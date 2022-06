Capcom brengt in maart 2023 Resident Evil 4-remake uit voor consoles en pc

Capcom werkt aan een remake van Resident Evil 4. Hierbij neemt het bedrijf het verhaal van de oorspronkelijke game niet een-op-een over, maar spreekt het over een dieper verhaal dat de 'essentie' van de game behoudt. De remake komt naar de PlayStation 5, Xbox Series en pc.

De Resident Evil 4-remake gaat de RE-engine gebruiken; de engine die voor het eerst bij Resident Evil 7: Biohazard is gebruikt. Capcom zegt dat de game grafisch wordt opgepoetst voor de current-gen-consoles en gemoderniseerde gameplay krijgt. De verhaallijn wordt voor de remake 'vernieuwd' en verdiept, waarbij de essentie en de legacy van de game behouden blijft.

De remake speelt zich twee jaar na de gebeurtenissen van Resident Evil 2 af. Hoofdrolspeler Leon S. Kennedy krijgt van de president van de Verenigde Staten de taak om de ontvoerde dochter van de president te redden, een taak die Kennedy naar een Europees dorp brengt.

Het is niet het eerste Resident Evil-spel dat een remake krijgt; Resident Evil 2 en 3: Nemesis kregen vergelijkbare remakes. Resident Evil 4 verscheen in 2005 voor de Nintendo GameCube en kwam later naar pc en veel meer consoles, tot aan de PlayStation 4 en Xbox One. De remake verschijnt op 24 maart.