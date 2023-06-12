Square Enix brengt Final Fantasy XVI-demo uit met proloog van 2,5 uur

Square Enix heeft een demo van Final Fantasy XVI uitgebracht voor de PlayStation 5. Deze demo omvat onder meer de proloog van de game. De game zelf komt op 22 juni uit, eveneens alleen voor de PlayStation 5.

De demo komt op maandag 12 juni beschikbaar, zo wordt bevestigt in een blogpost. Inmiddels is de demo ook daadwerkelijk beschikbaar in de PlayStation Store. De proloog duurt ongeveer 2,5 uur. Spelers krijgen in die demo 'inzicht in het verleden van hoofdpersoon Clive Rosfield' en de gebeurtenissen die als opmaat naar de game dienen. Voortgang uit deze demo kan bij release worden overgezet naar de volledige game.

Na de proloog bevat de game ook een 'speciale gevechtsdemo'. Spelers moeten in die demo een fort infiltreren samen met twee partyleden. Dat fort bevat verschillende vijanden en eindbaasgevechten. Voortgang uit deze gevechtsdemo wordt niet overgezet naar de volledige game. Het infiltreren van het fort biedt ongeveer twee uur extra gameplay, meldt Square Enix.

Final Fantasy XVI
Final Fantasy XVI

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 12-06-2023 17:47
38 • submitter: Xtuv

12-06-2023 • 17:47

38

Submitter: Xtuv

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Final Fantasy XVI

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3.5 van 5 sterren

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Reacties (38)

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Jasphur
12 juni 2023 18:02
Ik heb de demo zelf nog niet kunnen spelen, maar heel erg tof dat SE dit uitbrengt.

Deze release van FF is nogal anders dan vorige delen en een demo geeft personen mooi de kans om even te spelen, alvorens de game te pre-orderen/kopen.

Ook heel tof is dat de game eind maart!! al gold gegaan is. Dat is net iets minder dan 2 maanden voor de release date. En dat terwijl ze eind 2021 nog een half jaar achter liepen (nieuws: Ontwikkeling van Final Fantasy XVI loopt bijna half jaar achter op pl...).

Volgens SquareEnix is er geen zero day patch nodig. Maar het en der lees ik dat er in de graphic modus van de game wat frame drops waarneembaar zijn. Dus misschien toch we een update at launch? Op Twitter zijn in ieder geval de meesten heel erg blij met hoe de game zich laat spelen :D

PS: wees welkom! forumtopic: [PS5] Final Fantasy XVI

[Reactie gewijzigd door Jasphur op 22 juli 2024 18:02]

Fraaank @Jasphur13 juni 2023 07:50
Dus in 2021 liep men een half jaartje achter, daarna heeft iedereen te veel overuren gedraaid (de bekende crunch) en dat noem je tof? Dacht dat we daar wel een beetje klaar mee waren.
serginho68 @Fraaank13 juni 2023 08:14
Wat een flauwe opmerking. Hoe weet jij nu of zij overuren gedraaid hebben? Mss hebben ze gewoon meer mensen aangeworven, was de software waarmee de game ontworpen is verbeterd en sneller... hadden ze gewoon wat geluk. Uw opmerking is alleen maar bedoeld om op iemands kop te kakken. Zielig...
xoniq @Jasphur12 juni 2023 23:04
Niet heel vreemd hoor dat SE zulke proloog versies uitbrengt als demo, deze ze ook bij deel 14 en 7 (remastered).
phray @Jasphur13 juni 2023 15:56
Demo's zijn vaak op basis van een wat oudere build dus die framedrops zitten mogelijk niet in de final release.
himlims_ 12 juni 2023 17:51
Is dit een nieuwe (oude) trant? Demo’s?!

nieuws: Capcom geeft demo van Resident Evil 4-remake vrij zonder ingebouwde t...

Of zijn dit uitzondering?
SinergyX
@himlims_12 juni 2023 18:13
Meer het idee om mensen nog beetje warm te laten lopen voor zulke games, mogelijk wat extra volk aanboren, zeker met remakes die lang niet allemaal populair werden ontvangen. XVI komt enkel op de PS5, dus je 'potentiele' markt is dan nog zeer beperkt (XIII was op elk platform en tikte 20miljoen aan, XV alleen op PS4 was krap 6 miljoen, de overige 5 miljoen waren PC/Xbox, die nu nog maanden moeten wachten).

Misschien dat de preorders nog wat tegenvallen, indirect waren demo's gewoon ook stukje marketing.
jellybrah @SinergyX12 juni 2023 18:47
Hij komt ook naar PC over een half of heel jaar. Ik las ook dat de pre orders tegenvielen, wellicht heb je dus gelijk ;)
raro007 @SinergyX13 juni 2023 08:01
5 miljoen op pc en xbox is best wel slecht te noemen en ik verwacht eerder dat de pc meer heeft dan xbox..
Kazu 12 juni 2023 17:59
Hulde voor de demo, daar zijn er nog steeds te weinig van vandaag de dag.
Bulls @Kazu12 juni 2023 19:19
Try before you buy is wel belangrijk inderdaad, teveel zooi wat niet af is tegenwoordig of het lijkt bijvoorbeeld in video’s of op screenshots mooi, maar de gameplay valt dan tegen.

Elke game moet een demo hebben ✍️
SkyStreaker @Bulls12 juni 2023 21:04
Onpopulaire mening: ik gebruik nog wel eens een site van een "fitte meid" om spellen te proberen. Tot dusver 9 van de 10 ook nog daadwerkelijk gekocht. Het lukt soms niet altijd om een goede indruk te krijgen binnen een bepaalde tijd voor een refund.
jellybrah 12 juni 2023 18:25
Ben wel benieuwd! Hopelijk is het dit keer wel iets wat daadwerkelijk in de game zit. Bij FF 15 was de demo iets compleet anders (ironisch genoeg meer final fantasy dan de uiteindelijke game zelf)
Redblader @jellybrah12 juni 2023 18:51
De demo is gewoon een onderdeel van het volledige spel, de release is ook al over minder dan 2 weken dus daar gaat echt niets meer aan veranderen nu. :)
elmuerte 12 juni 2023 17:56
Dus 1 cinematic en 30 minuten gameplay :p
Snowfall 12 juni 2023 18:49
Het zelf wel High hopes voor dit spel. Ik vond FF XV echt leuk en ook FF VII remake was echt top. Maar Strangers of Paradise Final Fantasy Origins vond ik echt heel erg tegenvallen. Heb het na 30 uur toen ook opgegeven en niet meer naar omgekeken.
YopY @Snowfall12 juni 2023 22:49
FF Origins was ook een vreemde eend in de bijt, onbedoeld komisch enzo; zeker geen mainline titel.
Audione0 12 juni 2023 19:14
Straks eens spelen om te checken of ik het spel wat vind..

#pre-orderen doe ik niet aan..
-Colossalman- 12 juni 2023 21:30
Final Fantasy is toch sinds deel 12 al niet meer turn based?
Het is al even geleden dat ik deze gespeeld heb maar meen mij dit te herinneren.

FF15 heb ik destijds uitgespeeld, dat gebeurt niet zo vaak met een game.

Demo download nu, ben erg benieuwd!
YopY @-Colossalman-12 juni 2023 22:50
Bij veel van de moderne FF games (ook XV en Remake bijvoorbeeld) heb je de keuze om het soort-van turn-based te spelen, dwz, de gameplay pauzeert tussen elke move in. Maar ze weten dat turn-based ook niet meer van deze tijd is; ook bij de remasters van hun oudere spellen hebben ze bijv. een 2x speed modus toegevoegd.
shadowheart 12 juni 2023 22:20
Lol spel heeft wat inspiratie op gedaan vanuit "Game of Thrones" wel lache en battle systeem speelt to zover wel lekker. Morgen ga ik de volgende uur spelen. Grafisch is het wel erg mooi gemaakt.
-Colossalman- @shadowheart13 juni 2023 18:01
Ik moet zeggen dat ik het grafisch middelmatig vond, maar ik ben nog niet zo ver.
Tevens was het geluid zacht, ik heb mijn tv nog niet zo vaak boven de "30" hoeven zetten (normaal 10-20)
shadowheart @-Colossalman-14 juni 2023 06:56
Hij is wel lache mooie cutscenes(wel veel en lang) ben benieuwd naar de rest.
BlackMage 13 juni 2023 07:55
Ik heb me wel vermaakt met de demo :)

Ik was niet van plan om FF16 te gaan kopen (ik hou meer van de oude stijl turn-based FF's), maar de demo heeft me wel aan het twijfelen gezet. Misschien als ik me in deze zomer een keer verveel en het spel ietsje goedkoper is geworden.

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