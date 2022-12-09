Final Fantasy XVI verschijnt op 22 juni 2023 voor PlayStation 5

Final Fantasy XVI komt volgend jaar op 22 juni beschikbaar voor de PlayStation 5. Sony heeft een exclusiviteitsovereenkomst afgedwongen waardoor de game pas na 31 december dat jaar voor andere platformen zal verschijnen. Square Enix sprak eerder ook over een pc-versie.

De action-rpg draait om Clive Rosfield, die de taak heeft om zijn jongere broer Joshua te beschermen. Uit een nieuwe trailer blijkt dat dit hem niet lukt. In de game wil Rosfield wraak nemen op Ifrit, 'een mysterieus wezen'. Hij kan daarbij in een Eikon veranderen; dat zijn grote mythische wezens. In het spel zijn ook andere Eikons te vinden, waardoor je soms als Eikon tegen andere Eikons moet vechten.

Het spel krijgt een Story-modus voor spelers die vooral het verhaal willen volgen en minder geïnteresseerd zijn in de actie-elementen van het spel. In deze modus ontwijkt Rosfield 'sommige' gevechten en zijn combomoves met een enkele knop op te roepen. Bij het verhaal leert Rosfield meerdere personages en andere metgezellen kennen, zoals een hond, die hem tijdens gevechten kunnen helpen.

Sony had eerder al bekendgemaakt dat het spel zes maanden een PlayStation 5-exclusive zou blijven. Uit de trailer blijkt dat het spel pas na 31 december 2023 voor andere platformen zal verschijnen. Daarna volgt een pc-versie. Eerdere Final Fantasy-games verschenen ook voor andere consoles zoals de Xbox; hier is bij Final Fantasy XVI nog niks over gezegd.