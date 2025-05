Remasters eerste zes Final Fantasy-games komen 19 april naar Switch en PS4

De Pixel Remasters van Final Fantasy I tot en met VI komen op 19 april uit voor de Nintendo Switch en PlayStation 4. De games bevatten verbeterde graphics, maar ook de audio is onderhanden genomen.

Daarnaast kunnen spelers nog steeds wisselen van de nieuwe soundtrack naar de oude, die zeer beperkt was in het aantal verschillende klanken. Ook kunnen lettertypen omgewisseld worden naar iets dat beter past op moderne schermen, wat in deze uitgave van de remasters nieuw is. Verder kunnen random encounters uitgeschakeld worden en kan de game in zijn algemeenheid versneld worden, door meer ervaringspunten uit te delen en met de optie 'auto battle'.

De Pixel Remasters kwamen in de afgelopen jaren al uit voor Windows, Android en iOS. Square Enix heeft niet gemeld of de game ook nog naar andere platformen gaat komen. Prijzen voor de Switch-versie zijn deels bekendgemaakt. Los kosten de eerste twee games 11,99 euro per stuk en de derde 17,99 euro. Van de gehele bundel is de Amerikaanse prijs van 74,99 dollar bekend. De prijzen lijken al met al in lijn te liggen met bijvoorbeeld de europrijzen op Steam. De bekende Japanse role-playing games kwamen oorspronkelijk uit tussen 1987 en 1994.