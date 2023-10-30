Smartphonegame Kingdom Hearts Missing-Link komt in 2024 uit voor Android en iOS

Mobilegame Kingdom Hearts Missing-Link verschijnt in 2024. Dat maakt Square Enix bekend in een korte trailer. De actie-rpg maakt gebruik van gps, maar lijkt het anders aan te pakken dan Pokémon GO. De trailer suggereert namelijk dat het niet nodig is om naar buiten te gaan.

In de trailer is te lezen dat spelers de wereld rond kunnen 'zonder naar buiten te stappen'. Daarnaast bevestigen de beelden dat onder meer de Disney-personages Mickey Mouse, Simba, Woody, Ariel, Aladdin en Winnie the Pooh in de game zitten. De personages zijn in te zetten tijdens gevechten.

Kingdom Hearts Missing-Link werd net als Kingdom Hearts IV in april van 2022 aangekondigd. De gesloten bèta is enkel toegankelijk voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk en Australië. Anders dan het jaartal is er nog geen concrete releasedatum bekend. Kingdom Hearts Missing-Link verschijnt in 2024 voor Android en iOS.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 30-10-2023 16:15 14

30-10-2023 • 16:15

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Kingdom Hearts IV

geen prijs bekend

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Reacties (14)

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Verwijderd 30 oktober 2023 16:27
Wie maakt de afweging om een post te maken over een random telefoon game. Waarom over deze game wel en over de andere honderdduizenden smartphone games niet?
Palm_freemium @Verwijderd30 oktober 2023 16:47
Waarom over deze game wel en over de andere honderdduizenden smartphone games niet?
Omdat dit al een grote franchise is sinds de playstation 2 en nu de overstap maakt naar mobiel?
Tintel @Palm_freemium30 oktober 2023 17:32
Aha - ik vroeg me dit ook al af...

Maar gezien de enorme verschillen tussen de platformen (Console vs mobile) hebben we het dan nog wel over hetzelfde spel of alleen over dezelfde naam en iets van de look-&-feel (ik ken deze franchise niet...)
Palm_freemium @Tintel31 oktober 2023 09:58
Heb zelf de Kingdom Hearts serie links laten liggen, de eerste delen waren een soort van Final Fantasy achtige JRPGs met een Disney sausje. Aangezien het hier om een GPS/location based game gaat denk ik dat ze vooral het thema hebben overgenomen.
Shadow-Dancer @Palm_freemium31 oktober 2023 07:11
Dit echter niet de eerste mobiele Kingdom Hearts game. In 2008 had je al KH Coded voor de Japanse mobiele telefoon en in 2015 had je KH Unchained X voor Android/iOS.
wayfinderr @Verwijderd30 oktober 2023 16:47
Ik denk omdat Kingdom Hearts een (aardig) grote franchise is, met een flinke fanbase. Laat staan dat dit nieuws best langverwacht wordt, nadat het al weer een tijdje stil is rond de franchise.
Auteursabineschults @Verwijderd30 oktober 2023 17:00
Zoals enkelen hier al zeggen: Kingdom Hearts is een vrij populaire gamefranchise. Dat maakt het nieuwswaardiger dan die 'andere honderdduizenden smartphonegames'.
Armselig @Verwijderd30 oktober 2023 20:10
Noem dan eens een game waarvan jij vindt dat die meer aandacht verdient, nu is je kans! Ik noem alvast Dungeon&Girls van Lunosoft. Stelt niet veel voor en is heel simpel maar ik vond 'm heel leuk.
Manderlay1 @Armselig31 oktober 2023 01:25
Aquavias, Total party kill, en dungeons of dreadrock vond ik de moeite
Verwijderd @Armselig31 oktober 2023 09:12
waarom? Waarom moet ik een game noemen die meer aandacht verdient? Ik stelde gewoon een vraag, ik ben niet bekend met deze mobile games.
himlims_ @Verwijderd30 oktober 2023 17:30
Gaan we toch verder?!

Strategy game;
South park phone destroyer

Shooter;
Call of duty
Dannyvdberg @Verwijderd31 oktober 2023 10:55
Het ia totaal niet random
Kingdom hearts is samen met final fantasy de grootste games van square enix.
Waar bij final fantasy elke game opzichzelf staand is is het bij kingdod hearts zo dat elk spel bij het verhaal hoort
Zo zijn er spellen op de ps2 gameboy ds 3ds psp en mobiel uitgekomen die allemaal samen 1 groot verhaal maken en dat maakt kingdom hearts onder andere zo mega vet.
Verwijderd @Dannyvdberg31 oktober 2023 11:54
ah kijk. Ik ben wel bekend met Final Fantasy maar niet met Kingdom hearts, niet mijn spellen zeg maar. bedankt voor de uitleg, dat verklaard het wel.
Linksquest Moderator Spielerij
30 oktober 2023 16:20
Zag de nieuwsbrief inderdaad al voorbij komen, ik vind de games leuk gemaakt maar vind de gameplay niet helemaal mijn ding, heb er verschillende gespeeld en ook uitgespeeld, maar ben zelf klaar met de serie.

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