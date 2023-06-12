Gigabyte onthult RTX 4090 Windforce V2 24G met 12Vhpwr-stekker aan zijkant

Gigabyte heeft een vernieuwde versie van zijn RTX 4090 Windforce-gpu aangekondigd: de V2 24G. Het vernieuwde model behoudt dezelfde specificaties, maar de 12Vhpwr-connector zit bij deze variant aan de zijkant van de videokaart achter de fans, aan het uiteinde van de printplaat.

De V2-variant is net zo lang als het origineel, maar grofweg 2,5 centimeter minder hoog en 2,5 centimeter minder dik dankzij een nieuw koelsysteem. In de behuizing van de koeler is daarnaast een inkeping achter de ventilators aanwezig, waardoor de stroomconnector niet aan de bovenkant van de videokaart zit, maar aan de achterkant en zijkant. Op deze manier hoeft de 12Vhpwr-kabel geen scherpe hoeken te maken, wat kan voorkomen dat niet-correct aangesloten stekkers de connector beschadigen, wat eind vorig jaar veel opschudding veroorzaakte. Tweakers schreef een achtergrondverhaal over deze omstreden stroomtoevoerkabel.

Volgens VideoCardz werd de Gigabyte RTX 4090 Windforce V2 24G zonder grote aankondiging uitgebracht op bepaalde markten, waaronder China. Voor zover bekend is de videokaart nog niet in de Benelux verkrijgbaar. Het is ook niet duidelijk wat de Europese adviesprijs van de kaart wordt. De oorspronkelijke RTX 4090 Windforce 24G is sinds oktober 2022 verkrijgbaar voor een adviesprijs van grofweg 2100 euro.