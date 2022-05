Capcom heeft ruim zes miljoen exemplaren van Resident Evil Village verkocht

Er zijn 6,1 miljoen kopieën van Resident Evil Village over de toonbank gegaan. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Capcom. De Japanse gameontwikkelaar heeft naar eigen zeggen 'voor het vijfde jaar op rij een recordhoge winst geboekt'.

Het boekjaar is geëindigd op 31 maart 2022. Capcom verklaart dat de winst vooral komt door de verkoop van digitale games, waaronder Resident Evil Village. Dat werd op 7 mei 2021 uitgebracht en is in de eerste week na de release 3 miljoen keer verkocht. Een ander spel dat goede verkoopcijfers opleverde, was Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Daarvan werden ongeveer 1,5 miljoen stuks verkocht. Het spel kwam uit op 25 juni 2021 uit voor de Nintendo Switch en Windows.

Capcoms netto-omzet van het afgelopen boekjaar bedraagt 110 miljard yen, omgerekend ongeveer 804 miljoen euro. Dat is een stijging van 15,5 procent ten opzichte van het vorige boekjaar, zegt Capcom. Ook liep de totale jaarlijkse verkoop van digitale games en dlc van Capcom op tot 32,6 miljoen exemplaren. Vorig jaar werden er 30,1 miljoen stuks verkocht.

Of Resident Evil Village zijn voorganger Resident Evil 7 gaat inhalen wat verkoopcijfers betreft, is nog te vroeg om te zeggen. Resident Evil 7 Biohazard kwam in januari 2017 uit. Vorig jaar meldde Capcom dat het meer dan tien miljoen keer was verkocht. Daarvóór was de bestverkopende titel uit de franchise de remake van Resident Evil 2 uit 2019, die destijds 8,6 miljoen keer was geleverd.