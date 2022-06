Capcom brengt streambare Resident Evil Village-demo uit met Stadia-techniek

Capcom heeft een demo van Resident Evil Village uitgebracht die is te spelen in browsers en ook op mobiele apparaten. Dat werkt met streaming en de uitgever gebruikt daarvoor Googles Stadia-techniek, maar er is geen account nodig om de demo te spelen.

Capcom gebruikt Googles Immersive Stream for Games-techniek voor de Resident Evil Village-demo. Het gaat om de techniek die ook gebruikt wordt bij gamestreamingdienst Google Stadia, maar dan buiten dat platform om.

De demo is in browsers te spelen en kan met een enkele muisklik gestart worden. Er is geen account nodig. Het werkt op pc's met muis en toetsenbord of met controllers. Op mobiele apparaten is er ook ondersteuning voor touchscreens. Op het scherm wordt dan een virtuele controller getoond. Streamen gaat in maximaal een 1080p-resolutie en er is geen hdr-ondersteuning. Volgens Capcom kan het dataverbruik oplopen tot maximaal 12,6GB per uur.

Resident Evil Village was al beschikbaar op Google Stadia. Ook bracht Capcom eerder al een demo van het spel uit in de vorm van een versie die een beperkte tijd was te spelen. De nieuwe streamingdemo kan onbeperkt gespeeld worden en bevat twee omgevingen: Village en Castle. Het is niet mogelijk om progressie op te slaan in de demo.

Het is voor het eerst dat een uitgever een streambare demo op deze manier uitbrengt met de Stadia-techiek. De Amerikaanse provider AT&T gebruikt de techniek ook en doet dat om klanten gratis toegang te geven tot games. AT&T-klanten kunnen sinds oktober vorig jaar al Batman: Arkham Asylum streamen en vorige maand is daar Control: Ultimate Edition bij gekomen. Ook Peleton gebruikt de Stadia-techniek. Dat bedrijf zet de streamingtechnologie in voor een game op zijn hometrainers.

Begin 2021 sloot Google zijn eigen Stadia-studio's en besloot het bedrijf zich niet meer zelf te richten op het ontwikkelen van games. Google zou de aandacht verleggen naar het leveren van de techniek aan derden, maar heeft dat zelf nooit expliciet uitgesproken.