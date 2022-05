Capcom brengt update voor Resident Evil Village uit met 'drm-optimalisaties'

Capcom heeft een update uitgebracht voor Resident Evil Village die volgens het bedrijf optimalisaties bevat voor de anti-piracytechniek in de game. Het spel is voorzien van drm van Denuvo en eerder bleek dat het spel met een crack beter draait.

Gebruikers op Steam maken melding van een update van 1GB, maar patchnotes zijn niet verschenen. Op Twitter schrijft Capcom dat er een update is uitgebracht die 'optimalisaties' voor de anti-piracytechniek bevat. Verdere details daarover geeft de uitgever niet, maar de drm is in ieder geval niet uit de game gehaald. Volgens een Steam-gebruiker zijn na de update zowel Denuvo Anti-Tamper DRM v11 als Capcom Anti-Tamper v3 nog aanwezig in het spel.

In hoeverre de update verbeteringen brengt voor de prestaties van de pc-versie, is nog niet duidelijk. De update is om 3 uur 's nachts Nederlandse tijd verschenen. Eerder deze maand bleek dat de pc-versie van Resident Evil Village beter presteert als spelers een illegale kopie met een crack spelen. Capcom gaf daarna aan de problemen te onderzoeken en beloofde verbeteringen.

Het komt vaker voor dat de prestaties van games met Denuvo-kopieerbeveiliging negatief worden beïnvloed. YouTube-kanaal Overlord Gaming besteedde daar in een uitgebreide benchmarksessie aandacht aan in 2018. De Denuvo DRM wordt vaak na enige tijd uit games verwijderd. Soms gebeurt dat na het verschijnen van een crack. Bij Resident Evil Village is dat nog niet het geval.

Naast 'drm-optimalisaties' voegt de update ook ondersteuning toe voor AMD's FidelityFX Super Resolution-techniek, ofwel FSR. Dat is een techniek om de framerate te verhogen, door de game in een lagere resolutie te renderen en vervolgens te upscalen naar de doelresolutie.

Digital Foundry analyseert de prestatieproblemen veroorzaakt door Denuvo in Resident Evil Village