Dell: scherm XPS 13 Plus kan bij sommige exemplaren uit de behuizing vallen

Dell bevestigt dat er exemplaren van de dit jaar geïntroduceerde XPS 13 Plus-laptop zijn waarvan het scherm los kan laten van de behuizing. Dat zou komen door 'problemen met de lijm van een derde partij'. Het bedrijf zegt dat de exemplaren in winkels inmiddels vrij van dit probleem zijn.

De fabrikant zegt dat het 'om een klein aantal schermen gaat', maar geeft geen exact getal. Ars Technica schrijft dat het 'lijkt te gaan om de eerste XPS 13 Plus-exemplaren die naar recensenten en vroege kopers zijn gegaan' en dan specifiek de modellen met een oledscherm. Dat model kost bij Dell 2000 euro.

Er gaan wat video's rond van het euvel op onder andere YouTube. Op een daarvan is een demonstratiemodel in de winkelketen Best Buy uitgerust met de gebrekkige lijm. Het display valt bij het deels dichtklappen van de laptop op het toetsenbord terwijl de klep rechtop blijft. Het scherm in de video blijft echter nog wel functioneren.

Dell neemt contact op met klanten die een XPS 13 Plus uit de getroffen batches hebben en hun laptop hebben geregistreerd bij het Amerikaanse bedrijf. Klanten die hun laptop niet hebben geregistreerd, moeten contact opnemen met Dell. Of de laptops gerepareerd of vervangen worden, meldt de maker niet.

Tweakers heeft op woensdag zijn review van de Dell XPS 13 Plus online gezet. Ondanks dat het een oledmodel was, hebben we niet te maken gehad met een scherm dat uit de behuizing viel.

De titel van de video klopt niet; het gaat om een XPS 13 Plus, zoals ook op de toonbank genoteerd staat.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 01-09-2022 15:45 53

01-09-2022 • 15:45

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Reacties (53)

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fRiEtJeSaTe 1 september 2022 15:57
Sinds Dell de laptops steeds dunner maakt, holt de kwaliteit hard achteruit. De Latitude 6000 series waren nog prima. Maar alles daarna, Latitude 7000 en vergelijkbaar (XPS) is echt om te huilen. Structurele oververhitting. Met als gevolg een batterij die nog geen jaar mee gaat, en een processor die continue aan het throttlen is waardoor je af en toe terugverlangt naar je oude laptop. Touchpads zonder fysieke knoppen die niet klikken (heel irritant werken). Monteurs prutsen maar wat aan. Dell weet van de problemen maar negeert alle kritiek. Ze vervangen 10x hetzelfde onderdeel zonder structurele oplossing (want het zijn productiefouten), totdat je het uiteindelijk beu wordt en opgeeft. Om over de dockings stations maar niet te beginnen.

Zou me niets verbazen als dit probleem ook hitte-gerelateerd is.

[Reactie gewijzigd door fRiEtJeSaTe op 22 juli 2024 23:49]

Vaevictis_ @fRiEtJeSaTe1 september 2022 17:07
Was voor mij na 3 jaar XPS ook de reden om voor een ander merk te kiezen. Oververhitting is gewoon slecht ontwerp en uitvoering, heb dit op de XPS zelf opgelost met thermal pads op de VRM's en goede pasta op de CPU/GPU.

Ik wil perse 4K OLED, 3 jaar geleden was dat 2000 euro. Nu vraagt Dell voor de XPS met zo'n scherm bijna 3000 euro!

Ik heb een Asus ProArt Studio laptop genomen van 2200 euro. Veel betere bouw kwaliteit voor mij geen Dell meer.
dieter87 @Vaevictis_1 september 2022 17:58
Idem.

Ik dacht ook dat de XPS lijn van Dell voor kwaliteit stond gezien de prijs, maar niets is minder waar.
Ik heb dan ook mijn XPS 15 (7590) na 3j verkocht en ingeruild voor een MacBook.

Korte accuduur, hitte, constant fanlawaai, cpu lock state bug van 0.8ghz, gpu issues, ...

[Reactie gewijzigd door dieter87 op 22 juli 2024 23:49]

sjongenelen @dieter871 september 2022 18:57
Ik heb een xps15 voor werk, kost een vermogen, maar valt me echt heel erg tegen wat je daar voor krijgt.

Ik kwam van een throttelende surface4 (ultrabook), maar dit is naar nauwelijks beter.
Ik zet m op een klein randje zodat hij iets beter koelt nu.
Sinds firmware update vandaag doet rechter usb-c het niet meer 8)7
appollonius333 @dieter871 september 2022 18:42
Ik zit eraan te denken om dit ook te doen, ik heb namelijk de Dell XPS 15 van vorig jaar en die wordt met regelmaat wel heet.... En dan doet die nog niks. Verder werkt die wel prima overigens. Alleen er zijn nog een aantal issues die mij steeds meer laten neigen naar een andere laptop.

Hoe bevalt de MacBook?
dieter87 @appollonius3331 september 2022 22:29
Ik heb de MacBook Pro 14 gekocht.

Wereld van verschil: bouwkwaliteit, accuduur gaat langer mee, geen fan die draait bij gewoon gebruik en zelfs bij games amper hoorbaar (eerste ervaring is zeer vreemd: gamen zonder lawaai), 120Hz scrolling voelt soepeler aan, out of the box werkt alles, geen gezooi met drivers of 30day trial software/mcafee scanners, stukken koeler en nooit echt warm, veel prettigere verhouding dan mijn oud 16:9 scherm, veel betere speakers met bas, touchpad blijft beter op Mac, ...

en als je reeds een iPhone hebt ook perfecte integratie (automatisch foto's app dat synct met je MacBook, telefoon opnemen via MacBook, ...)

Zeer tevreden van het toestel en uiteindelijk evenveel betaald als de XPS indertijd.
Na een MacBook retina 2012 overgeschakeld naar de dell XPS omdat iedereen zei dat windows 10 stukken beter was als windows 8, maar zowel software als hardware loopt toch nog steeds een stuk achter op Apple... en meer die toestellen ook niet meer als je de resell value meetelt.

[Reactie gewijzigd door dieter87 op 22 juli 2024 23:49]

drvinnie @dieter872 september 2022 08:56
Maar bestandsbeheer om te 😭
TargetSniper @drvinnie2 september 2022 11:11
omdat je niet weet hoe het werkt
drvinnie @TargetSniper2 september 2022 12:11
Dat ben ik helemaal met je eens! En ik werk er al een jaar op. En je mag me dan gerust dom vinden… maar het is echt verschrikkelijk.

De hardware is wel top.

[Reactie gewijzigd door drvinnie op 22 juli 2024 23:49]

Metallize @drvinnie2 september 2022 13:51
Ja goed er zijn natuurlijk dingen waar Windows beter in is , ik vindt het bestandsbeheer niet erg in Mac OS
Maar ja windows is beter kwa dat, en Linux is weer een stap beter :Y)
spoonman @TargetSniper3 september 2022 07:06
Hoort zoiets niet intuitief te zijn bij een goed os?

Bestandsbeheer is trouwens niet het enige rare ding in macos. Het behaviour van de dock als je meerdere instanties nodig hebt van 1 applicatie is niet echt logisch. Dan zijn windows en bvb ubuntu het toch echt wel beter.

[Reactie gewijzigd door spoonman op 22 juli 2024 23:49]

dieter87 @spoonman3 september 2022 10:00
Is toch logisch opgebouwd?

Bestandsbeheer vind ik net veel overzichtelijker op mac.
Gebruik van kolommen en tabs in één finder window om overzicht te houden, maar windows heeft tabs intussen ook?
Spacebar voor previews van documenten is ook een grote plus tov windows.

Installatie proces is imo veel duidelijker en kuist nadien install files op die niet meer nodig zijn

Ps wat is niet duidelijk aan een rechterklik voor meerdere vensters in dezelfde app, of drievingerswipe voor een overzicht?

[Reactie gewijzigd door dieter87 op 22 juli 2024 23:49]

netappie @dieter873 september 2022 11:04
Ik vind veel goed geregeld in MacOS en gebruik het al langer dan windows, maar het bestandsbeheer is echt heel onoverzichtelijk en inconsistent.

Daar mag wel eens een UI designer met een verse blik naar gaan kijken.
Vlizzjeffrey @fRiEtJeSaTe1 september 2022 17:01
Hitte zou goed de oorzaak kunnen zijn inderdaad, in combinatie met lijm die niet tegen zeer hoge temperaturen kan, dan wilt je scherm er wel eens uitvallen ja.
Mastofun @Vlizzjeffrey2 september 2022 16:28
en gewoon slecht/te weinig getest vermoedelijk
Verwijderd @fRiEtJeSaTe1 september 2022 20:35
Productiefouten! Dat noemen ze producteigenschappen tegenwoordig :+
Asitis @fRiEtJeSaTe1 september 2022 22:36
Poh zeg dat wel, ik heb laatst (gelukkig) mn XPS13 Plus kunnen retourneren nadat er binnen 1 maand al 4 reparaties aan te pas zijn gekomen waarbij het per reparatie steeds verder naar de klote ging. Dat ging in mijn geval over een slecht functionerend touchpad en toetsenbord, maar na 4 XPS modellen gehad te hebben, ben ik nu echt klaar met Dell en hun gebrek aan service..
Mastofun @Asitis2 september 2022 16:29
Ik heb ook een xps15 direct kunnen terugsturen met wat zever omdat het 2 weken onderweg was en je binnen 10 dagen een death on arrival moet ingeven. Ik denk dat het 10 is maar het was in elk geval langer dan het normaal mocht.

Momenteel heeft die nog head problemen waardoor de laptop zeer snel gaat trottelen(power), zeer irritant.

[Reactie gewijzigd door Mastofun op 22 juli 2024 23:49]

n4m3l355 @fRiEtJeSaTe2 september 2022 10:06
Dat is toch wel ietwat dramatisch . . . We hebben hier op het kantoor enkel Dell hardware en dus ook een aardige lading XPS'en, zelf zit ik aan de derde en eigenlijk heb ik (en ik hoor niks van m'n staff) nergens last van. De bouwkwaliteit is dik in orde (ik heb zelf ooit eens een deuk geslagen in een auto met een XPS), de touchpad ja is anders maar zelf vin dik het niet echt storend aangezien de trackpad zelf nu klikt, en oververhitting ja... wanneer je zware tasks langdurig draait. Helaas lijkt dit overigens een probleem bij nagenoeg iedere leverancier.

Als je vervolgens kijkt naar de algemene gebruikers ervaringen zie je dat alle merken overigens nagenoeg hetzelfde presteren. Natuurlijk kan het beter en ik ben met je eens de XPS helpdesk zijn echt knuppels maar in het algemeen heb ik / we geen problemen met een XPS.
fRiEtJeSaTe @n4m3l3552 september 2022 10:11
Mijn ervaring is toch echt anders. Bij mij op kantoor ook Dell only, maar de laatste jaren niets als problemen. Wij zoeken ook de limieten van de docks op (2x Full HD + 1x UHD) en dan is het echt kommer en Dell.
FPSUsername @fRiEtJeSaTe2 september 2022 22:59
Ik heb zelf een XPS-15 9560 en heb drie stuks van de Würth 407150015030 geplaats op de VRM en de laptop heeft geen last van teveel warmte, aangezien de warmte direct naar de metale behuizing gaat. Op de onderkant van de laptop (aan de binnenkant) is ook een koperen heatspreader tape geplaatst. Dit zou je kunnen vervangen door de grahpite sheets van Würth. Graphite sheets zijn bedoeld om hotspots te vermijden (en zouden beter warmte moeten spreiden dan het koperfolie dat er al op zit).

Je zou de graphite foam gaskets zelfs kunnen gebruiken op een desktop GPU ipv de thermal pads die vaak op RAM en VRM zitten. Kleine investering (ze zijn niet heel duur, zolang je ze direct via Würth koopt). Misschien kun je ze als gratis sample krijgen (zoals in mijn geval. Gratis upgrade dus).

[Reactie gewijzigd door FPSUsername op 22 juli 2024 23:49]

EnigmaNL 1 september 2022 15:52
Zie ik nou goed dat het scherm erin geplakt zit met 4 stripjes dubbelzijdig tape?
swhnld @EnigmaNL1 september 2022 15:58
Ja, je verbaast je toch dat alles geplakt is tegenwoordig. Accu in je telefoon bijvoorbeeld is vaak met 1 streepje tape vastgemaakt.
Vanuit reparatie is het lastig dat alles geplakt is in plaats van vastgeschroefd, maar voor de productie is het sneller om te lijmen dan te schroeven, en het uiterlijk is dan mooi glad, zijn minder zwakke punten waar het kapot kan, makkelijker waterdicht te maken, dus er zijn ook wel voordelen.
Nadelen zie je in dit geval met lijm die loslaat, en reparatie is ook echt zwaar K met al die lijm.
Zelf zie ik liever schroefjes dan lijm.
EnigmaNL @swhnld1 september 2022 15:59
Ik zie inderdaad ook liever schroefjes. Helaas is het blijkbaar te moeilijk voor ze om een toestel dun, licht en goedkoop genoeg te maken als ze schroefjes gebruiken dus hangt tegenwoordig alles met lijm en dubbelzijdig tape aan elkaar :( .
MeneM @EnigmaNL1 september 2022 17:18
Op zich is de https://frame.work/ het middel tegen dit soort "fröbelarij" van fabrikanten die vooral dun, licht en goedkoop willen.

Ik heb er twee gekocht, ook voor het nieuwe schooljaar van mijn zoon. Super ding, alles repareerbaar en vervangbaar.
lithiumangel @EnigmaNL1 september 2022 16:11
Maar fatsoenelijke horloges, zijn toch ook echt letterlijk honderden piep-kleine metalen onderdelen waaronder ook schroefjes lijkt mij ? Heb ooit eens een snelle dissembly gezien van een Rolex.
Stond aardig verbaasd hoeveel kleine individuele onderdelen daar wel niet in zitten.

Lijkt me gewoon wel iets wat moet kunnen, mischien dat een fabriek bouwen die op die kleine schaal onderdelen bouwt en assembleert weer te duur word voor productie ?

Want nu is de helft v.d productie gewoon een goedkoop ingehuurde persoon die dingen aan elkaar plakt en perst.
SgtElPotato @lithiumangel1 september 2022 16:21
Een Rolex kost daarom ook (relatief) veel geld en is een product wat meerdere decennia meegaat. Een laptop / telefoon is een gebruikersvoorwerp. Als dat ook zo gemaakt moet worden kun je je voorstellen dat de productiekosten omhoog vliegen!
lithiumangel @SgtElPotato1 september 2022 18:39
Het ging me meer om het feit dat er word gezegd dat "het moet dun dus schroefjes kunnen absoluut niet"
Maar blijkbaar zijn we wel in staat om ultra piep-kleine onderdelen te maken ala als in een Rolex.

Het hele laptop behuizing hoeft dan ook niet uit 1000 onderdelen te bestaan, maar meer dat tape een beetje een snelle excuus is, voor iets moois engineeren zoals een nette frame om je display in om te hangen met ingezonken schroefkoppen op klein formaat oid of een ander mooie oplossing .

Als je die oplossing maar breed genoeg toepast zullen de kosten van een iets duurdere frame dan ook weer opgevangen worden door volume.
Blokker_1999 @lithiumangel1 september 2022 19:03
Stel je kiest voor schroeven en de kostprijs van 1 stuk gaat met een euro omhoog daardoor. Je besteld 1 miljoen stuks. Hoeveel kost het je extra?

Dat is waarom ze kiezen voor de goedkoopste oplossing die alsnog als "goed genoeg" wordt aanzien.
SgtElPotato @Blokker_19992 september 2022 09:46
Het is niet alleen de kostprijs van het schroefje. Het ontwerp moet aangepast worden, de werkwijze moet aangepast worden, het hele productieproces moet op de schop.
PikachuNL @SgtElPotato5 september 2022 12:05
Het ontwerp moet aangepast worden, de werkwijze moet aangepast worden, het hele productieproces moet op de schop.
Dat moest ook toen ze besloten om de switch te maken van schroefjes naar plakband. Als dat gewoon in het ontwerpproces wordt meegenomen is dat geen enkel probleem.
Blokker_1999 @SgtElPotato1 september 2022 19:02
Een Rolex is duur voor wat het is, maar dat is niet alleen de kwaliteit. Voor hetzelfde geld vind je horloges van veel betere kwaliteit de dag van vandaag. Het is een merk dat het vooral moet hebben van het status symbool dat erbij komt kijken. Rolex is net ooit ontstaan als merk dat betrouwbare maar ook betaalbare horloges wenste te maken voor de gemiddelde werkman.

Ja, een Rolex gaat decennia mee als je het goed onderhoud, maar dat geld ook voor andere mechanische horloges. Alleen, als je een mechanisch horloge koopt van 200 euro, ga je dan na 10 jaar honderden euro uitgeven om het horloge een onderhoudsbeurt te geven? Of zeg je dan: ik laat het zoals het is en de afwijking te groot wordt, en dan koop ik wel een nieuwe? Met die Rolex is het een ander verhaal.
EnigmaNL @lithiumangel1 september 2022 16:14
Dergelijke horloges zijn ook heel erg duur. Als smartphones en dunne laptops op die manier gemaakt zouden worden zouden ze al helemaal onbetaalbaar worden. Een laptop gebouwd als een Rolex zou enkele duizenden euro's kosten :).
tweakuwe @EnigmaNL1 september 2022 18:33
Een XPS kost ook enkele duizenden euros snel. Dan mag je wel 3-4 schroefjes voor je scherm verwachten hoor.
Blokker_1999 @EnigmaNL1 september 2022 18:56
Je hebt reeds volledig mechanische horloges voor een 100 euro en dan heb je alsnog kwaliteit in handen van bijvoorbeeld Seiko. Ga je Chinees en zo goedkoop mogelijk lukt het zelfs voor enkele tientallen euro.
Flaat @EnigmaNL1 september 2022 16:57
en gek genoeg zijn schroefjes/bouten/moeren nu een van de grootste oorzaken van falen bij veel systemen, omdat het los kan gaat het los, sods law laat maar zeggen. Neemt niet weg dat het erg lastig te repareren is.
N8w8 @swhnld1 september 2022 21:30
Dat is zwaar overdreven, er zijn genoeg laptops die prima te repareren zijn met schroefjes.
Zoek als je overweegt iets te kopen eerst de service manual op, daar kan je zo zien hoe ie te repareren is. Is die manual niet gewoon makkelijk te vinden op de site van de fabrikant, of zie je allemaal lijm staan of andere onmogelijkheden, dan kan je die meteen van je shortlist schrappen.

Ik weet niet uit mn hoofd welke modellen allemaal wel of niet goed zijn, maar mijn indruk van Elitebooks was altijd wel goed. Dat ze goed te repareren zijn, en ook niet zo snel reparatie behoeven.
Als ik dan nu even snel naar de nieuwste (840 G9 pdf) kijk, lijkt het daarbij ook best wel te doen.
edit: Al zit daarbij het panel ook met tape aan de achterkant moet ik zeggen, maar er zit een bezel voor, en voor de rest geen tape.
Zulke modellen zijn ook geen zeldzame niche ofzo maar juist erg populair, alleen mss niet bij consumenten.
Voordeel van die populariteit is trouwens ook, dat je makkelijk reserve onderdelen kan blijven vinden, ook in de verre toekomst.

Dan heb je tegenwoordig nog die hele Framework hype, die zijn nog iets makkelijker te repareren (bijv de scherm bezel zat dacht ik niet eens met schroefjes vast maar met magneten?) en vooral ook te upgraden.
Maar dat is nog wel een buitenbeentje; als het je primair om schroefjes vs lijm te doen is, en je wel n beetje technisch bent (in de zin dat je instructies uit zo'n service manual kan volgen etc), komt er veel meer in aanmerking.

[Reactie gewijzigd door N8w8 op 22 juli 2024 23:49]

Zer0CooL @EnigmaNL1 september 2022 15:55
Lekker licht, toch?
EnigmaNL @Zer0CooL1 september 2022 16:06
Wel makkelijk zelf te repareren. Even wat 3M VHB er tussen en het komt nooit meer los.
Bruin Poeper @EnigmaNL2 september 2022 10:56
3M VHB
https://www.3m.com/3M/en_US/vhb-tapes-us/
Interessant spul.

En inderdaad: het komt nooit meer los... dat is misschien wel het grootste probleem, als je moet repareren.
Kan kortstondig 450 °F (= 232 °C) hebben.
Frietsaus @EnigmaNL1 september 2022 16:09
Dat is bij bijna elke laptop zo tegenwoordig. Alles voor de 'slim bezels'. :*) Heb ook al een aantal laptops voorbij zien komen waarbij het scherm scheef in de behuizing was geplakt, erg irritant. Dat gebeurde vroeger nooit toen schermen nog geschroeft werden.

[Reactie gewijzigd door Frietsaus op 22 juli 2024 23:49]

Tozz @EnigmaNL1 september 2022 15:55
Lijkt er inderdaad wel op
deneys 1 september 2022 16:31
Je zou denken dat Tesla die laptops in elkaar gezet heeft :+

Maar je verwacht toch van zo'n bedrijf als Dell dat er een quality control is om U tegen te zeggen. Dit zijn toch zaken die tijdens test boven water moeten komen.
sympa @deneys1 september 2022 18:06
Dat ze zeggen dat de lijm "van een derde partij" is geeft al aan dat ze zich niet écht verantwoordelijk voelen.
Het zou pas vreemd zijn als Dell eigen lijm zou maken.
Sito @deneys1 september 2022 23:07
QC is bij Dell vrij dramatisch de laatste jaren. Loszittende trackpads, CPU die sporadisch locked is op 0,8Ghz, onstabiele (netwerk)drivers, en vast nog meer dingen.

Heb zelf een XPS 17, omdat de koeling ervan beter is dan de meeste modellen, maar mijn volgende wordt zeker een M2.
rrs2 1 september 2022 16:00
Wel handig als je scherm kapot is en je wilt 'm zelf vervangen :)
cptdeucebag 1 september 2022 21:44
Ik wil niet Dell verdedigen; een scherm wat uit z'n chassis valt is behoorlijk brak. Maar een beetje eerstehands ervaring is misschien interessant; ik heb een XPS 13 plus. Niet de variant met een OLED scherm overigens.

Ik heb hem niet van binnen gezien, maar hij voelt degelijk aan. Ik kom van een 13" Asus Zenbook die ook van aluminium was, maar deze XPS voelt een stuk steviger. Ik lees in een aantal reacties dat laptops tegenwoordig steeds lichter worden, maar mijn XPS is zo'n 50 gram zwaarder dan mijn ZenBook, ondanks dat die groter was. Het verschil zat hem vooral in de bezels, die heeft de XPS amper. Ik heb het idee dat de XPS domweg meer aluminium heeft gebruikt voor het chassis, wat hem zowel zwaarder als stugger maakt. Wat mij betreft zijn die paar gram het meer dan waard.
Tosti55 1 september 2022 16:01
Ze doen er ook alles aan om producten maar zo licht mogelijk te krijgen... 4 stukjes tape van de bouwmarkt.. hoppaaa :+
D100 1 september 2022 17:31
Het is me niet duidelijk waarom laptops en smartphones zo ultradun en licht moeten zijn, met uitzondering voor gebruik als decoratiestuk (in een galerij, op TV...).
In vergelijking met die ultradunne apparaten, voor een laptop een halve cm dikker (eventueel schuin aflopend om visuele elegantie te behouden), een smartphone 1-2 mm erbij, lijkt mij een beter technisch product toe te laten. Voor een laptop 100-200 gr erbij, een smartphone 10-15 gram, betere batterij, herstelbaar en beter toetsenbord bij laptops.
Ik heb de indruk dat het vooral de producenten zijn die voor dunner gaan, gemakkelijke productie éénmaal alles zo is opgezet, en de klanten moeten veel vlugger nieuw kopen. De marketing doet de rest, veel mensen denken echt dat ultradun "hun" voorkeur is, terwijl de producent hen dat heeft aangepraat.

Dik, zwaar en log moet dat ook niet zijn, maar superdun is het andere uiterste.

[Reactie gewijzigd door D100 op 22 juli 2024 23:49]

RobbieT 2 september 2022 08:36
Goed geplakt is sterker dan geschroefd.
Bij schroeven is de krachtoverbrenging op enkele punten, die nog wel eens stuk willen gaan daardoor.
En schroeven raken nog wel eens los na verloop van tijd. (Even weer aandraaien is zo gebeurd)

Dus op zich is wel wat voor plakken te zeggen, mits het goed gebeurd, dus alles goed ontvet en het juiste middel om te plakken gebruikt.

Mits goed gedaan zal geplakt sterker zijn en een stijver geheel opleveren met minder gekraak.

GoPro beugeltjes hebben 3M VHB erop en ik weet uit ervaring dat je het beugeltje eerder breekt dan dat de lijm loslaat, dus het kan prima.

Laatst een DOA XPS 15 in handen gehad, sindsdien twijfel ik wel over de kwaliteitscontrole van Dell.
Aerez 2 september 2022 11:17
Toen ik dit product in een reactie op de recensie “rommel” noemde, vielen de fanboys (en Apple haters) over me heen en kreeg ik veel dislikes (a.k.a. -1’s in het vroegere moderatiesysteem). Nu blijkt het scherm er gewoon uit te vallen, geweldig. Mooi dat de fanboys zulke rommel blijven verdedigen en het klimaat blijven verzieken. Weer een paar displays (of hele laptops) op de grote afvalberg.

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