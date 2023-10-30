Smartphonegame Kingdom Hearts Missing-Link komt in 2024 uit voor Android en iOS

Mobilegame Kingdom Hearts Missing-Link verschijnt in 2024. Dat maakt Square Enix bekend in een korte trailer. De actie-rpg maakt gebruik van gps, maar lijkt het anders aan te pakken dan Pokémon GO. De trailer suggereert namelijk dat het niet nodig is om naar buiten te gaan.

In de trailer is te lezen dat spelers de wereld rond kunnen 'zonder naar buiten te stappen'. Daarnaast bevestigen de beelden dat onder meer de Disney-personages Mickey Mouse, Simba, Woody, Ariel, Aladdin en Winnie the Pooh in de game zitten. De personages zijn in te zetten tijdens gevechten.

Kingdom Hearts Missing-Link werd net als Kingdom Hearts IV in april van 2022 aangekondigd. De gesloten bèta is enkel toegankelijk voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk en Australië. Anders dan het jaartal is er nog geen concrete releasedatum bekend. Kingdom Hearts Missing-Link verschijnt in 2024 voor Android en iOS.