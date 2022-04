Dell brengt goedkopere variant van XPS 13-laptop uit met 16:9-scherm

Dell heeft een nieuw XPS 13-model toegevoegd aan zijn assortiment. De versie met typenummer 9305 heeft een 16:9-scherm en is daarmee goedkoper dan de 9310, die van een 16:10-scherm is voorzien. Prijzen beginnen bij 1195 euro.

Dell XPS 13 9305

De Dell XPS 13 9305-uitvoeringen staan op de Nederlandse en Belgische Dell-websites vooralsnog alleen in de zakelijke sectie. Het goedkoopste model kost met btw 1195 euro. Daarvoor krijgen kopers een versie met Core i5-1135G7, 8GB ram en een 256GB-ssd. De 9305 heeft een 16:9-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels.

Het prijsverschil met de XPS 13 13 9310 is momenteel niet groot. Op Dells zakelijke site staat een versie van die laptop met Core i5-1135G7, 8GB ram en een 512GB-ssd voor zo'n 1300 euro, maar diezelfde configuratie kost op de consumentensite van Dell 1499 euro. Deze 9310-uitvoering heeft een 16:10-scherm met een resolutie van 1920x1200 pixels.

Dell voorziet zijn nieuwe XPS-laptops sinds enkele jaren van een 16:10-scherm, iets dat steeds meer fabrikanten doen bij de wat duurdere modellen. Het nieuwe goedkopere XPS 13-model met 16:9-scherm heeft een dikkere schermrand aan de onderkant dan de uitvoeringen met 16:10-scherm. De 9305 is 15,8mm dik en daarmee 1mm ook dikker dan de duurdere 9310.

Of en wanneer Dell de XPS 13 9305 met 16:9-scherm aan consumenten gaat verkopen in Nederland en België, is nog niet duidelijk. Dell bracht de laptop eerder al uit in China, maar heeft de goedkopere variant nu wereldwijd uitgebracht.