Just Cause-ontwikkelaar maakt openwereldgame Contraband voor Microsoft

Microsoft kondigt Contraband aan, een co-opgame met een open spelwereld, die gemaakt wordt in samenwerking met Avalanche Studios, de ontwikkelaar van de Just Cause-game. De game lijkt te gaan om smokkelaars.

Microsoft toont een teasertrailer en nog geen gameplay. Uit het filmpje en de naam is op te maken dat de game draait om smokkelaars. Wat spelers precies moeten doen in het spel is nog niet duidelijk. Volgens de teaser wordt het een openwereldgame die in co-op is te spelen.

Het is de eerste aankondiging van het spel. Avalanche Studios is geen onderdeel van Microsofts Xbox Game Studios, maar Microsoft heeft de Just Cause-ontwikkelaar wel specifiek in de hand genomen om een game voor Xbox-consoles te maken. Wanneer de game uitkomt, is nog niet bekend. Net als Microsofts eigen games zal het spel onderdeel uitmaken van het Game Pass-abonnement.