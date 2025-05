Dell voorziet instapgamelaptops G15 en G16 van 55W-processors van 13e generatie

Dell grijpt de CES aan om zijn G15- en G16-gamelaptops te voorzien van nieuwe hardware. Het gaat om 55W-processors van Intels dertiende generatie en 'next-gen' videokaarten van Nvidia. De laptops komen in maart in Europa beschikbaar.

De G15 en G16 zijn de instapgamelaptops die Dell onder eigen merknaam verkoopt. De duurdere modellen vallen onder de Alienware-merknaam, waarvan Dell dinsdag ook vier nieuwe modellen uitbracht. De G15 en G16 worden gekenmerkt door een grotendeels overeenkomstig ontwerp, met een tweekleurige behuizing.

Het verschil zit hem in het beeldscherm. De G15 heeft een 15,6"-paneel, met een conventionele resolutie van 1920x1080 pixels en een refreshrate van 120 of 165Hz. De 16"-modellen hebben een hogere 16:10-verhouding en een resolutie van 2560x1600 pixels. De refreshrate bij die schermen bedraagt 165Hz of 240Hz.

Dell G15

Wat processors betreft is er keuze uit vier Intel 'HX'-chips. De HX-reeks heeft een tdp van 55W en dat zijn ook de snelste chips die Intel kan leveren. Welke videokaart Dell in de G15 en 16 stopt, is nog niet bekend. Het gaat in ieder geval om 'next-gen' GeForce-kaarten, wat op de RTX 40-serie wijst. De huidige G16 kan tot en met een RTX 3070 Ti geleverd worden.

De G15 en G16 zullen vanaf 9 maart in Europa verkrijgbaar zijn. Het is nog niet bekend tegen welke prijzen, maar het is al wel bekend hoeveel ze in de Verenigde Staten zullen kosten. De G15 zal daar verkrijgbaar zijn vanaf 850 dollar, terwijl de G16 minstens 1150 dollar moet opbrengen.