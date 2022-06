Final Fantasy XVI verschijnt in de zomer van 2023 voor PlayStation 5

Square Enix brengt Final Fantasy XVI in de zomer van 2023 uit voor de PlayStation 5. Dat meldt het bedrijf in een trailer, waarin ook gameplaybeelden van gevechten met Eikons worden getoond. De game bevindt zich nu in de laatste fase van ontwikkeling.

Het spel is inmiddels 'van begin tot eind' te spelen, meldt Final Fantasy XVI's regisseur Hiroshi Takai. Nu moet de game nog worden geoptimaliseerd en opgepoetst voordat deze klaar is voor release. Een releasedatum wordt nog niet gegeven, alleen dat het spel in de zomer van volgend jaar moet verschijnen.

In de trailer worden gameplaybeelden getoond en wordt een deel van het verhaal meegegeven. In die gameplaybeelden is te zien hoe protagonist Clive Rosfield vecht met Eikons. Ook worden de Titan- en Garuda-Eikons geïntroduceerd, samen met hun Dominants.

Creative Business Unit III is de ontwikkelaar van Final Fantasy XVI. Bij de aankondiging in 2020 werd gesproken over een pc-versie. Over die pc-versie wordt nu niks gezegd: Square Enix deelt alleen mee dat de game volgend jaar voor PlayStation 5 zal verschijnen. Eerder zei de uitgever dat de ontwikkeling van de game bijna een half jaar achterliep op schema, onder meer vanwege de coronapandemie.