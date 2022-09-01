Gerucht: Apple en Google laten smartphones vaker buiten China in elkaar zetten

Apple en Google zouden hun smartphones steeds vaker buiten China in elkaar laten zetten. Waar productie van smartphones en kleine elektronica een paar jaar geleden bijna alleen nog in China was, is een deel van de productie verplaatst naar India en Vietnam.

Een klein deel van de iPhone 14-productie zal gaan plaatsvinden in India, meldt The New York Times. Foxconn heeft daar een fabriek in de stad Sriperumbudur en die maakt sinds dit voorjaar ook al exemplaren van de iPhone 13. Sinds 2017 heeft Apple de fabriek in India al in gebruik, toen het de SE daar in productie nam. Het zou voor het eerst zijn dat een nieuwe iPhone vanaf de release in India wordt gemaakt.

Google zou een deel van de productie van de komende Pixel 7-telefoons in Vietnam laten plaatsvinden. Dat bedrijf hoeft veel minder Pixel-telefoons te produceren dan Apple iPhones, waardoor het verplaatsen van een groter deel van de productie vermoedelijk makkelijker zal zijn.

Beide bedrijven hebben de stap niet bevestigd. Volgens de krant willen fabrikanten de productie graag onderbrengen in andere landen door de verminderde aantrekkelijkheid van China als plaats voor productie. Zo zijn er al jaren handelsconflicten tussen de VS en China, waardoor de relatie tussen beide landen gespannen is. Ook heeft China een zero-covid-beleid, waardoor een relatief laag aantal besmettingen al leidt tot strenge lockdowns. Die kunnen vervolgens de productie weer beïnvloeden.

Door het gebrek aan commentaar van beide bedrijven is het onbekend of het streven is om alle productie op termijn onder te brengen in andere landen dan China. De Chinese overheid vertelde afgelopen maand al dat fabrieksactiviteiten in het land aan het afnemen zijn, schrijft de krant.

Foxconn India
Foxconn India

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 01-09-2022 15:12 93

01-09-2022 • 15:12

93

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Reacties (93)

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mac1987 2 september 2022 09:07
India is ook gewoon een goed functionerende rechtsstaat.
Dat van die rechtstaat staat nog ter discussie. Het land staat op de 79e plaats op de WJP Rule of Law Index. Dat is in de middenmoot, maar nog onder landen die als corrupt te boek staan, zoals Oekraïne en Bosnië. Tegelijkertijd is dat boven landen waar we al langer produceren, zoals Thailand, dus daarvoor is het waarschijnlijk voldoende. Dit geeft echter wel aan hoe slecht het internationaal gesteld is met de democratie en rechtstaat en dat wij ons gelukkig mogen prijzen.
testaankoop @mac19873 september 2022 22:02
Je haalt een artikel uit 2013 aan, over woedende burgers. Maar je bent duidelijk geen India-kenner of Azië kenner. Immers, in 2013 was de Gandhi familie van de zogenaamde Congrespartij aan de macht. En dat al sinds de jaren 50, dynastie-politiek. Een fenomeen wat heel gewoon is in Azië.

Maar sinds 2014 is de premier van de deelstaat Gujarat, Narendra Modi aan de macht gekomen. En is de Congrespartij in nog maar 1 deelstaat aan de macht. Modi werd verkozen op een platform van anti-corruptie, anti-nepotisme, pro-Vedische samenleving en economische groei gekozen.
Sindsdien heeft Modi meerdere verkiezingen gewonnen, het aantal zetels in het hoger en lager huis vergroot.

Nogmaals, indexes of rankings zijn vrij nutteloos. Rechtsstaten verschillen enorm en zeker als je Azië en Europa vergelijkt. Overigens blijkt nergens uit de ranking waarom India op die plek staat. Vrij obscuur zonder uitleg en bronvermelding. En nogmaals vanuit een westers perspectief.
3raser 1 september 2022 16:58
Zijn er indicaties hoe duur dezelfde iPhone zou zijn als deze bijvoorbeeld in Nederland of in Amerika zelf zou worden geassembleerd?
wildhagen
@3raser1 september 2022 17:04
Dat is al eens uitgezocht:
Rassweiler says making all of the iPhone’s parts in the U.S. would push the price of the iPhone’s components from $190 to around $600. “If the materials alone are costing $600,” says Rassweilier, “it stands to reason, that same iPhone could cost, perhaps, $2,000 at retail.”
Zie https://www.aei.org/carpe...ost-two-reports-say-2000/

Let wel: dit is een cijfer uit 2014 (zeg maar de iPhone 6 dus), sindsdien zijn de kosten natuurlijk wel flink gestegen ivm corona, chip tekorten, meerdere handelsoorlogen, diverse sancties, personeelstekorten, duurdere grondstoffen, gestegen lonen, gestegen energieprijzen, hogere transportkosten. etc etc.

Zou dan nu best wel eens 2500-3000 dollar per stuk kunnen worden.

En dan heb je het basismodel, de luxere uitvoeringen zullen uiteraard nog duurder zijn.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 10:20]

Nikau @wildhagen1 september 2022 17:29
Ik ben een leek maar waarom zou de iphone bij een verhoging van vierhonderd dollar voor de componenten,duizend dollar duurder worden? Wat is er allemaal nog buiten de 400$ gehouden?

Wel bijzonder om te lezen dat arbeidskosten niet eens de grootste reden is van het produceren in China tegenwoordig maar omdat daar een hele goede productieketen is opgezet. De productieketen die het westen heeft verloren omdat alle bedrijven naar China zijn gegaan..
Mellow Jack @Nikau1 september 2022 19:20
Ligt eraan wat d'r allemaal in die kosten is verwerkt. Is het bijv in of exclusief transport? Enne leuk die componenten maar uiteindelijk moet de telefoon in elkaar gezet worden en door quality control.
sdziscool @Nikau1 september 2022 21:27
Waarom zou een cpu 300 euro kosten als het toch allemaal van zand is gemaakt? Kun je gewoon gratis op het strand halen :+
schrikbeeld @wildhagen1 september 2022 19:19
@wildhagen Je gaat nu helemaal voorbij aan de exorbitante winsten van Apple. Als zij genoegen zouden nemen met een reëel bedrag zal die prijs best meevallen.

Peter
Haga @schrikbeeld2 september 2022 08:11
@wildhagen Je gaat nu helemaal voorbij aan de exorbitante winsten van Apple. Als zij genoegen zouden nemen met een reëel bedrag zal die prijs best meevallen.

Peter
Nu ben ik toch echt eens benieuwd: wat is in uw ogen een reëel winstbedrag?
schrikbeeld @Haga2 september 2022 19:13
@wildhagen
https://dutchitchannel.nl...4%2C68%20miljard%20dollar.
laptopleon @schrikbeeld2 september 2022 20:20
Kortom 25% winst. Dus ook als Apple genoegen zou nemen met de kostprijs, zou een in het westen geproduceerde iPhone anno 2022 waarschijnlijk meer dan $ / € 2000 kosten, gezien de inflatie en kostenstijgingen van materiaal en energie.
Haga @schrikbeeld2 september 2022 23:12
@wildhagen
https://dutchitchannel.nl...4%2C68%20miljard%20dollar.
En dat vindt u exorbitante winst?
GekkePrutser @wildhagen1 september 2022 19:19
Hier heb je het over alle componenten in Amerika laten maken, niet alleen de assemblage waar @3raser naar vroeg.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 10:20]

Finger @wildhagen1 september 2022 18:24
Ik heb ook wel eens bedragen van 20 tot 50 euro gelezen.
Nollekeuh @wildhagen2 september 2022 09:21
Eigenlijk de normale prijs dus. Bij die aanschafwaarde zullen mensen heel lang met hun toestelletje gaan doen en reparaties lonen dan ook weer.

Goedkope productie heeft gebracht dat we spullen in het westen sneller vervangen en de afvalberg sneller stijgt. Maar als de productie plaats zou vinden in een hoge lonen land, verlies je een groot deel van je klanten -- alle lage lonen landen, die daarmee ontwikkeling missen en verbinding met het westen. Dus, is mondialisering nou een goed iets of slecht iets? Een ding is zeker, het westen profiteert ontzettend van de goedkope productie. De welvaart neemt er door toe en bied ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.
Microwilly 1 september 2022 18:26
Roemenië,Bulgarije,Montenegro,Servië,Noord Macedonië,Bosnië en Herzegovina,Albanië,Kosovo Waarom deze landen niet gebruiken voor productie?
wildhagen
@Microwilly1 september 2022 18:29
Omdat die of de infrastructuur niet hebben (Albanië en Kosovo zijn straatarm, de rest is al weinig beter), en de arbeidskosten vermoedelijk aanzienlijk hoger liggen dan in India of Vietnam.
testaankoop @wildhagen1 september 2022 18:40
Het zijn tevens geen landen met een enorm hoog opleidingsniveau. In India studeren jaarlijks 30.000 studenten summa cum laude af van internationaal gerenommeerde universiteiten. Tevens is het land enorm jong, de gemiddelde leeftijd is 28,7 jaar. China is bijvoorbeeld 38,4 en Japan ergens in de 48.

Welk ander land kan je dat bieden?

Maar dat terzijde gelaten, deze iPhones worden in India geproduceerd voor de Indiase markt. Dir omdat India extreme heffingen oplegt anders.
Cerberus_tm @testaankoop2 september 2022 01:40
Overigens vraag ik me wel af of het niveau van die Indiaase studenten wel te vergelijken is met wat wij gewend zijn: je hoort niets dan klachten over het uitbesteden van geschoold werk naar India...
Porretje50 @Cerberus_tm2 september 2022 17:12
Onzin , ik werk al 15 jaar met collega’s uit India , en het opleidingsniveau is net zo hoog als in Nederland, alleen hebben ze niet de mentaliteit die in Nederland heerst. Maar ook dat veranderd razendsnel.
Cerberus_tm @Porretje503 september 2022 04:08
Fijn dat het bij jou beter is, maar ik hoor dit heel vaak, van mensen over de hele (Westerse) wereld. Dus "onzin", is dat niet wat sterk geformuleerd?
Porretje50 @Cerberus_tm3 september 2022 09:21
Zeker net zo sterk als de argumenten die je zelf gebruikt , het opleidingsniveau in India is gewoon erg hoor , en zeer prestatiegericht. Met 1 miljard inwoners heeft het land gewoon veel meer hoog opgeleide mensen.
Cerberus_tm @Porretje503 september 2022 15:14
Alleen is hoogopgeleid variabel, hoogopgeleide Amerikanen zijn ook niet van het niveau van Nederland. Een kennis ging naar een Amerikaans college en mocht met het eerste jaar meedoen qua niveau, met haar 3 gymnasium. Dat ging prima. En dan zijn er nog cultuurverschillen die efficiënter of minder efficiënt kunnen maken.
testaankoop @Cerberus_tm3 september 2022 21:37
Ja ik hoop dat je weet dat anekdotes niet echt garant staan voor de werkelijkheid? Ik ken mensen in België die een bloedhekel hebben aan Nederlanders. Wilt dat zeggen dat alle Belgen een hekel hebben aan de Nederlanders of de 8 die ik toevallig ken? Snap je?

India telt 1,4 miljard inwoners, het is knap dat de mensen die jij spreekt een vijfde van de wereldbevolking zo gemakkelijk over 1 kam kan scheren joh.
Cerberus_tm @testaankoop4 september 2022 00:24
Goh, ik merk dat je je erg opwindt, over een toch zeer voorzichtig geformuleerde suggestie.
testaankoop @Cerberus_tm4 september 2022 22:49
Ik weet nu niet wat erger is, de insinuaties of blijkbaar het oprechte geloof dat het. voorzichtig geformuleerde suggesties zijn. Misschien is het een generatiekloof.
Cerberus_tm @testaankoop5 september 2022 06:03
In elke bijdrage ook weer heel veel aannames.
Dauthi @Microwilly2 september 2022 08:41
Omdat al die landen lage werkloosheid hebben, lage populatie dichtheid en een lage staatsschuld.

Landen die dit soort fabrieken zouden kunnen bemannen, portugal, italië, griekenland, Spanje.
En dan is ook daar het personeel snel op.
mac1987 @Microwilly2 september 2022 08:55
Het midden/oosten van Europa wordt al steeds populairder. Roemenië produceert al het een en ander. Ook Hongarije en Tsjechië worden gebruikt voor productie van relatief hoogwaardige producten (bijv. Bosch Blauw elektrisch gereedschap in Hongarije en Skoda's en Wera schroevendraaiers in Tsjechië). Die andere landen zijn waarschijnlijk te instabiel, missen de infra en mogelijk het opleidingsniveau.
Frame164 1 september 2022 15:30
Als dit nu al gebeurt is het.toch geen gerucht meer? Het land van productie staat op de doos of op het product.
wildhagen
@Frame1641 september 2022 15:33
Op dat laatste moet je niet blindelings afgaan.

Dat er "made in <xxx>" staat wil niet zeggen dat het produkt daar ook gemaakt is. Soms wordt het alleen in xxx geassembleerd, maar worden de losse onderdelen in een heel ander land geproduceerd.
Blokker_1999
@wildhagen1 september 2022 15:59
Zag zo recent nog een filmpje van TVs van het merk TCL. De sticker op de TVs stelt "Made in Poland". Wat doet men in Polen? Men haalt de TV uit de verpakking, haalt het achterpaneel eraf, monteert er de voeding en de elektronica in, test de toestellen en verpakt men ze weer om te versturen naar Amerika. De schermen zelf komen met zeer grote zekerheid uit China, en ik verwacht dat het voor de overige onderdelen ook zo is.
Mellow Jack @Blokker_19991 september 2022 19:24
Leuk hoe die regels in elkaar zitten

Dit is ook zoiets
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bayside_Canadian_Railway
Godson-2 @Frame1641 september 2022 16:51
Ze willen er geen ruchtbaarheid aan geven. Dit gebeurt al langere tijd. Het was mij ook al opgevallen dat Philips bepaalde producten niet meer in China laat maken maar in Indonesië.

Veel bedrijven zijn de nukken van de CCP zat en proberen hun productie naar andere landen over te hevelen. De politieke spanningen met de VS en Europa helpen ook niet.
Groningerkoek 1 september 2022 15:20
Zeer belangrijke factor is ook dat de lonen in China steeds verder omhoog gaan en het daardoor economisch aantrekkelijk wordt om in andere landen als bijvoorbeeld ook Brazilië te gaan produceren.
wildhagen
@Groningerkoek1 september 2022 15:29
Inderdaad. En zodra ook dat te duur wordt, zou het me niet verbazen als men bijvoorbeeld naar Afrika zou gaan kijken.

Volgens mij zijn de lonen daar nog stukken lager, en zit alleen de beroerde infrastructuur en politieke instabiliteit dat momenteel nog in de weg. Maar dat blijft niet altijd zo natuurlijk.
Groningerkoek @wildhagen1 september 2022 16:02
Er dient ook voldoende aanbod te zijn van betrouwbaar en hardwerkend werkvolk, en niet elke regio heeft een even goede reputatie wat dat betreft.
mrdemc 1 september 2022 16:25
Het kwam me al zo bekend voor; maar een week geleden had ik al zoiets gelezen op nos:
https://nos.nl/artikel/24...-china-minder-betrouwbaar

https://www.bloomberg.com...osing-tech-gap-with-china

[Reactie gewijzigd door mrdemc op 23 juli 2024 10:20]

Jan Onderwater 1 september 2022 17:03
Dat is geen gerucht, apple is al een tijdje bezig productie in India op te zetten.
slijkie 1 september 2022 15:15
Als ik compleet eerlijk ben, als ik een iPhone 14 zou kopen, heb ik het liefst dat die in China in elkaar gezet is ipv India.

Heb zelf verschillende productielijnen bezocht in beide landen. Het is wel al een jaartje of 6-7 terug. Maar alsnog.
Stukfruit @slijkie1 september 2022 15:21
Kun je ook vertellen waarom?
wildhagen
@Stukfruit1 september 2022 15:25
India staat helaas bekend om zijn erg beroerde arbeidsomstandigheden. Men klaagt op dat vlak wel eens over China (en terecht!), maar India staat ook erg slecht bekend.

Ook Vietnam (waar Samsung produceert) is niet bepaald koploper op het gebied van rechten voor werknemers.

Verde heb ik wel eens gelezen dat de kwaliteit van het geleverde werk uit Indiase fabrieken van aanzienlijk lagere kwaliteit zou zijn dan die uit Chinese fabrieken. Weet alleen niet of dit klopt, zelf te weinig ervaring mee
ELD @wildhagen1 september 2022 15:31
India staat helaas bekend om zijn erg beroerde arbeidsomstandigheden. Men klaagt op dat vlak wel eens over China (en terecht!), maar India staat ook erg slecht bekend.
In India hebben ze geen concentratiekampen met slavernij wat nu wel in China het geval is. Het kan niet veel erger dan dat.
wildhagen
@ELD1 september 2022 15:38
Nou, India is berucht om het gebruik van kimderarbeid. Die kinderen worden opgesloten in een fabriek, en moeten geforceerd extreem zwaar werk doen.

Dat geeft het Amerikaanse ministerie van Arbeid ook gewoon aan: https://www.dol.gov/agenc...reports/child-labor/india

Ook Amnesty International heeft hier al diverse rapporten van naar buiten gebracht.

Ook volwassen mensen worden daar opgesloten in fabrieken om zwaar werk te doen.

In naam is het wellicht geen concentratiekamp, maar of de praktijk nu zoveel afwijkt....
testaankoop @wildhagen1 september 2022 17:34
Wat een onzin. Ja India kent kinderarbeid, de armste laag van de bevolking laat kinderen helpen bij de dagelijkse werkzaamheden. Dat rangeert van helpen op het land in boerengezinnen tot in extreme situaties waarbij hele gezinnen inclusief kinderen werken in manuele baksteenfabrieken. Het betreft vooral arme gezinnen met hoge schulden (zeg 100-2000 euro).

De overheid stuurt sociale werkers langs, inspecteren fabrieken en nemen schulden van ouders over om daarmee de ouders te dwingen de kinderen naar school te sturen.

Maar deze kinderen werken alleszins niet in fabrieken waar iPhones worden gemaakt of iets dergelijks. Het betreft achtergestelde regio’s of achtergestelde groepen, zoals de lagere kastes. Dit is een fenomeen dat geldt voor letterlijk elk land in het globale zuiden. Tenzij je iPhones hier wilt laten maken, waar trouwens ook gewoon kinderarbeid voor komt, zie ik niet hoe je dat kunt vermijden.
porky-nl @testaankoop2 september 2022 02:44
kinderarbeid in Nederland?
leg uit hoe kom je daar bij nog nooit iets van gehoord of gezien.
batjes @porky-nl2 september 2022 08:35
Kinderen die een beetje helpen in de zaak van papa en mama. Is ook in Nederland niet zo heel ongewoon. Alleen om dat nou in dezelfde categorie als kinderarbeid in 3de wereld landen te plaatsen...
Cerberus_tm @testaankoop2 september 2022 01:43
Hmm ook Chili, Australië, Nieuw-Zeeland? Of hoe globaal is dat zuiden?
testaankoop @Cerberus_tm3 september 2022 21:34
Australië en Nieuw Zeeland worden tot “het Westen gerekend en niet tot het globale zuiden. Je kunt mij vragen waarom maar ik denk dat je het antwoord zelf ook wel weet.

Chili wordt wel tot het globale zuiden gerekend. En ook daar is kinderarbeid prevalent. Maar dat wist je denk ik vast ook wel.
MennoE @ELD1 september 2022 15:39
Ik geloof dat India de grootste moderne slavernij van de wereld kent.
testaankoop @MennoE1 september 2022 17:41
Dat klopt, het betreft vooral extreem arme gezinnen die een “lening” nemen om te overleven en om dat terug te betalen, manuele arbeid moeten leveren zonder betaling om de lening af te betalen. Het hele gezin is dan quasi verplicht mee te helpen omdat de quota zo hoog zijn, dat je anders niet uit komt. Dus vrouw, kinderen en soms zelfs grootouders.

Maar een jaar overleven op 0 inkomsten om een lening van €500 terug te betalen, is onmogelijk en dus gaan deze gezinnen meerdere leningen aan en belanden daarmee in een vicieuze cirkel. Moderne slavernij.

Deze praktijk is illegaal en als je betrapt wordt, kun je levenslang achter de tralies belanden. Echter, er zijn weinig klagers die een “FIR” laten opstellen, dit omdat ze in veel gevallen bedreigd worden. En dus blijft het fenomeen ongehinderd bestaan tot de regering eens inspecteert en de slavenhouders betrappen.
SgtElPotato @ELD1 september 2022 16:26
Ik denk dat je beeld verkeerd is. India is een van de grootste slavernij 'fabrieken' ter wereld op dit moment.
punishedbrains @ELD1 september 2022 16:42
Tsja, ik denk dat het in beide gevallen niet al te best is, maar met zijn allen kopen we maar wat graag de meest goedkope spullen daar. Ik ben daar na mijn eerste stappen in de 3D print hobby mee gestopt, niet alleen vanwege de vaak slechte metalen die er vandaan komen, maar ook gewoon omdat het een prijs is die ergens vandaan komt en dat is overduidelijk, mensen in bepaalde omstandigheden. Ik spaar gewoon net even wat langer door en koop gewoon in landen die normale omstandigheden erop nahouden.

[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 23 juli 2024 10:20]

Iblies @wildhagen1 september 2022 16:03
China besteed zelf uit aan onder Vietnam en India om verschillende redenen.
Ook Bangladesh voor oa kleding.
Dat proces is al een tijdje aan de gang.

https://www.wired.co.uk/a...l-warming-economics-trade
Right now, this means that China is less and less the world’s workbench. Instead, fossil fuel-powered manufacturing is moving from China and India to countries like Indonesia, Vietnam and Thailand – with potentially devastating consequences for global efforts to tackle climate change, according to a study published today in Nature Communications.
De argumentatie is fascinerend 🧐 EU en VS besteden uit ivm vervuiling en kosten,
maar als China het gaat doen is het eens ineens negatief 🤔 Misschien productie terughalen dan.


Vietnam is relatief goedkoper en heeft relatief veel arbeidskrachten,
India is redelijk nationalistisch en daar geld een soort van quid pro quo wat enigzins te vergelijken is met die van China,
produceer iets wat in India en je krijgt een streepje voor en/of je kunt links en rechts wat verrekenen.

https://appleinsider.com/...-production-in-india/amp/
Foxconn is expected to expand one of its factories in India to enable iPhone manufacturing, thus increasing production capabilities in the country.
Helaas bekt het tegenwoordig lekker marketing technisch om te gaan zeggen dat je minder in China doet.
testaankoop @Iblies1 september 2022 17:47
Als er al Chinese fabrikanten zijn die in India produceren, is het louter voor de Indiase markt. India sluit zichzelf namelijk steeds meer af van globalisering en eist dat als je er wenst te verkopen, je er ook produceert. Dat is het ook de enige reden dat oa Apple er produceert. Die iPhones zullen hier alleszins niet terecht komen. Enkel India en de VS ivm nakende vrijhandelsakkoorden.
Cerberus_tm @Iblies2 september 2022 01:46
De E.U. is bezig met een wet die zegt dat spullen van buiten de unie die vervuilend geproduceerd zijn niet zomaar meer ingevoerd mogen worden: daar moet CO2- (en andere?) invoerbelasting over worden betaald.

Dit zorgt er ook voor dat het oneerlijke voordeel in productiekosten van die vieze landen een beetje gelijkgetrokken wordt, en onze eigen producenten weer beter kunnen concurreren: zij vallen immers wel onder strenge milieunormen. Ik hoop dat dit zo snel mogelijk ingevoerd wordt.
Mellow Jack @wildhagen1 september 2022 19:29
Denk dat het grotendeels een cultuur dingetjes. Heb zelf met Chinees fabrieken gewerkt en je kan kwaliteit leveren zodra je begrijpt hoe de mensen daar in elkaar zitten.

Ik ken India niet maar als ik de interwebs mag geloven werken de mensen in India anders.
slijkie @Stukfruit1 september 2022 15:24
Puur gevoel natuurlijk, bij mij kwamen de organisatie en kwaliteit in China vele malen beter en professioneler over. De fabrieken die ik in India bezocht kwamen veel armer en ongeorganiseerd over. Tevens de werkkrachten zagen er qua gezondheid veel slechter uit in India. Tuurlijk is China niet perfect, ver van. Maar in India was het echt een armoedig zooitje.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat dit in elke fabriek zo is, en is gewoon de ervaring van toen.
VonDudenstein @slijkie1 september 2022 15:37
Maar in India was het echt een armoedig zooitje.
Ideaal voor Apple dus.
Armoedige zooi, nagenoeg criminele werkomstandigheden = goed voor de marge.

China te duur? Dan zijn er wel andere landen die in zin voor een stukje 'economische groei'.
Vlizzjeffrey @VonDudenstein1 september 2022 16:06
Inderdaad, komt gelijk goed naar boven wat de echte reden is.
skullsplitter @Vlizzjeffrey1 september 2022 16:45
Deels, deels valt India beter te verkopen dan totaalstaat China natuurlijk. En India staat gewoon in de rij.
testaankoop @skullsplitter1 september 2022 18:46
Poeh, ik weet niet of India beter bekt dan China. India is hoewel het 1/5e van de wereldbevolking telt, een grote onbekende voor het Westen.

Wat weet men nou van India? Dat de Dalai Lama er woont? Dat het Boeddhisme en Hindoeïsme er vandaan komen? Goa? Dat is zo een beetje de strekking van de kennis van de meeste mensen in het Westen over India. En onbekend maakt onbemind.
skullsplitter @testaankoop2 september 2022 18:20
Iets met gunfactor.
testaankoop @slijkie1 september 2022 17:51
Dan vraag ik mij af waar je precies bent geweest? Ik lees namelijk tamelijk tegenovergestelde berichtgeving. Bijvoorbeeld medewerkers van Foxconn die medewerkers in India dezelfde miserabele voorwaarden wilden geven als in China. En dat mondde uit in een politieke rel en stakingen.

Of medewerkers van Hyundai/Kia die het werk neerlegden omdat de werkgever eenzijdig de voorwaarden wijzigden. Dit werd geslikt in China maar alleszins niet in India. Hetgeen je dus zegt verbaast mij.
Sebast1aan @slijkie1 september 2022 15:25
Also Apple niet dezelfde kwaliteitscontrole zou doorvoeren.

Komt nog bij dat je een anekdotisch statement maakt en dan ook nog zonder onderbouwing.
Limbeckx @slijkie1 september 2022 15:23
Vanuit welke context? Omdat de arbeidsomstandigheden beter zijn? Omdat de opgeleverde resultaten zijn? Omdat druk uitoefenen makkelijker is in China dan in India?
Dark Angel 58 @slijkie1 september 2022 16:12
Als ik compleet eerlijk ben, als ik een iPhone 14 zou kopen, heb ik het liefst dat die in China in elkaar gezet is ipv India.
Helemaal mee eens. Liever Chinese fabriek dan Indiase fabriek

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 23 juli 2024 10:20]

testaankoop @Dark Angel 581 september 2022 17:58
De kans dat je in Europa een Indiase iPhone koopt is enorm klein, nagenoeg non-existent. De Europeanen zullen vrijwel uitsluitend Chinees blijven kopen, deze iPhones zijn vrijwel exclusief voor de Indiase markt bedoeld. Dit omdat India enorme heffing oplegt als je niet produceert in het land.
lordawesome 1 september 2022 15:16
Samsung laat al jaren niets meer in China produceren.
wildhagen
@lordawesome1 september 2022 15:51
Dat klopt niet. Complete smartphones maken ze inderdaad niet meer in China nee.

Maar Samsung heeft nog altijd meerdere fabrieken in China, waar ze onder andere geheugenmodules (of chips daarvoor) produceren. Die onder andere in hun smartphones zitten verwerkt.

Rond de Chinese stad Xi'an hebben ze daar fabs voor bijvoorbeeld: https://www.google.nl/amp...d-affect-chip-supply.html

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 10:20]

doctormetal 1 september 2022 15:26
Dit is al een tijdje gaande en is al ruim voor de huidige handelsoorlog(en) en COVID pandemie in gang gezet. Productie werd initieel naar China verplaatst omdat het lekker goedkoop was, maar dat is mbt productie niet meer het lagelonenland dat het toen was. Dus gingen de grote spelers massaal op zoek naar andere landen. De huidige situatie heeft dit hooguit misschien iets versneld.
Godson-2 @doctormetal1 september 2022 16:52
China is goedkoop en heeft een goede infrastructuur. In landen als Vietnam en Indonesië moet je de infrastructuur feitelijk zelf aanleggen, tot en met wegen en havens aan toe.

In landen als India is er niet eens riolering aanwezig. Mensen schijten er gewoon op straat. De stroomvoorziening is gebrekkig en valt regelmatig uit. Dat is niet echt handig als je een fabriek hebt die 5 a 6 dagen per week draait. Veel bedrijven leggen dan ook hun eigen energiecentrale aan naast de fabriek.

[Reactie gewijzigd door Godson-2 op 23 juli 2024 10:20]

doctormetal @Godson-21 september 2022 17:30
China wordt steeds duurder omdat de lonen steeds verder stijgen. dat is ook de reden dat bedrijven als Foxconn steeds meer investeren in automatisering om meer te kunnen doen met minder mensen.

Produceren in India (niet Indonesië) gaat wel, afhankelijk van welke regio. Niet overal is het slecht gesteld met de voorzieningen. En produceren in India, en dan met name voor de Indiase markt, heeft zowel politiek als commercieel voordelen; China en India zijn niet bepaald vriendjes.

In Vietnam moet inderdaad wel wat meer infrastructuur opgezet gaan worden.
Godson-2 @doctormetal1 september 2022 17:37
Het voordeel van China is dat je daar bijna alles kan laten maken door middel van outsourcing, tot en met het ontwerp aan toe. Ook is er een grote verscheidenheid aan fabrikanten en leveranciers waardoor je een lage prijs kunt krijgen.

In India ligt dat totaal anders. De leveranciers zijn geografisch verspreid en transport en infrastructuur zijn een groot probleem. Ook moet je maar zien of er in een regio bepaalde kennis of fabricage mogelijkeheid aanwezig is.

Ik ben zelf van mening dat India uiteindelijk ook een macht gaat worden op het gebied van fabricage maar dat kan nog 20 jaar duren.
testaankoop @Godson-21 september 2022 18:22
Wat je zegt klopt wel maar je moet dit niet zien vanuit onze westerse kijk op zaken. Hier duurt het aanleggen van een snelweg tien jaar en de bouw van een tunnel of metro misschien het dubbele. India heeft vorig jaar nog wereldrecords verbroken met betrekking tot de bouw van infrastructuur en snelwegen.

Er worden zeehavens, luchthavens, metro’s, tunnels, hogesnelheidslijnen en snelwegen in minder dan een jaar gerealiseerd. En het zijn bepaald geen kleine projecten, we praten hier over serieuze megaprojecten. Kijk voor de grap eens naar Johnny’s desk op YouTube, het is werkelijk bizar om aan te zien.

Zie bijvoorbeeld; https://youtu.be/N7jLszn2ozk

4 rijstroken, 298km lang, 4 trein viaducten, 14 grote bruggen, 268 kleinere bruggen, 18 fly-overs, 6 tolstations, 7 snelweg stations met eetgelegenheden, 214 viaducten.

Gerealiseerd in minder dan 36 maanden.

[Reactie gewijzigd door testaankoop op 23 juli 2024 10:20]

n4m3l355
@testaankoop1 september 2022 22:38
Ik heb geen ervaring met India, wel met China waar men ook vaak pocht met zulke projecten. En dat dit ongekend is maar . . . dit is toch wel heel erg appels met kokosnoten vergelijken.

Ten eerste is het verkrijgen van vergunningen in Nederland voor dergelijke grote projecten een kwelling, zoals je al aangeeft 10 jaar voor een groot project is niet ongehoord. De A2 tunnel onder Maastricht had meer dan 1000 vergunningen nodig om te kunnen realiseren. Tegelijkertijd is ook de verwachting/kwaliteits normen hier gewoon een wereld van verschil voor veel projecten. Wij gaan gewoon veel verder in eisen zowel op papier maar ook lokaal bijvoorbeeld gemeente Maastricht en de provincie. Dit maakt alles veel complexer, duurder en duurt het een stuk langer.

Daar staat tegenover in China speelt bureaucratie een heel stuk minder, men wilt iets realiseren en soms stuurt men letterlijk een knokploeg om "ruimte te maken". Maar ook de kwaliteit is veelal bedroevend, iets basaals misschien maar zo heb ik nog nooit een vlakke stoep gezien maar dat zie je ook in de uitvoering het is gewoon uitermate onderontwikkeld. Hier is wel een beetje een tweedeling, prestige projecten zoals de hoge snelheidstreinen weet men wel te realiseren maar ook hier is het toch wel een combinatie van makkelijke regelgeving en brute-force engineering. Zo zie je regelmatig in de uitvoer dat iets fout gaat en dan breekt men gewoon een complete betonnen brug van 50 meter af.

Desalniettemin als je ergens een fabriek wilt neerzetten is het logisch dat het in dit soort landen practischer is. Zelfs een basale data center kan men 10 jaar over steggelen en dan nog steeds kaatst het af. Hier wilt men graag zaken doen en faciliteert men maar wat graag op zakelijk niveau, maar ook persoonlijk. Zo heb je ook persoonlijk bepaalde voordelen wanneer je dergelijke investeringen lokaal doet.

Ik denk dat het niet realistisch is dat we zo bedrijven omgaan in Nederland maar "wij" zijn toch wel het uiterste aan de andere kant van het spectrum.

[Reactie gewijzigd door n4m3l355 op 23 juli 2024 10:20]

testaankoop @n4m3l3551 september 2022 23:43
India is ook gewoon een goed functionerende rechtsstaat. En ook daar worden continue zaken aangespannen of bezwaren ingediend. Indiërs maken een beetje een sport van rechtszaken, onlangs nog zelfs een man die 8 jaar geleden 3 cent te weinig retour kreeg aan het loket van de spoorwegen. Heeft gelijk gekregen van het hooggerechtshof, werd wereldnieuws.

In tegenstelling tot China kan je protesteren. Je kan gerust voor het huis van de premier of het paleis van de president gaan bivakkeren. Misschien heb je het gemist maar boeren in India hebben uit protest een jaar lang een grote snelweg in de hoofdstad Delhi geblokkeerd.

Nu, je kan Indiërs van een hoop betichten maar bij de protesten viel 1 dode en 3 gewonden, allen politieagenten, geen arrestaties. En de overheid heeft ze niet ontruimd, na een jaar heeft de regering de wetsvoorstellen ingetrokken. En zijn de boeren weer vertrokken.

Stel je voor dat de boeren hier de A12 die hartje Den Haag in gaat, blokkeren. Dat gaat misschien 1 dag. Misschien wel drie? Maar een jaar?! Zonder gevolgen? I don’t think so.

Edit: Ik wil wel een kanttekening maken, ter verduidelijking. In China werden records gebroken met een uitgevlakte zandweg waar 5-8cm asfalt op wordt gerold. En dat leverde wereldrecords op. Maar die wegen zijn alleszins geen lang leven beschoren.

Maar in dit geval is bijvoorbeeld Guinness Book of World Records aanwezig geweest, ingenieurs vanuit oa Zwitserland om te verifiëren dat het niet een “Chinees record” werd en is de snelweg gebouwd volgens de vereisten van de Japanse investeringsbanken die de boel financieren.

En zo heeft India in 2019, 20, 21, en dit jaar allerhande wereldrecords verbroken. Zo hebben ze tussen Mumbai en Delhi bijvoorbeeld een nieuwe snelweg gebouwd (~1400km dacht ik) van 8 tot 12 banen, tot 3m versterkt beton in de grond, vele bruggen en asfalt gemaakt van plastic afval. Staat volgens mij ook op dat kanaal. De constructie is zo sterk dat het gecertificeerd is als landingsbaan voor de zwaarste categorie vliegtuigen.

[Reactie gewijzigd door testaankoop op 23 juli 2024 10:20]

mac1987 @testaankoop2 september 2022 08:58
India is ook gewoon een goed functionerende rechtsstaat.
Dat van die rechtstaat staat nog ter discussie. Het land staat op de 79e plaats op de WJP Rule of Law Index. Verdieping hier. Dat is globaal gezien in de middenmoot, maar onder landen die als corrupt te boek staan, zoals Oekraïne en Bosnië, maar boven landen waar we al langer produceren, zoals Thailand. Het niveau is dus voldoende om er te kunnen handelen, maar ik zou het niet volledig "functionerend" willen noemen, gezien de slechte staat van behandeling van rechten van minderheden, vrouwen en lagere kastes. Qua functioneren van het strafrecht valt India zelfs onder het mondiale gemiddelde, al zal een producent daar weinig om geven en zelfs voordeel kunnen zien in corruptie (heb je meer geld, dan krijg je gelijk).

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 23 juli 2024 10:20]

testaankoop @mac19873 september 2022 21:31
Ja dat soort ranglijsten zijn meer cijfer-porn voor sommige mensen die vinden dat een rechtsstaat op een zeer specifieke Westerse wijze moet functioneren maar zeggen in de praktijk écht niets.

India wordt een “slechte rechtsstaat” genoemd omdat je in het extreme wel tot 20 jaar kan wachten voordat je zaak voor komt? Door een enorme berg aan achterstallige zaken? Eh, dat heb je in België en Italië ook.

De verdieping waar je naar linkt is obscuur, geeft geen links, geen voorbeelden, überhaupt geen begeleidende tekst. Ik ken de organisatie waar je naar linkt verder niet echt maar ik kan dit soort rankings nooit echt serieus nemen.
testaankoop @Godson-21 september 2022 18:04
In India geen riolering? Vreemd dat er jaarlijks een paar duizend mensen omkomen in illegaal riool-onderhoud dan. Vraag mij ook af waar in India de stroom uit zou vallen volgens jou? Afgelopen winter hebben zowel China als India wat outtages gehad door wereldwijde tekorten aan steenkool maar China aanzienlijk meer.

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