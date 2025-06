Square Enix tevreden over verkoop Final Fantasy XVI, ondanks tegenvallende winst

De verkoopcijfers van Final Fantasy XVI voldoen aan de verwachtingen. Toch hoopt de ontwikkelaar Square Enix op hogere verkoopcijfers in de toekomst, omdat de winst van het afgelopen kwartaal tegenvalt, zou ceo Takashi Kiryu hebben gezegd.

Hoewel de netto-omzet van de ontwikkelaar met 14,4 procent is gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, is de winst met 79 procent gedaald. Dit zou komen door de 'sterke concurrentie op de mobiele markt' en de hoge productiekosten van grote games als FF XVI en de Pixel Remaster-serie, die dit voorjaar is verschenen, schrijft Bloomberg.

Doordat de PS5 beter beschikbaar is dan voorheen, kunnen de verkoopcijfers voor FF XVI de komende tijd toenemen. Verder verliep de verkoop tijdens de releaseweek goed, zei Square Enix in een verklaring aan IGN vorige maand. In minder dan een week tijd is de game meer dan 3 miljoen keer over de toonbank gegaan.

Final Fantasy XVI is momenteel alleen verkrijgbaar voor de PS5. Wanneer de game voor de pc verschijnt, is nog niet bekend.

Update, 18.47 uur: In een eerdere versie van het artikel stond dat Square Enix de verkoopcijfers van FF XVI vond tegenvallen. Dit berustte op een verkeerde vertaling. Daarom is het artikel aangepast.