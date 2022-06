Dell kondigt nieuwe versie XPS 13 aan

Dell heeft een nieuwe versie van zijn XPS 13-laptop aangekondigd. De grootste vernieuwing is volgens de fabrikant het veel kleinere moederbord, waardoor de laptop lichter en krachtiger moet zijn en desondanks langer mee moet gaan op een acculading.

De nieuwe XPS 13 heeft typenummer 9315. De laptop is even lang en even breed als zijn voorganger 9305, maar met 14mm iets dunner dan de 14,8mm van de vorige XPS. Het scherm is bovendien gewijzigd; van een 13,3"-scherm met 16:9-verhouding gaat de XPS naar een 13,4"-display met 16:10. Er zijn opties voor een resolutie van 3840x2400 pixels en 1920x1200 pixels. Alleen de 4k-optie heeft een touchscreen.

De processor is een Intel Core i5-1230u of Core i7-1250U, beide tienkoppige processors met 12MB cache. Voor het geheugen zijn er opties van 8, 16 en 32GB, in alle gevallen dualchannel-Lpddr5-geheugen op 5200MHz. De opslag varieert van 256GB tot 1TB; in alle gevallen gaat het om een ssd.

De accu heeft een capaciteit van 51Wh en is via USB-C op te laden met 45W. De laptop heeft twee Thunderbolt 4-poorten en verder geen poorten. Wel zit er een USB-C-naar-USB-A-adapter in de doos en optioneel levert Dell er een USB-C-naar-3,5mm-adapter bij. Er is nog niets bekend over een Europese release. De XPS 13 komt in de VS uit voor 999 dollar met Windows 11; de Ubuntu-versie kost 50 dollar minder.

Dell XPS 13 9305 versus 9315

Dell presenteert tegelijk een XPS 2-in-1 met 5G. Verbinding maken met mobiele netwerken verloopt via een e-sim in het apparaat. Dat is een optie; er komt ook een model met alleen wifi uit. Ook de 2-in-1-versie van de XPS 13 komt uit met Intel Core-processors van de twaalfde generatie. Het geheugen is Lpddr4x in plaats van Lpddr5.

Het scherm is een 13"-lcd met 3:2-verhouding en 2880x1920 pixels. Ook de 2-in-1 heeft alleen twee Thunderbolt-poorten voor laden en het aansluiten van apparatuur. De laptop heeft een 49,5Wh-accu die eveneens met 45W kan opladen. Een prijs is nog niet bekend, omdat hij pas in de loop van de zomer uitkomt. Ook van de 2-in-1 is niets bekend over een release in de Benelux.