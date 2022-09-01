Dell: scherm XPS 13 Plus kan bij sommige exemplaren uit de behuizing vallen

Dell bevestigt dat er exemplaren van de dit jaar geïntroduceerde XPS 13 Plus-laptop zijn waarvan het scherm los kan laten van de behuizing. Dat zou komen door 'problemen met de lijm van een derde partij'. Het bedrijf zegt dat de exemplaren in winkels inmiddels vrij van dit probleem zijn.

De fabrikant zegt dat het 'om een klein aantal schermen gaat', maar geeft geen exact getal. Ars Technica schrijft dat het 'lijkt te gaan om de eerste XPS 13 Plus-exemplaren die naar recensenten en vroege kopers zijn gegaan' en dan specifiek de modellen met een oledscherm. Dat model kost bij Dell 2000 euro.

Er gaan wat video's rond van het euvel op onder andere YouTube. Op een daarvan is een demonstratiemodel in de winkelketen Best Buy uitgerust met de gebrekkige lijm. Het display valt bij het deels dichtklappen van de laptop op het toetsenbord terwijl de klep rechtop blijft. Het scherm in de video blijft echter nog wel functioneren.

Dell neemt contact op met klanten die een XPS 13 Plus uit de getroffen batches hebben en hun laptop hebben geregistreerd bij het Amerikaanse bedrijf. Klanten die hun laptop niet hebben geregistreerd, moeten contact opnemen met Dell. Of de laptops gerepareerd of vervangen worden, meldt de maker niet.

Tweakers heeft op woensdag zijn review van de Dell XPS 13 Plus online gezet. Ondanks dat het een oledmodel was, hebben we niet te maken gehad met een scherm dat uit de behuizing viel.

De titel van de video klopt niet; het gaat om een XPS 13 Plus, zoals ook op de toonbank genoteerd staat.