zich prima aangezien het op die plaats waar hij steunt niet warm wordt.
GekkePrutser @Hoenense13 juni 2023 10:43
Ah okee, helemaal aan het eind?

Ik heb nooit gevoeld waar de kaart precies warm wordt eigenlijk. Sowieso helemaal nooit aan gedacht totdat de problemen met die gigabyte kaarten begonnen.

Ik heb zelf de FE met metalen behuizing dus die kan best warm worden denk ik.
Hoenense @GekkePrutser13 juni 2023 10:45
https://www.thingiverse.com/thing:4633521

Deze gebruik ik, echt super! Op de foto van de file zien je de support halverwegen zitten.
Ik heb hem echter helemaal rechts gedaan zodat hij niet kan doorgaan hangen. Al zal het zoals het op de foto te zien is ook prima zijn, maar wilde hem liever op de kopse kant hebben.
GekkePrutser @Hoenense13 juni 2023 16:32
Bedankt! Ik maak me alleen een beetje zorgen over het gebruik van PLA hiervoor. Dat is toch wel erg laag qua temperatuur. Glass transition ligt tussen de 55 en 60 graden celcius! Bij die temperatuur smelt het nog niet maar begint het wel zacht te worden. Met een 4090 die helemaal van metaal gemaakt is en de warmte dus goed naar zijn behuizing geleidt, denk ik dat dat niet zo'n goede materiaalkeuze is.

Dit is echt wel typisch iets dat ik liever van metaal wil hebben, juist omdat het dan ook meteen een beetje heat kan sinken.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 26 juli 2024 20:00]

Hoenense @GekkePrutser13 juni 2023 16:47
Ja ok.. daar zit wat in. Die van mij rust op plastic van de kaart en geen ijzer. Misschien idd van PETG printen. Ik kan PETG en nog wel meer printen zou ik er een voor je kunnen maken.
skapiche @GekkePrutser13 juni 2023 16:29
Cablemod verkoopt sinds kort ook een oplossing hiervoor, zou m.i. met elke GPU moeten werken.
En ziet er wellicht wat eleganter uit dan wat je zelf kan fabriceren, in mijn geval wel 8)7 .

https://eustore.cablemod....aign=configurator-updates
GekkePrutser @skapiche13 juni 2023 16:30
Bedankt, zoiets zoek ik inderdaad! Ik wist niet dat het al bestond, super!

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 26 juli 2024 20:00]

skapiche @GekkePrutser13 juni 2023 16:46
Was voor mij ook nieuw, van de week kreeg ik een 'nieuwsbrief' van ze over de nieuwe 90graden VHPWR kabels. Daar stonden deze dingen ook in. Vielen me meteen op, lekker minimalistisch.

Fijn dat je er iets aan hebt :).
GekkePrutser @skapiche13 juni 2023 17:01
Ja zo'n 90 graden kabel zou ik ook verrekte graag hebben. Want er staat nu veel te veel druk op. Liefst een zelfs die direct in mijn seasonic modulaire PSU kan zodat ik die hele kabelboel met adapters niet meer nodig heb. Zal ik ook ff naar kijken.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 26 juli 2024 20:00]

Praetextatus @24hourpartypal12 juni 2023 18:50
Klopt, ze luisteren dus naar hun klanten zo lijkt het. Zolang ze kapotte onder garantie ook netjes oplossen verdienen ze hun streedcred ook terug
pepsiblik @24hourpartypal13 juni 2023 08:10
Zoals gisteren zaterdag al werd gezegd in de thread over de ingescheurde kaarten, levert Gigabyte standaard zo'n bracket mee bij kaarten die meer dan 1500gr wegen.

AORUS – GIGABYTE in ''Gigabyte RTX 30- en RTX 40-gpu's zijn gevoelig voor scheuren in pcb''

[Reactie gewijzigd door pepsiblik op 26 juli 2024 20:00]

siretrasher @24hourpartypal13 juni 2023 18:05
Handig als het werkt . Die bracket heb ik ook bij de gigabyte master rtx4090 gekregen… leuk idee maar werkt alleen als het 1e slot van het mb aligned met het schroefje. De msi mog x670e van 500 euro die ik heb heeft dat niet en zo zijn er vast nog wel andere mb’en die hetzelfde probleem hebben. Daarnaast is het ook waardeloos dat een gpu met een dikte van 3 of zoals in mijn geval 4, maar met 2 sloten aan de achterkant vast zit. Die dingen wegen 2,5kg tegenwoordig. Dan mag er ook wel meer aan anti sag gedaan worden.
field33P 12 juni 2023 19:16
Waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd tot de extra stroomadapter voor de videokaart weer helemaal aan de rechterkant van de kaart zit? De Radeon 9800 Pro had de floppy-connector rechtsboven de printplaat zitten, maar sindsdien heeft de PEG-connector altijd bovenaan gezeten terwijl je in zo’n beetje iedere case de kabel beter had kunnen managen als hij richting rechts wees?
Ludewig @field33P12 juni 2023 19:23
Het probleem is dat de daadwerkelijke kaart bij dergelijke grote kaarten veel kleiner is dan de koeler. Dus als ze de connector aan de achterkant/rechterkant van de PCB plaatsen, dan zit hij verstopt achter de koeler.

Dat hebben ze hier dus opgelost door een deel van de koeler weg te laten, wat ook zeker niet optimaal is.
m_snel @field33P12 juni 2023 23:27
Wat moet ik me voorstellen bij een floppy connector. Of bedoelt u gewoon de stoom connectie die een FDD , HDU etc. In de jaren 90 hadden.
Xfade @m_snel12 juni 2023 23:50
Precies dat.
m_snel @Xfade13 juni 2023 00:02
Lol begreep niet echt waar met over ging. Maar ati wonder kaart uit het cga tijdperk had die niet nodig.
field33P @m_snel13 juni 2023 09:30
De Radeon 9800 SE gebruikte de Berg-connector voor floppydrives omdat de kaart voor die tijd vrij veel stroom verbruikte (volgens hedendaagse standaarden zouden we het een ‘zuinige’ kaart noemen!), en omdat de diskettestations in die periode uit de mode raakten was dat even een mooie nieuwe bestemming voor de connector omdat hij nog wel op voedingen zat. Tot de PEG-connector onderdeel werd van de PCI-Express-standaard.
Nox @field33P12 juni 2023 21:42
Kleine correctie: de 9800 pro heeft een normale molex connector, de 9800 se had een floppyconnector.
TheDeeGee 13 juni 2023 10:29
Jammer dat je alleen een hoop surface area van je koeler kwijt bent op deze manier. Dat heb je toch zeker wel nodig met een 4090.
Blaze85 12 juni 2023 18:38
Waarom geen model waarbij je de moederbord-stroomaansluiting op de videokaart doet en dat dan de videokaart de rest van het systeem van stroom voorziet? :+
Jorissie87 @Blaze8512 juni 2023 19:05
Liever andersom dan, de powercables van de GPU zitten het meest in het zicht. Als het "power over motherboard" kon zijn dan heb je die niet nodig.
Vinnie2k @Jorissie8712 juni 2023 19:13
Zo, dan heb je flinke traces nodig om die hoeveelheid stroom erdoorheen te jagen.

75W is geloof ik de max uit een moederbord nu. Das een beste 5x zoveel traces voor stroom naar je kaart.. Maaaaar qua kabels wel mooi.
TriLithium 12 juni 2023 20:19
Vast wel duizend keer iemand lopen vertellen inmiddels.

Maar wordt het niet eens tijd voor een XT90 connector voor deze vermogens. 90A op 12V. 1080W aan power op een stekker welke volgens mij een prima reputatie in de RC wereld heeft.

Ik snap die meerdere kleine pinnetjes niet bij dit soort vermogens.
itcouldbeanyone @TriLithium12 juni 2023 21:49
Maakt het flink duurder, de traces op de pcb van gpu kan nauwelijks de power kwijt vie 1 pin, dus moet de pcb uit meerdere lagen worden opgebouwd waaronder enkele lagen op 70uM of zelfs >100uM .
Terwijl de rest vanwege component pitch <18uM is.
Los daarvan lokt de connector uit dat iemand een lipo aansluit op zijn gpu.

Wij hebben op het werk een apparaat wat gpu en atx stekkers op maat automatisch maakt, zie dat met een XT90 noet gebeuren.
En de XT90 connector is leuk voor de hobby, en naar mijn mening alleen daar.
En zo zijn er nog wel heel veel nadelen te verzinnen
svideo @TriLithium12 juni 2023 22:37
Nee ze moeten de spanning verhogen naar 48v net als bij usb.
Z3 proberen nog net niet 500w aan te leveren bij 1 volt. Dan heb je 50 mm kabels nodig
petermetroid 12 juni 2023 18:39
Goede marketing stunt die beugel. Dat na het bericht onlangs van de beschadigingen in het pcb van kaarten van Gigabyte.
Palindrome @petermetroid13 juni 2023 02:11
die heeft er altijd al bij gezeten.
robiindonne 12 juni 2023 19:51
Voor niks zo’n lichtgevende kabel gekocht dus
Xfade @robiindonne12 juni 2023 23:52
Want die kan je nu opeens niet meer zien ?
Meros 12 juni 2023 22:49
Je kan de kaart ook verstevigen aan de achterkant van de kast.

Kijk maar 's naar dit filmpje van JayzTwoCents.

https://www.youtube.com/watch?v=liChy76nQJ4

[Reactie gewijzigd door Meros op 26 juli 2024 20:00]


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