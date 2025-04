Square Enix stopt ontwikkeling Just Cause: Mobile - update

Square Enix is gestopt met de ontwikkeling van Just Cause: Mobile. Het spel werd in 2020 aangekondigd en was ruim anderhalf jaar als early access beschikbaar in bepaalde regio's. De game werd eerder meermaals uitgesteld.

Vanaf 3 juli zou de mobiele game niet meer beschikbaar moeten zijn via appwinkels, zo bevestigt Square Enix tegenover Tweakers. Het statement dat de uitgever naar Tweakers stuurde komt exact overeen met een screenshot dat eerder op Reddit verscheen. Er wordt tevens vermeld dat de game niet meer uit gaat komen en dat klanten die Blue Diamonds kochten in februari hun geld al teruggekregen hebben.

Ook is de officiële website van het spel niet meer bereikbaar en verwijderde het ontwikkelaarsteam zijn Twitter-account en alle tweets waarin aankondigingen over de game gedaan werden. Sinds december 2022 bracht de ontwikkelaar tevens geen updates meer uit voor de game, zo blijkt uit de Google Play Store-pagina. Deze pagina is overigens op dinsdag 4 juli nog steeds beschikbaar, al verschijnt het spel al niet meer in de zoekresultaten van de iOS- en Android-appwinkels.

Just Cause: Mobile werd tijdens The Game Award 2020 aangekondigd en moest oorspronkelijk ergens in 2021 uitkomen. Sindsdien werd het spel als early access in verschillende landen uitgebracht, maar er werd nooit een nieuwe officiële releasedatum aangekondigd.

Update, dinsdag, 14.30 uur: Statement van Square Enix is toegevoegd.