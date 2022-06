Resident Evil Village is ruim 3 miljoen keer geleverd in eerste week na release

Resident Evil Village is meer dan 3 miljoen keer geleverd wereldwijd. Dat meldt uitgever Capcom dinsdag. De game kwam op 7 mei van dit jaar uit en heeft een sterke eerste week gedraaid volgens de uitgever.

Capcom maakte het aantal geleverde exemplaren dinsdag bekend, een kleine week na de release van de game. Hoewel het aantal geleverde exemplaren niet hetzelfde is als het aantal verkochte exemplaren, lijkt de game het goed te doen. Dat blijkt ook uit de Steam Charts van afgelopen weekend. De game had meer dan 106.000 spelers tijdens piekmomenten.

Dat is meer dan de vorige delen van Resident Evil. Daarnaast is de game goed op weg om het vorige deel Resident Evil 7 Biohazard in te halen, dat tot nu toe het best verkochte deel is in de serie. Van Resident Evil 7 Biohazard zijn tot vorig jaar december 8,5 miljoen exemplaren geleverd.

Resident Evil Village is nog niet de best presterende titel van Capcom dit jaar. Dat is vooralsnog Monster Hunter Rise met 5 miljoen verscheepte exemplaren. Deze game kwam op 26 maart uit voor de Switch.

Resident Evil Village kwam vorige week nog in opspraak, nadat de Nederlandse filmregisseur Richard Raaphorst Capcom ervan beschuldigde een monster uit zijn film te hebben gekopieerd.