Gerucht: Apple en Google laten smartphones vaker buiten China in elkaar zetten

Apple en Google zouden hun smartphones steeds vaker buiten China in elkaar laten zetten. Waar productie van smartphones en kleine elektronica een paar jaar geleden bijna alleen nog in China was, is een deel van de productie verplaatst naar India en Vietnam.

Een klein deel van de iPhone 14-productie zal gaan plaatsvinden in India, meldt The New York Times. Foxconn heeft daar een fabriek in de stad Sriperumbudur en die maakt sinds dit voorjaar ook al exemplaren van de iPhone 13. Sinds 2017 heeft Apple de fabriek in India al in gebruik, toen het de SE daar in productie nam. Het zou voor het eerst zijn dat een nieuwe iPhone vanaf de release in India wordt gemaakt.

Google zou een deel van de productie van de komende Pixel 7-telefoons in Vietnam laten plaatsvinden. Dat bedrijf hoeft veel minder Pixel-telefoons te produceren dan Apple iPhones, waardoor het verplaatsen van een groter deel van de productie vermoedelijk makkelijker zal zijn.

Beide bedrijven hebben de stap niet bevestigd. Volgens de krant willen fabrikanten de productie graag onderbrengen in andere landen door de verminderde aantrekkelijkheid van China als plaats voor productie. Zo zijn er al jaren handelsconflicten tussen de VS en China, waardoor de relatie tussen beide landen gespannen is. Ook heeft China een zero-covid-beleid, waardoor een relatief laag aantal besmettingen al leidt tot strenge lockdowns. Die kunnen vervolgens de productie weer beïnvloeden.

Door het gebrek aan commentaar van beide bedrijven is het onbekend of het streven is om alle productie op termijn onder te brengen in andere landen dan China. De Chinese overheid vertelde afgelopen maand al dat fabrieksactiviteiten in het land aan het afnemen zijn, schrijft de krant.