Square Enix brengt Final Fantasy XVI-demo uit met proloog van 2,5 uur

Square Enix heeft een demo van Final Fantasy XVI uitgebracht voor de PlayStation 5. Deze demo omvat onder meer de proloog van de game. De game zelf komt op 22 juni uit, eveneens alleen voor de PlayStation 5.

De demo komt op maandag 12 juni beschikbaar, zo wordt bevestigt in een blogpost. Inmiddels is de demo ook daadwerkelijk beschikbaar in de PlayStation Store. De proloog duurt ongeveer 2,5 uur. Spelers krijgen in die demo 'inzicht in het verleden van hoofdpersoon Clive Rosfield' en de gebeurtenissen die als opmaat naar de game dienen. Voortgang uit deze demo kan bij release worden overgezet naar de volledige game.

Na de proloog bevat de game ook een 'speciale gevechtsdemo'. Spelers moeten in die demo een fort infiltreren samen met twee partyleden. Dat fort bevat verschillende vijanden en eindbaasgevechten. Voortgang uit deze gevechtsdemo wordt niet overgezet naar de volledige game. Het infiltreren van het fort biedt ongeveer twee uur extra gameplay, meldt Square Enix.