Final Fantasy XVI verschijnt op 22 juni 2023 voor PlayStation 5

Final Fantasy XVI komt volgend jaar op 22 juni beschikbaar voor de PlayStation 5. Sony heeft een exclusiviteitsovereenkomst afgedwongen waardoor de game pas na 31 december dat jaar voor andere platformen zal verschijnen. Square Enix sprak eerder ook over een pc-versie.

De action-rpg draait om Clive Rosfield, die de taak heeft om zijn jongere broer Joshua te beschermen. Uit een nieuwe trailer blijkt dat dit hem niet lukt. In de game wil Rosfield wraak nemen op Ifrit, 'een mysterieus wezen'. Hij kan daarbij in een Eikon veranderen; dat zijn grote mythische wezens. In het spel zijn ook andere Eikons te vinden, waardoor je soms als Eikon tegen andere Eikons moet vechten.

Het spel krijgt een Story-modus voor spelers die vooral het verhaal willen volgen en minder geïnteresseerd zijn in de actie-elementen van het spel. In deze modus ontwijkt Rosfield 'sommige' gevechten en zijn combomoves met een enkele knop op te roepen. Bij het verhaal leert Rosfield meerdere personages en andere metgezellen kennen, zoals een hond, die hem tijdens gevechten kunnen helpen.

Sony had eerder al bekendgemaakt dat het spel zes maanden een PlayStation 5-exclusive zou blijven. Uit de trailer blijkt dat het spel pas na 31 december 2023 voor andere platformen zal verschijnen. Daarna volgt een pc-versie. Eerdere Final Fantasy-games verschenen ook voor andere consoles zoals de Xbox; hier is bij Final Fantasy XVI nog niks over gezegd.

Final Fantasy XVIFinal Fantasy XVI
Final Fantasy XVIFinal Fantasy XVIFinal Fantasy XVI

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 09-12-2022 15:31 43

09-12-2022 • 15:31

43

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Final Fantasy XVI

vanaf € 31,49

3.5 van 5 sterren

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Reacties (43)

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mugenmarco 9 december 2022 15:40
Ik zal pas juichen als er een FF deel komt waar turn based weer in zit zoals in Final Fantasy X en de delen daarvoor.
MartijnH333 @mugenmarco9 december 2022 16:04
Denk dat je dan beter andere spellen kan gaan spelen. FF blijft niet in het verleden hangen. Wat ik snap. Al vind ik de oude delen zelf ook leuker.
CH4OS @MartijnH3339 december 2022 17:37
Hoezo is turn-based per definitie iets uit het verleden? :)
Jasphur
@CH4OS9 december 2022 17:47
Mbt Final Fantasy. Turn based zit nog zat in tal van andere games. Waaronder ook Octopath travelar welke ook van Square Enix is :)
MartijnH333 @CH4OS9 december 2022 17:55
Net FF wilde ze altijd het meest uit de hardware halen. Turnbase kwam voor uit een hw beperking. Maar er zijn zat andere spellen. Denk aan Dragon Quest.
Cid Highwind @MartijnH33310 december 2022 02:43
Nou dan hebben ze hier nog wel wat werk te verrichten tot aan de release. Oogt allemaal een beetje meh. Een hoop effecten over weinig gedetailleerde textures en een complete afwezigheid van moderne belichting.

Overal vuur en bliksem maar de wereld blijft donker.

Overigens was turn-based gewoon een keuze. Kijk maar naar de Mana serie op de Snes.
Chrono Trigger @mugenmarco9 december 2022 16:06
Wat te denken van de moderne thema's. Kunnen we a.u.b. weer teruggaan naar waar JRPG's succesvol zijn geworden met een mix van sci-fi en middeleeuws?
HCBreakdown @mugenmarco9 december 2022 16:14
Ik deel je mening aangezien FF7 en FF8 mijn favoriet waren, maar ik denk dat dat verleden tijd is voor de FF series.
Nism0 @mugenmarco9 december 2022 16:18
helemaal mee eens. Al vond ik het ff7 remake systeem niet slecht.
Verwijderd @mugenmarco9 december 2022 17:01
Hier hoop ik ook erg op. Dat gezeur van mensen die vinden dat het niet modern is... lekker belangrijk. dat is het type game wat veel mensen gewoon willen. Turn-based maar wel met vette graphics.
Slurpie Blauw @mugenmarco9 december 2022 17:37
Ja, ik mis ook dat tactische schaakspel van de turnbased games.

En ook al heb ik me wel vermaakt met XV, uiteindelijk was het een button masher. Hopelijk is het combat systeem van XVI wat beter uitgewerkt.
Madshark @Slurpie Blauw9 december 2022 17:57
Als ze het combat systeem van FF7R hebben overgenomen (wat ik stiekem hoop), dan komt dat wel goed. Die was imho echt fantastisch.
YukanMosvic030 @mugenmarco9 december 2022 19:11
Ik vind nog steeds de gameplay van 12 het beste. Soort turn based maar toch actief. Maar niet zo overdreven actie als bijvoorbeeld 15. 15 was voor mij echt een enorme flater, ik vond er echt helemaal niks aan
Swayzz 9 december 2022 15:39
Tot nu toe niet helemaal onder de indruk van het hele spel, gebaseerd op de materie wat de wereld in is geslingerd.. FFXV was ook al een tegenvaller vond ik.
Verwijderd @Swayzz9 december 2022 15:49
Ik heb me juist ontzettend vermaakt met FF15. Ik weet dat er een development hell aan vooraf is gegaan en veel dingen veranderd zijn vanuit concept naar uiteindelijke release, maar dat stuk heb ik niet echt gevolgd. De game vond ik zijn geld zeker wel waard. Dat is met elke FF game eigenlijk altijd wel zo. Ook al zal niks meer zo goed zijn als vroeger, Square stopt er voldoende in om je toch te vermaken. Het is niet dat ze games geen aandacht geven of magere content leveren.
Snowfall @Swayzz9 december 2022 16:11
FFXV was dan ook een dev drama. FFXV is namelijk gebouwd en gebaseerd op Final Fantasy versus 13. Een groot development drama dat bestond uit missing deadlines, bad code enz enz enz

Dit is wel goede video over de game
https://www.youtube.com/watch?v=_XSIc3T3zPw

FFXV is niets anders dan de reuse van Versus XIII elementen, storyline enz enz.
Nimja @Swayzz11 december 2022 12:00
Bedoel je niet Materia?
BlackEyedAngel 9 december 2022 16:04
Dat een groot deel van de producers en schrijvers van FF14 hieraan meewerken geeft mij genoeg vertrouwen voor de pre-order zodra die beschikbaar is :Y
CelisC @BlackEyedAngel9 december 2022 16:45
Masayoshi Soken (Soken Masayoshi) is daarnaast de Lead Composer voor 16. Dat maakt me extra nieuwsgierig naar deze titel!
Alxndr 9 december 2022 16:34
"Het spel krijgt een Story-modus voor spelers die vooral het verhaal willen volgen"

Dit spreekt mij persoonlijk wel heel erg aan, denk dat dit mijn spelmodus wordt (over een paar jaar als ie goedkoop is) Ik zie dit soort spellen als een interactieve film, voor behendigheid enzo kies ik wel een FPS.

Ik vraag me wel af hoeveel je mist als dit het eerste FF spel wordt dat je speelt (je de historie/verhaallijn niet kent)
Madshark @Alxndr9 december 2022 18:02
De Final Fantasy reeks zijn allemaal losstaande games die qua verhaal en (vaak) qua gameplay niets met elkaar te maken hebben.
Dus je mist eigenlijk helemaal niets als dit je eerste FF zou worden.
Ik zou intussen tijd eens kijken naar Final Fantasy 7 Remake, is hier en daar goedkoop te krijgen, heeft ook een zeer goed verhaal en een soort van Story Mode, waardoor je minder hoeft te focussen op de gevechten.

[Reactie gewijzigd door Madshark op 26 juli 2024 15:45]

Palindrome 9 december 2022 15:43
Phil Spencer zat in het publiek terwijl Xbox toch wel afwezig was bij deze show en dan komt deze trailer/reveal voorbij met als laatste dia "Playstation Exclusive" vlak nadat bekend is dat de amerikaanse FTC de MS - Activision Blizzard deal wil tegenhouden....

:X
Retrospect @Palindrome9 december 2022 19:13
Mooi extra munitie voor Microsoft/Xbox in de rechtszaal.
Loller1 @Retrospect10 december 2022 12:17
Ik denk dat het feit dat de FTC als een van zijn hoofdargumenten aanhaalde dat Microsoft zijn beloftes naar de Europese Commissie had gebroken in verband met ZeniMax, waarom de Europese Commissie reageerde met "we hebben nooit zo'n belofte gevraagd of gemaakt" ook best al een goeie kogel voor Microsoft is.
Retrospect @Loller110 december 2022 12:38
Als het werkelijk zo knullig is zal de rechter het wel niet aanvankelijk verklaren.
Wolfos
@Palindrome10 december 2022 11:55
En maar zeuren over Call of Duty, want dat is een "bestaande franchise" :+
Sony houd 'm blijkbaar zelfs van de PC weg.

Eigenlijk bizar dat ze geld steken in tijdelijke exclusives voor een console die overal uitverkocht is.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 26 juli 2024 15:45]

Disfigured 9 december 2022 16:08
De nieuwe trailer zag er echt waanzinnig goed uit.
Snowfall 9 december 2022 16:08
Ben wel aan het wachten op FF 16 en ook op FF 7 Reborn. Vond de laatste FF Stranger of Paradise Final Fantasy Origin niet heel denderend. Was wel een groot fan van FF XV trouwens. Heb me echt vermaakt. Al hadden ze de game wel wat beter kunnen vullen met content ipv een grote Open world waar niet heel veel te doen is.
TrafalgarLaw 9 december 2022 16:28
Final Fantasy meets Devil May Cry is dé reden waarom deze game GOTY zal krijgen, het beste van beide werelden gecombineerd in een awesome game. De turn-based azijnzeikers mogen de voorgaande 15 games uit de series spelen, FF1 t/m FF13-3.

Eindelijk naast God of War en Horizon nóg een blockbuster!
NoThankYou @TrafalgarLaw10 december 2022 12:12
t/m 13-2 ;)

13-3 had een fantastisch real-time gevechtsysteem.
jos707 9 december 2022 23:48
Waarom moet elke Final Fantasy sinds FFX steeds dat donkere gothic theme hebben. Zou een leuke afwisseling zijn als er net als de oude reeksen wat meer kleur in het spel werd gebracht.
pierredorado 9 december 2022 17:15
Exclusief tot 31 december.... yeah right. Sony houdt nog steeds krampachtig vast aan de FF7 Remake die zogenaamd ook "tijdelijk exclusief" zou zijn. Don't get your hopes up als je deze als niét PS user wilt spelen.
Madshark @pierredorado9 december 2022 18:05
Boot gemist ?
https://store.steampowere...SY_VII_REMAKE_INTERGRADE/
Mog @Madshark9 december 2022 19:45
Ik ga er vanuit dat @pierredorado console exclusiviteit bedoelt. Final Fantasy VII: Remake is nog steeds niet uit op de Xbox (@Hayte dat staat niet in het artikel).
pierredorado @Mog9 december 2022 23:18
Dat is exact wat ik bedoelde @Mog, er werd destijds beloofd dat de game ook naar de xbox zou komen na een jaar tijd, inmiddels zijn we al jarén verder.

@Madshark Bedankt voor je bijdehante bijdrage.
Madshark @pierredorado11 december 2022 11:23
Een Xbox kopen en dan vervolgens vanuit gaan dat er zomaar FF games op zullen verschijnen 8)7 :)
pierredorado @Madshark11 december 2022 13:41
Hoe smaakt het achtereind van Sony? Het gaat om het principe gap. Maar zie dat het punt al ver over je hoofd is gevlogen. Geeft niet.
Madshark @pierredorado12 december 2022 16:36
Ach gossie.
Het leven zit vol met teleurstellingen, deal with it. |:(

Ik laat me ontspanning iig niet beperken, ik heb hier gewoon alle platformen, geen last van 'exclusives', of het nou Sony, MS, Nintendo of PC only is.
Probook8979 @Madshark11 december 2022 08:55
Kun je een heleijst posten alle ffx games op steam?

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